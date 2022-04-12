Известные актёрские династии

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Талант часто передаётся по-наследству, особенно актёрский. Когда ребёнок с самого детства видит сцену или съёмочную площадку, то это несомненно оказывает на него большое влияние.
Бывают случаи, когда профессия актёра становится делом двух, трёх, а то и пяти поколений! Интересно, как иногда смешиваются гены и иногда ребёнок может быть не сильно отмечен родительским талантом, а вот внуки наоборот. Какие же самые известные есть актёрские династии.
Чаплин
У Чарли Чаплина было 12 детей от его 4 браков. Очень известной стала Джеральдина - дочь его от последнего, четвёртого брака с Уной О’Нил, которая была дочерью американского драматурга Юджина О’Нила. Джеральдина снялась в десятках картин, включая "Одиссею" Андрея Кончаловского.
В 1986 году она родила дочь, которую назвали Уна. Она очень активно снимается с 2007 года. Одной из известных ее ролей стала Талиса в "Игре престолов" и вскоре её можно будет увидеть в "Аватаре 2".
В 1986 году она родила дочь, которую назвали Уна. Она очень активно снимается с 2007 года. Одной из известных ее ролей стала Талиса в "Игре престолов" и вскоре её можно будет увидеть в "Аватаре 2".
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Янковские
У Олега Янковского, народного артиста СССР, и актрисы Людмилы Зориной родился сын Филипп. Он стал известным режиссёром и актёром. Он женился на актрисе Оксане Фандера и у них родился сын Иван, который также стал довольно-таки известным актёром.
У Олега Янковского, кстати, был старший брат Ростислав, который также был довольно-таки знаменит своими ролями в кино и в театре. А младшая дочь Филиппа Янковского Лиза тоже делает первые шаги в актёрской профессии.
У Олега Янковского, кстати, был старший брат Ростислав, который также был довольно-таки знаменит своими ролями в кино и в театре. А младшая дочь Филиппа Янковского Лиза тоже делает первые шаги в актёрской профессии.
Хедрен/Гриффит/Джонсон
Типпи Хедрен стала популярной в кино как "блондинка Хичкока", дебютировавшая в его "Птицах". В 1957 у Типпи и продюсера Питера Гриффита родилась дочь Мелани Гриффит, ставшая известной актрисой и вышедшая замуж за актёра Дона Джонсона. Ну а у них в браке родилась актриса Дакота Джонсон. Пока что у младшей из династии самая известная роль - в фильме "50 оттенков серого". Будем надеяться, что в дальнейшем она будет сниматься в чём-то менее, ммм... спорном.
Прохоренко/Васильева/Спивак
Одна из красивейших советских актрис Жанна Прохоренко стала известной после первого же фильма - "Баллада о солдате". В браке с режиссёром Евгением Васильевым у них родилась дочь Екатерина, которая стала актрисой, а в свою очередь её дочь, Марьяна Спивак, стала известна главными ролями в сериале "Шифр" и фильме "Нелюбовь".
Дорлеак/Денёв/Мастроянни
Одна из величайших французских актрис Катрин Денёв родилась в актерской семье. Её ролителями были актёры Морис Дорлеак и Рене Симоно.
Дети Денёв - Кристиан Вадим от режиссёра Роже Вадима и Кьяра Мастроянни от легенды кино Марчелло Мастроянни, также стали актёрами.
Дети Денёв - Кристиан Вадим от режиссёра Роже Вадима и Кьяра Мастроянни от легенды кино Марчелло Мастроянни, также стали актёрами.
Бондарчук
Сергей Бондарчук, легенда советского кинематографа, актёр, режиссёр, женат был три раза. От брака с Ириной Скобцевой у него родился Фёдор, который сейчас популярный режиссёр и актёр. В 1991 году у Фёдора родился сын Сергей и тоже решил пойти в актёры. Пока самая известная его роль - в триллере "Воин".
Редгрейв/Ричардсон
Рой Редгрейв был актёром немного кино, как и его жена - Маргарет Скудамор. Их сын Майкл стал вполне выдающимся актёром не только кино, но и театра.
В браке с Рейчел Кемпсон у них родилось трое детей - Ванесса, Корин и Линн. Все трое стали актёрами, но настоящей известности добилась только Ванесса - легенда британского кино и театра, обладательница "Оскара".
