3980
16
В соцсетях сейчас активно обсуждают поступок рэп-исполнителя Моргенштерна. Накануне благотворительный фонд «Солнечный город» поделился с подписчиками в Инстаграме позитивной новостью, что известный артист пожертвовал в День добра на проект «Наставничество» для детей сирот достаточно крупную и необычную сумму. Необычность этой суммы и разделила интернет на два лагеря.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка
- Инструкция: как получить обещанные властями 10 тысяч рублей на ребенка
- Помогай, но проверяй: В интернете собрали деньги на лечение несуществующей девочки
- Лейтенант Дэн из "Форреста Гампа" свозил более 1000 детей павших военнослужащих в Диснейленд
- 12-летний мальчик научился шить, чтобы делать игрушки для больных детей
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
Вы там чем то не довольны? А вы сначала добейтесь..
Плять! Перестаньте уже этого передаста называть музыкантом!
Да этот фрик еще поднимет на этом пиаре в 10 раз больше, чем отдал, для этого всё и делается.
Люди жертвуют гораздо большие суммы, но делают это тихо и спокойно и мы про них не знаем.
эти глаза
Ждём комментарии, что мало детям дал, мог бы и до 10 000 округлить!
Если этой суммой он помог, то и молодец!
Остальное не важно
О каком музыканте идёт речь?
В тексте я не нашёл упоминания ни об одном музыканте...