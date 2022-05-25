FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2805 постов • 420 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Выплюнь спину: Harley-Davidson Serial 1 представил горный велосипед без амортизаторов

Выплюнь спину: Harley-Davidson Serial 1 представил горный велосипед без амортизаторов

Автор:
25 мая 2022 18:22
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   велосепедист   горы   дизайн   интересно   подвеска   
2065
1

Странный двухколесный друг не для всех.


Не только мотоциклы: Harley-Davidson Serial 1 представил горный электронный велосипед Bash/Mtn

 

Однако у любого любителя двухколесного транспорта возникнет вопрос: а где подвески? Они отсутствуют как спереди, так и сзади. И возникает вопрос: как он может быть горным, если после любого неудачного приземления пилоту можно будет в прямом смысле слова «выплюнуть» позвоночник?

 

Но все-таки один амортизатор есть — подседельный штырь SR Suntour NCX, который должен обеспечить ход до 50 мм. Как утверждают в компании, такое решение скорее преимущество, а не недостаток. Подобная конструкция позволит не делать тонких настроек.


Стоить такое чудо будет баснословных 4 тысячи долларов и выйдет в 1050 экземплярах.

 

Если вы ищете новых впечатлений и имеете рюкзак денег, возможно, стоит приобрести странную новинку, для всех остальных стоит пройти мимо. Ну или вы из тех, кто просто любит жизнь…

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Спорт   велосепедист   горы   дизайн   интересно   подвеска   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Игорь Час назад
А никто из критиков не замечает противоречия?
Горный велосипед подразумевает, что HomoErectus который будет на нём скакать по горам аки горный же козёл, изначально не то что о позвоночнике не думает а вообще с головой не дружит.
И нахрена тогда козе баян? Т.е. смысл ставить амортизаторы, если по-любому "всадник" на ногах всю дорогу стоит и о самосохранении не думает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
gnyS i Полчаса назад
Как утверждают в компании, такое решение скорее преимущество, а не недостаток. Подобная конструкция позволит не делать тонких настроек...

Это полнейший бред, подвеска нужна не только для удобства райдера, но и для безопасности, т.к. вместо отскока от препятствия колесо его "обтекает" сохраняя сцепление с грунтом. Автору сего творения (велосипеда а не статьи) желаю ко конца своих дней кататься без седла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
BAMBRA Полчаса назад
Эка невидаль, хардтейл с ригидной вилкой. Катали же на Салютах, Орленках, Минсках и Украинах, и ничего с позвоночником не случалось. Я себе спецом такой собрал, для города, на короткие поездки отличный вариант. Лёгкий и острый в управлении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кузнец душ. 43 минуты назад
Ну то что в заднице штырь амортизационный ладно. А вот руки будет трясти так что мало не покажется. И как во многих постах тут только текст и картинка. Автор где пруфы???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Matrosskin 47 минут назад
Если посмотреть их рекламный ролик ( гугл в помощь) - то никакого отношения к покорению бездорожья этот велосипед не имеет, сугубо городская игрушка ( ну максимум грунтовка). МТБ в этом случае - это исключительно форм-фактор. А в таком варианте аммо не нужен в принципе, зачем. И да - подвеска на "горнике" - это не про позвоночник а про управляемость в условиях недостаточного контакта колёс и скорость проезда неровностей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9069



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
Все дорого, денег минимум: Хаматова разочаровалась в Латвии
Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас
Как выглядели знаменитости в молодости и сейчас
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Можете меня в мусор выкинуть!": Ингеборга Дапкунайте рассказала об отъезде и своём отношении к России
"Можете меня в мусор выкинуть!": Ингеборга Дапкунайте рассказала об отъезде и своём...
«Исландская шестёрка»: несправедливо обвинённые или гениальные преступники?
«Исландская шестёрка»: несправедливо обвинённые или гениальные преступники?
Мамин симпатяга. Звездные дети с экстремальной внешностью
Мамин симпатяга. Звездные дети с экстремальной внешностью
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#в мире#история#факты#Россия#собака#СССР#шоу бизнес#маразм
#Юмор#животные#люди#интересное#подборка#конфликт#фильм#США#Великая Отечественная вона#Африка
#интересно#Ватермарк#забавно#кино#Разное#книги бесплатно#картинки#фотографии#познавательно#дизайн
Кэмпинги и глэмпинги, а проще лес и палатка Кэмпинги и глэмпинги, а проще лес и палатка Качай жопу, а не расти пузо! Интенсивные тренировки могут выработать отвращение к жирной еде Качай жопу, а не расти пузо! Интенсивные тренировки могут выработать отвращение к жирной еде Какие виды спорта и почему запрещались в СССР Какие виды спорта и почему запрещались в СССР Примеры достойного поведения спортсменов Примеры достойного поведения спортсменов 15 дизайнерских творений, наглядно показавших, как много безумного и чудного в нашем мире 15 дизайнерских творений, наглядно показавших, как много безумного и чудного в нашем мире Вот новый поворот, и мотор ревёт: извилистая горная дорога для сильных духом Вот новый поворот, и мотор ревёт: извилистая горная дорога для сильных духом

На что жалуетесь?

Вернуться