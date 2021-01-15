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Никогда бы не подумал: 20 знаменитостей которые курили, бросили, снова курят

Никогда бы не подумал: 20 знаменитостей которые курили, бросили, снова курят (20 фото)

Автор:
15 января 2021 14:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знамениости   курильщики   политика   спорт   фото   шоу бизнес   
1153
20

Мы многое знаем о знаменитых людях, но некоторые вещи остаются, как говорится "за кадром". И курение входит в их число. Это не реклама, ни в коем случае, это скорее предупреждение - бросайте эту гадость как можно быстрее

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Метки: актеры   звезды   знамениости   курильщики   политика   спорт   фото   шоу бизнес   
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7k
Prostovopros 50 минут назад
Маркетинг табачных компаний не дремлет - закурил и ты уже как "звезда".
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11k
Serg2001 3 минуты назад
Кейт Уинслет надо по жопе надавать. Не за то, что курит, а за то, что при ребенке это делает.
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11k
Serg2001 5 минут назад
Никогда бы не подумал: 20 знаменитостей которые курили, бросили, снова курят
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32k
kalinser 17 минут назад
Никогда бы не подумал: 20 знаменитостей которые курили, бросили, снова курят
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36k
Элек Мек 22 минуты назад
При Иосифе Виссарионовиче о вреде табака почему то помалкивали.
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8k
Агент Безопасной Национальности Элек Мек 15 минут назад
Причем, не только в СССР.
Силен Иосиф Виссарионыч
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24
Илья Полчаса назад
самые вкусные сигареты сейчас это синие собрание, 0.5 никотина. как в школе по вкусу, когда сигареты из табака делали)
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15k
СергейПименов 39 минут назад
А Лавров курил , курит и будет курить...в ООН.
Ссылка www.youtube.com
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163
WadDad 46 минут назад
В начале прошлого века курение не считалось вредной привычкой. Более того, оно рекомендовалось певцам и спортсменам для "разработки лёгких". Поэтому на фотографиях велосипедисты и Шаляпин курят. Во-вторых, в середине прошлого века не было столь агрессивной антитабачной пропаганды. Поэтому курил Гагарин. Это не считалось чем-то очень вредным. Главное не злоупотреблять. Ну а в третьих, мы ещё помним удивительные открытия китайских и израильских учёных о влиянии курения на восприимчивость к коронавирусу.
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