Ванесса - мама Наташи и Джоэли Ричардсон и дочка последней - Дейзи Бивен тож стала актрисой, став, таким образом, пятым поколением актёров в клане Редгрейв.
В браке с Рейчел Кемпсон у них родилось трое детей - Ванесса, Корин и Линн. Все трое стали актёрами, но настоящей известности добилась только Ванесса - легенда британского кино и театра, обладательница "Оскара".
Ванесса - мама Наташи и Джоэли Ричардсон и дочка последней - Дейзи Бивен тож стала актрисой, став, таким образом, пятым поколением актёров в клане Редгрейв.
Мироновы
Александр Менакер и и Мария Миронова были очень известным комедийным дуэтом. Они даже Андрея, своего сына, который родился 7 марта, записали в свидетельство о рождении, на 8-е: "Это будет наш подарок женщинам". Вот уж как знали!
Андрей Миронов прожил короткую, но яркую и удивительную жизнь, подарив миру десятки чудесных ролей. И также подарил миру Марию Миронову, которая также как и папа стала актрисой, А сын Марии Андрей Удалов-Миронов уже служит актёром в Театре им. Вахтангова.
Андрей Миронов прожил короткую, но яркую и удивительную жизнь, подарив миру десятки чудесных ролей. И также подарил миру Марию Миронову, которая также как и папа стала актрисой, А сын Марии Андрей Удалов-Миронов уже служит актёром в Театре им. Вахтангова.
Скарсгарды
Впечатляющая шведская династия актёров.
Все началось со Стеллана Скарсгарда. Сначала он был более известен в театре, а в кино к нему пришла популярность только в 37 лет, после фильма "Невыносимая легкость бытия".
У Стеллана семь сыновей и одна дочь. Дочь Эйя решила строить карьеру модели. Александр Скарсгард пошёл по стопам отца и стал одним из популярнейших актёров Швеции. Он вместе с отцом снимался в "Меланхолии", а мировая популярность пришла к нему после сериала "Настоящая кровь".
Густав Скарсгард также стал актёром, но не обрёл большой популярности. Самая известная его роль - Флоки в сериале "Викинги", однако те, кто его смотрел, точно не забудут его образ скандинавского викинга.
Ну и, конечно же, Билл Скарсгард. Его роль клоуна Пеннивайза в последней экранизации книги Стивена Кинга "Оно" - потрясающая. Даже без рассказов Билла о подготовке к роли понятно, какая огромная работа была им проведена. Билл начал играть в кино уже в 10 лет, но именно после "Оно" он стал по-настоящему популярен. Сейчас он готовится к роли в сериале "Касл-Рок", также по роману Стивена Кинга. Кажется, у короля ужасов появился свой уникальный актёр.
Другие дети Стеллана ещё маленькие, но что-то подсказывает, что они ещё удивят публику.
Все началось со Стеллана Скарсгарда. Сначала он был более известен в театре, а в кино к нему пришла популярность только в 37 лет, после фильма "Невыносимая легкость бытия".
У Стеллана семь сыновей и одна дочь. Дочь Эйя решила строить карьеру модели. Александр Скарсгард пошёл по стопам отца и стал одним из популярнейших актёров Швеции. Он вместе с отцом снимался в "Меланхолии", а мировая популярность пришла к нему после сериала "Настоящая кровь".
Густав Скарсгард также стал актёром, но не обрёл большой популярности. Самая известная его роль - Флоки в сериале "Викинги", однако те, кто его смотрел, точно не забудут его образ скандинавского викинга.
Ну и, конечно же, Билл Скарсгард. Его роль клоуна Пеннивайза в последней экранизации книги Стивена Кинга "Оно" - потрясающая. Даже без рассказов Билла о подготовке к роли понятно, какая огромная работа была им проведена. Билл начал играть в кино уже в 10 лет, но именно после "Оно" он стал по-настоящему популярен. Сейчас он готовится к роли в сериале "Касл-Рок", также по роману Стивена Кинга. Кажется, у короля ужасов появился свой уникальный актёр.
Другие дети Стеллана ещё маленькие, но что-то подсказывает, что они ещё удивят публику.
Источник:
АНТИФИШКИ
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