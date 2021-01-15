Никогда бы не подумал: 20 знаменитостей которые курили, бросили, снова курят

Мы многое знаем о знаменитых людях, но некоторые вещи остаются, как говорится "за кадром". И курение входит в их число. Это не реклама, ни в коем случае, это скорее предупреждение - бросайте эту гадость как можно быстрее
Знали ли вы, что Гагарин курил? Его любимыми папиросами был Беломорканал. Казалось бы - космонавт, а вот так вот
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А еще оперные певцы есть, которые курили и много. А как же дыхание, скажете вы? Да вот так. Энрико карузо
Дженнифер Лопес многократно говорила в интервью, что избавилась от пагубной привычки, но ее многократно после этого ловили репортеры с сигаретой
Алла Пугачёва курит очень давно. В последние ее выступления это можно услышать даже в ее голосе - он стал более хриплым
Лера Кудрявцева курит давно, странно, что она еще ак хорошо выглядит при таком стаже курения
Анастасия Волочкова вроде бы выступает за здоровый образ жизни и просто сигареты не курит. Зато это не мешает ей на дымить кальяном, который, по уверениям врачей, наносит ничуть не меньший вред организму, нежели обычные сигареты.
А еще заядлым курильщиком был Брежнев. Курил он много, но в конце концов бросил, однако всегда подсаживался к курильщикам и вдыхал дым
Не многие знают, что Барак Обама покуривал, правда бросил, как он утверждает, когда стал Президентом
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