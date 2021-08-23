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Олег Газманов прокатился на танках и отметил День российского флага на фоне горящего села

Олег Газманов прокатился на танках и отметил День российского флага на фоне горящего села (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   Газманов   Самарская область   интересное   пожар   фото   шоу бизнес   
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В Самарской области в субботу огонь охватил село Гвардейцы Борского района. Местные жители молили о помощь, огонь уничтожил 14 домов и почти весь скот. На следующий день народный артист Олег Газманов поучаствовал в рекламной акции, отметив День российского флага в районе Борского района. На видео с места празднования видно дым от горящего села. К слову сказать, площадь огня составила 1,5 тысячи гектаров.

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Метки: ynews   Газманов   Самарская область   интересное   пожар   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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8k
antonium 54 минуты назад
Лизоблюд и лицемер, еще и недалекого ума. Можно было и на фоне наводнений или лесных пожаров с улыбочкой дегенерата.
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14k
vikklu 5 минут назад
Кому пожар, а кому отец родной. Он чё, совсем берега попутал на старости лет?
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5k
Максус Полчаса назад
этот старый,продажный клоун давно сучился,такой же кремлёвский шут как и машков (не считаю нужным писать его фамилию с большой буквы).
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1k
Broscan Полчаса назад
Мудак он и в Африке мудак!
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202
Sergel Fman 36 минут назад
Обычный блюдолиз. В рот ему ноги...
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22k
Юрьевич 36 минут назад
И кепочка у него очень патриотичная.

Что вы хотели от шута?
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6k
SR 47 минут назад
Игры "патриотов"... Шут кремлевский.
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3k
Максим 53 минуты назад
Не понимаю осуждения таких людей. Они не претендуют на какие-то разумные поступки. Никто же не верит Боне про вред сотовых вышек или Бузовой, что она умеет петь?
К таким людям надо относиться как к картинке. Есть и ладно. Не интересно? Забыл.
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78
levikus Час назад
Да хоть 2000км. Вести блог на фоне трагедии то еще представление. Все что нам нужно знать о стране и праздновании одного из символов этой страны. Поздравляю, чему мы радуемся
если уже известное медийное лицо себе это позволяет
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31k
Михаил Час назад
Ссылка vk.com
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−25
Thomsen Час назад
"Был концерт в поле рядом с великим сражением ВОВ #огненнаядуга у села Борское..." (ц)

дебил, Огненная дуга - это почти полторы тысячи км западнее...
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