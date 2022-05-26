Хотела лайков - получит тюрьму: на блогершу из Пакистана, устроившую поджог в заповеднике, завели уголовное дело

Ради эффектного видео тиктокерша Dolly подожгла траву в Национальном парке Пакистана Margalla Hills. После того, как ролик с названием «Огонь появляется везде, куда я иду» появился в соцсети, девушкой заинтересовалась полиция.
Блогеры, идущие на всё ради просмотров и лайков - увы, давно стали обычным явлением в любой стране. Одни готовы рисковать жизнью, чтобы получить новых подписчиков, другие уничтожают природу, стремясь получить эффектный ролик.
В Пакистане разгорелся скандал после появления в соцсетях видео известной тиктокерши Dolly (настоящее имя — Хумара Асгар). 11-секундный ролик, снятый в Национальном парке, похоже, будет стоить девушке свободы. Или, по крайней мере, очень немаленького штрафа.
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На видео девушка просто идет по заповеднику на фоне горящей позади нее травы. После общественного резонанса, который вызвал ролик, блогерша спешно его удалила, однако, интернет помнит всё. И теперь девушка является фигуранткой уголовного дела.
Полиция Исламабада, как сообщают местные СМИ, подозревает Асгара в нарушении законов страны о дикой природе и окружающей среде. «Район является частью национального парка Маргалла, который недавно пострадал от крупного лесного пожара, который, возможно, был связан с Хумайра Асгар» - сообщают полицейские. Огонь уничтожил часть заповедника, в котором обитали 250 видов птиц, 38 млекопитающих и 13 видов рептилий, а также произрастали 600 видов растений.
Но тиктокерша утверждает, что подожжённая трава была потушена, а к крупному пожару она не имеет никакого отношения.
Между тем, за последние три недели температура в Пакистане и центральной Индии достигла 50 градусов по Цельсию. Кроме этого, в Пакистане из-за отсутствия дождей царит сильная засуха, и устраивать пожары в такое время ради хайпа - просто преступно.
Процесс создания ролика
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АНТИФИШКИ
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- пусть 3 месяца ходит мусор в этом парке собирает или в больнице пациентам утки выносит - вот это как по мне круто) человек получается свою долю труда на благо других, а такого рода черная работа учит смирению или как минимум хорошо бьет по зазвездившемуся эго