Выплюнь спину: Harley-Davidson Serial 1 представил горный велосипед без амортизаторов





Не только мотоциклы: Harley-Davidson Serial 1 представил горный электронный велосипед Bash/Mtn.

Однако у любого любителя двухколесного транспорта возникнет вопрос: а где подвески? Они отсутствуют как спереди, так и сзади. И возникает вопрос: как он может быть горным, если после любого неудачного приземления пилоту можно будет в прямом смысле слова «выплюнуть» позвоночник?

Но все-таки один амортизатор есть — подседельный штырь SR Suntour NCX, который должен обеспечить ход до 50 мм. Как утверждают в компании, такое решение скорее преимущество, а не недостаток. Подобная конструкция позволит не делать тонких настроек.



Стоить такое чудо будет баснословных 4 тысячи долларов и выйдет в 1050 экземплярах.

Если вы ищете новых впечатлений и имеете рюкзак денег, возможно, стоит приобрести странную новинку, для всех остальных стоит пройти мимо. Ну или вы из тех, кто просто любит жизнь…