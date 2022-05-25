Выплюнь спину: Harley-Davidson Serial 1 представил горный велосипед без амортизаторов

Странный двухколесный друг не для всех.
Не только мотоциклы: Harley-Davidson Serial 1 представил горный электронный велосипед Bash/Mtn.
Однако у любого любителя двухколесного транспорта возникнет вопрос: а где подвески? Они отсутствуют как спереди, так и сзади. И возникает вопрос: как он может быть горным, если после любого неудачного приземления пилоту можно будет в прямом смысле слова «выплюнуть» позвоночник?
Но все-таки один амортизатор есть — подседельный штырь SR Suntour NCX, который должен обеспечить ход до 50 мм. Как утверждают в компании, такое решение скорее преимущество, а не недостаток. Подобная конструкция позволит не делать тонких настроек.
Стоить такое чудо будет баснословных 4 тысячи долларов и выйдет в 1050 экземплярах.
Если вы ищете новых впечатлений и имеете рюкзак денег, возможно, стоит приобрести странную новинку, для всех остальных стоит пройти мимо. Ну или вы из тех, кто просто любит жизнь…
Источник:
АНТИФИШКИ
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Горный велосипед подразумевает, что HomoErectus который будет на нём скакать по горам аки горный же козёл, изначально не то что о позвоночнике не думает а вообще с головой не дружит.
И нахрена тогда козе баян? Т.е. смысл ставить амортизаторы, если по-любому "всадник" на ногах всю дорогу стоит и о самосохранении не думает?
Это полнейший бред, подвеска нужна не только для удобства райдера, но и для безопасности, т.к. вместо отскока от препятствия колесо его "обтекает" сохраняя сцепление с грунтом. Автору сего творения (велосипеда а не статьи) желаю ко конца своих дней кататься без седла...