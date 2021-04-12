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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4785 постов • 658 подписчиков подписаться
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Дьявольский подарок Моргенштерна сиротам, или реакция на очередную выходку музыканта

Дьявольский подарок Моргенштерна сиротам, или реакция на очередную выходку музыканта (16 фото)

Автор:
12 апреля 2021 14:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   благотворительность   деньги   дети   помощь   хайп   шоу бизнес   
3980
16
В соцсетях сейчас активно обсуждают поступок рэп-исполнителя Моргенштерна. Накануне благотворительный фонд «Солнечный город» поделился с подписчиками в Инстаграме позитивной новостью, что известный артист пожертвовал в День добра на проект «Наставничество» для детей сирот достаточно крупную и необычную сумму. Необычность этой суммы и разделила интернет на два лагеря.
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Метки: #моргенштерн   благотворительность   деньги   дети   помощь   хайп   шоу бизнес   
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33  комментария
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12k
alexis 2 часа назад
Есть футболист - Кокорин. Все знают его как любителя шампанского и помахать стульями, но ни кто не знает, что он проводил детские футбольные турниры, оплачивая проезд, проживание и форму.
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1k
Владимир Теленков 4 минуты назад
Сейчас пришла в голову мысль, что самый ударный троллинг - это быть мразотным, но при этом делать вещи которые никак не сочетаются с маргинальностью. Лично мне мистер М. противен, но нет большей радости чем созерцать как всякого рода ханжи исходят на говно.
Вы там чем то не довольны? А вы сначала добейтесь..
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10k
Чингачгук 8 минут назад
"реакция на очередную выходку музыканта"
Плять! Перестаньте уже этого передаста называть музыкантом!
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575
роман 17 минут назад
у самого куча друзей с детдома. Главное - это помогать через фонды. Никаких денег на руки воспитанникам. Накупят наркоты и всё (это старшие).
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2k
jazzz 21 минуту назад
Хабенский спасает детей больных раком ,но об этом не кричит на всех углах. А он спас уже более сотни детей и это не 666666р. ,а гораздо больше! Вот про кого нужно писать и на кого нужно ровняться ,а этот разукрашенный клоун (маргенхрен) просто пиарится ,что бы на еще больше "бабла" для себя родного "поднять".
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14k
speaktr-st 24 минуты назад
Благотворительность - это благотворительность. Пиар - это пиар.
Да этот фрик еще поднимет на этом пиаре в 10 раз больше, чем отдал, для этого всё и делается.
Люди жертвуют гораздо большие суммы, но делают это тихо и спокойно и мы про них не знаем.
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1k
Владимир Теленков speaktr-st 17 минут назад
т.е. он специально узнал что никто больше его в этот дед дом не приносил?
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26k
Aqueronte Полчаса назад
А что не так с этой цифрой?
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5k
Sergey 42 минуты назад
Директор фонда счастлив как никогда! наконец то дачу купит
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1k
Sergiy Rambus 43 минуты назад
А не пофиг ли, какая сумма? Если уж очень суеверные, разбейте сумму на два и более приходных ордера. А то что пиарится, ну и шут с ним, по другому не может, но доброе дело же сделал.
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2k
Виталий Касандров 46 минут назад
Хоть какая то польза от придурка обществу.А на счет суммы да чихать, хотя бы лучше 13 млн дал с его то доходами 666 тыр это как кому то бомжу 50 руб подать.
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−6
arcush 54 минуты назад
Да молодец!!!
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3k
Lola 56 минут назад
Благотворительный фонд...кто знает, почему люди из этой тусовки(страна не важна) жертвуют именно в фонды? Не тихонечко конкретным нуждающимся или больницам, например, а именно фондам. Там, как понимаю, какие-то льготы и плюхи...
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83
bogatiyded Lola 46 минут назад
возможно они там вместе это все отмывают и так далее... мне тоже не понятно, почему бы не приехать в детский дом и спросить напрямую, в чем нуждаются... да приобрести по возможности
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104k
Фима Петров 56 минут назад
Хватит уже это дерьмо пиарить! Оно ж только этого и ждёт!!!
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2k
mtonaka Час назад
Разве мужчины красят ногти?
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110
Arti Час назад

эти глаза
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21k
Inter Час назад
жертвуют обычно без огласки. что досталось детям-хорошо. Форма подачи себя меценатом-отвратительна. это все равно, если я подойду к человеку и в лицо кину пачкой денег.. один оскорбится ,а другой ботинки мне поцелует. вот и выбирайте-ху из ху!
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151k
☭Cheкаво☭ Час назад
Уже все мусульмане по поводу него высказались, и вынесли вердикт, что он "ШАЙТАНА МА", они знают наверно что говорят))
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3k
Едондер пуп Час назад
Кому сумма не нравится - просто переведите ее в доллары - и будет не так страшно))
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2k
Евгений Едондер пуп Полчаса назад
На данный момент? 15:30 12.04.2021 это сумма составит 8 639.41 долларов.
Ждём комментарии, что мало детям дал, мог бы и до 10 000 округлить!
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
Да пусть все шайтаны мира подертвуют деньги, а сколько уже не важно.
Если этой суммой он помог, то и молодец!
Остальное не важно
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36k
dima423 Час назад
пожертвовал бы лям - никто бы не узнал...а так 666666 сразу шумиха и все узнали какой моржик молодец) совместил так сказать приятное с полезным)
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1k
★Lucifer★ 2 часа назад
Помогите понять.
О каком музыканте идёт речь?
В тексте я не нашёл упоминания ни об одном музыканте...
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39k
Александр ★Lucifer★ 2 часа назад
Элтон джон
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