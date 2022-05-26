Хотела лайков - получит тюрьму: на блогершу из Пакистана, устроившую поджог в заповеднике, завели уголовное дело

Полиция Исламабада, как сообщают местные СМИ, подозревает Асгара в нарушении законов страны о дикой природе и окружающей среде. «Район является частью национального парка Маргалла, который недавно пострадал от крупного лесного пожара, который, возможно, был связан с Хумайра Асгар» - сообщают полицейские. Огонь уничтожил часть заповедника, в котором обитали 250 видов птиц, 38 млекопитающих и 13 видов рептилий, а также произрастали 600 видов растений.

Но тиктокерша утверждает, что подожжённая трава была потушена, а к крупному пожару она не имеет никакого отношения.

Между тем, за последние три недели температура в Пакистане и центральной Индии достигла 50 градусов по Цельсию. Кроме этого, в Пакистане из-за отсутствия дождей царит сильная засуха, и устраивать пожары в такое время ради хайпа - просто преступно.