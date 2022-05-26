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Хотела лайков - получит тюрьму: на блогершу из Пакистана, устроившую поджог в заповеднике, завели уголовное дело

Хотела лайков - получит тюрьму: на блогершу из Пакистана, устроившую поджог в заповеднике, завели уголовное дело

Автор:
26 мая 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Dolly   Nosheen Syed   лайк   наказание   пакистан   пожар   тикток   хайп   шоу бизнес   
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Ради эффектного видео тиктокерша Dolly подожгла траву в Национальном парке Пакистана Margalla Hills. После того, как ролик с названием «Огонь появляется везде, куда я иду» появился в соцсети, девушкой заинтересовалась полиция.

Блогеры, идущие на всё ради просмотров и лайков - увы, давно стали обычным явлением в любой стране. Одни готовы рисковать жизнью, чтобы получить новых подписчиков, другие уничтожают природу, стремясь получить эффектный ролик.


В Пакистане разгорелся скандал после появления в соцсетях видео известной тиктокерши Dolly (настоящее имя — Хумара Асгар). 11-секундный ролик, снятый в Национальном парке, похоже, будет стоить девушке свободы. Или, по крайней мере, очень немаленького штрафа.


На видео девушка просто идет по заповеднику на фоне горящей позади нее травы. После общественного резонанса, который вызвал ролик, блогерша спешно его удалила, однако, интернет помнит всё. И теперь девушка является фигуранткой уголовного дела.


Полиция Исламабада, как сообщают местные СМИ, подозревает Асгара в нарушении законов страны о дикой природе и окружающей среде. «Район является частью национального парка Маргалла, который недавно пострадал от крупного лесного пожара, который, возможно, был связан с Хумайра Асгар» - сообщают полицейские. Огонь уничтожил часть заповедника, в котором обитали 250 видов птиц, 38 млекопитающих и 13 видов рептилий, а также произрастали 600 видов растений.


Но тиктокерша утверждает, что подожжённая трава была потушена, а к крупному пожару она не имеет никакого отношения.


Между тем, за последние три недели температура в Пакистане и центральной Индии достигла 50 градусов по Цельсию. Кроме этого, в Пакистане из-за отсутствия дождей царит сильная засуха, и устраивать пожары в такое время ради хайпа - просто преступно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Dolly   Nosheen Syed   лайк   наказание   пакистан   пожар   тикток   хайп   шоу бизнес   
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14  комментариев
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2k
Copycat 2 часа назад
таких надо не штрафовать и не в тюрьму, а привлекать к общестенным работам
- пусть 3 месяца ходит мусор в этом парке собирает или в больнице пациентам утки выносит - вот это как по мне круто) человек получается свою долю труда на благо других, а такого рода черная работа учит смирению или как минимум хорошо бьет по зазвездившемуся эго
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6k
ГГалка 19 минут назад
ну ладно она дурында, так там вон в ролике про процесс создания и мужики шатаются. ясно за денюжку, но чо сразу баба то одна виноватая? а они чо молчали? кто вообще спичкой чиркнул?
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10k
Бендер Родригес Полчаса назад
Ха, а ей голову с плеч не снимут за такое?
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9k
Ivan Полчаса назад
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1k
КАКАнгел 36 минут назад
а в Пакистане хорошие женские тюрьмы ?? в смысле в яму воду в кувшине спускают или просто охранники когда в хорошем настроение мочатся ???
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0
S M 52 минуты назад
дебилка..просто приличных слов больше нет - один мат.
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14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
а могла бы просто добавить спецэффекты, все равно видео так себе
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10k
Dmitry Час назад
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что она дура. А теперь все знают))).
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7k
Sergey Час назад
пора уже признать ТикТокеров психически невменяемыми и больными и соответственно принудительно лечить.
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1k
pinbalist 2 часа назад
Жир по-другому сжигают, бестолочь
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8k
Александр 2 часа назад
Отлайкать её.
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4k
мемфрид 2 часа назад
Согласно теории вероятности всегда найдётся дура, которая устроит поджог.
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10k
zlopisec 2 часа назад
вот таких вот поджигателей надо сбрасывать в зону пожара, чтобы пометались в огне....
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7k
SuperTroll 2 часа назад
До конца жизни пусть восстанавливает лес, который сожгла
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