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Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок

Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок

Автор:
20 августа 2022 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   барахолка   в мире   забавно   люди   находка   фото   
997
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Предлагаю вам взглянуть на ценности, которые удалось откопать счастливчикам, не пожалевшим сил и времени на их поиски. Как можно заметить, их усилия полностью окупились!

Для некоторых людей барахолка или секонд-хенд — это не бесполезная куча барахла, покрытая слоем многолетней пыли, а самые настоящие сокровища. Почему? Они просто знают, как правильно искать! Удивительно, но иногда на блошиных рынках можно откопать невероятные диковинки, среди которых есть крутые дизайнерские лампы, модная одежда, обувь и даже полезная, функциональная мебель.


Сегодня я нашёл на барахолке эту великолепную лампу

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Купил это зеркало за восемь долларов

Чехол для хранения старинных монеток

Сумка в виде рыбки и кошелёк

Такая сумочка гарантировано привлечёт к себе внимание. Кто посмеет отказаться от такой вещи?


Крутая ваза за пять долларов, которую я нашёл в комиссионном магазине

Красивая шкатулка в виде песочных часов

Купил на блошином рынке плетёную корзину за десять долларов

Находка всей жизни, которая стоила четыреста долларов

Не могла оставить Берни в комиссионном магазине

Сегодня купил кресло моей мечты

Лучшая лампа в виде кошки

Больно видеть, как кто-то владеет твоей мечтой.


Я не имею понятия, как я буду в них ходить, но я их купила

Оригинальный держатель для туалетной бумаги

Получил абсолютно бесплатно эту гигантскую чашку

Купила гигантскую руку на барахолке. Теперь её обожает моя кошка

Вероятно, кошка не может понять, почему гигантская рука никак не начнёт её гладить. Ведь это просто какое-то преступление против кошачьего величества.


Сауна на одного человека за сто долларов


Наконец-то я нашла старинную керамическую ёлку


Настоящая мечта за пятьдесят долларов


Кофемашина, сделанная в Италии, всего за десять долларов

Изготовлена в 2001 году. Выцветшая наклейка с розничной ценой на нижней части устройства показывает изначальную цену 499,95 долларов США.

Источник:

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Метки: Вещи   барахолка   в мире   забавно   люди   находка   фото   
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2  комментария
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9k
Izrin Maria Час назад
Ёлка - это подсвечник. Переделать на электричество - будет просто фантастика.
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Василенко Татьяна 19 минут назад
Я, наверное, старая и не креативщик совсем. Мне понравилось только зеркало. Остальное, на мой взгляд, хня какая-то...
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