Известные актёрские династии

Впечатляющая шведская династия актёров.

Все началось со Стеллана Скарсгарда. Сначала он был более известен в театре, а в кино к нему пришла популярность только в 37 лет, после фильма "Невыносимая легкость бытия".

У Стеллана семь сыновей и одна дочь. Дочь Эйя решила строить карьеру модели. Александр Скарсгард пошёл по стопам отца и стал одним из популярнейших актёров Швеции. Он вместе с отцом снимался в "Меланхолии", а мировая популярность пришла к нему после сериала "Настоящая кровь".

Густав Скарсгард также стал актёром, но не обрёл большой популярности. Самая известная его роль - Флоки в сериале "Викинги", однако те, кто его смотрел, точно не забудут его образ скандинавского викинга.

Ну и, конечно же, Билл Скарсгард. Его роль клоуна Пеннивайза в последней экранизации книги Стивена Кинга "Оно" - потрясающая. Даже без рассказов Билла о подготовке к роли понятно, какая огромная работа была им проведена. Билл начал играть в кино уже в 10 лет, но именно после "Оно" он стал по-настоящему популярен. Сейчас он готовится к роли в сериале "Касл-Рок", также по роману Стивена Кинга. Кажется, у короля ужасов появился свой уникальный актёр.

Другие дети Стеллана ещё маленькие, но что-то подсказывает, что они ещё удивят публику.