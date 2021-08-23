Олег Газманов прокатился на танках и отметил День российского флага на фоне горящего села

В Самарской области в субботу огонь охватил село Гвардейцы Борского района. Местные жители молили о помощь, огонь уничтожил 14 домов и почти весь скот. На следующий день народный артист Олег Газманов поучаствовал в рекламной акции, отметив День российского флага в районе Борского района. На видео с места празднования видно дым от горящего села. К слову сказать, площадь огня составила 1,5 тысячи гектаров.
Ролик артист выложил в свой Instagram. На кадрах видны столбы дыма, но Газманов ни разу не обмолвился о погорельцах. Народный артист вещал о реконструкции, музее и улыбался во всё лицо. В посте он не забыл отметить аккаунт музея, что говорит о том, что пост был оплачен.
Readovka отмечает, что этот ролик был снят на фоне сгоревшего села Гвардейцы — в нем сгорело 14 домов, местные жители также сообщили о погибшем скоте.
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В комментариях к посту Газманова россияне заметили, что ролик снят на фоне горящего села.
Черный мощный дым на заднем плане от пожара в соседнем селе Гвардейцы, где сгорело несколько домов, пока шло представление добавляет трагичности всему происходящему
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Что вы хотели от шута?
К таким людям надо относиться как к картинке. Есть и ладно. Не интересно? Забыл.
дебил, Огненная дуга - это почти полторы тысячи км западнее...