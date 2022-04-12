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Известные актёрские династии

Известные актёрские династии (10 фото)

Автор:
12 апреля 2022 19:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актерские династии   актеры   актрисы   знаменитости   люди   семья   слава   
2056
10
Талант часто передаётся по-наследству, особенно актёрский. Когда ребёнок с самого детства видит сцену или съёмочную площадку, то это несомненно оказывает на него большое влияние.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актерские династии   актеры   актрисы   знаменитости   люди   семья   слава   
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10  комментариев
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41k
Карандаш 3 часа назад
Не передаётся талант часто. Тем более актёрский. Если взять из этого "огромного" списка талантливых отпрысков только Янковского, то сравните Олега Янковского и Филиппа. Это пропасть в которой не видно другого края... Я уже молчу про Ивана.
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−5
Игорь 12 минут назад
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4k
Сергей Борисов 24 минуты назад
Валентину Гафту приписывается эпиграмма о семье творческой - Россия, чуешь страшный зуд, Три - - - ва по тебе ползут !
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20k
Егор Час назад
Видел как-то картинку: на пикнике сидят Никита Михалков, Федор Бондарчук и Андрей Ургант и подпись - "дети гениев отдыхают на природе". Тонко.
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5k
Wadim Час назад
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52
Olldd 2 часа назад
Керк Дуглас и его сын, Майкл Дуглас. Оба актеры первой линии. Стриженовы. Да много еще можно вспомнить актерских династий.
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10k
Александр 2 часа назад
Пчёла из Скарсгардов??? о_О (второй слева)
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45k
Элек Мек 2 часа назад
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1k
Copycat 3 часа назад
Ну строго говоря многие такие династии рождаются от того что Вот есть хороишй талантливый актер - любимец публики, и когда у него появляются дети он так как имеет связи их тоже проистраивает в театры и кино, а то как они играют плохо или хорошо уже дело третье
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