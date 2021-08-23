Олег Газманов прокатился на танках и отметил День российского флага на фоне горящего села

Ролик артист выложил в свой Instagram. На кадрах видны столбы дыма, но Газманов ни разу не обмолвился о погорельцах. Народный артист вещал о реконструкции, музее и улыбался во всё лицо. В посте он не забыл отметить аккаунт музея, что говорит о том, что пост был оплачен.