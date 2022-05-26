Клейкий бюстгальтер: удивительная новинка 1949 года

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В мае 1949 года предприниматель Чарльз Л. Лэнгс объявил о смелом нововведении в области пляжной одежды: это была пара чашечек от бюстгальтера, которые женщина могла прикрепить к груди с помощью клея. Идея заключалась в том, чтобы использовать для каждой груди отдельные чашечки без бретелек, покрытые специально разработанным клеем.
Чарльз Лэнгс сидит за столом, полным своих изобретений — бюстгальтеров без бретелек, без спинки, без косточек, приклеивающихся к телу с помощью клейкой ленты, которая держит чашку
Лэнгс был успешным предпринимателем, сколотившим состояние на хромировании решеток для автомобилей Cadillac и Ford. Он объединился с промышленным химиком Чарльзом У. Уолтоном, и вместе они создали клей, который оставался на месте, когда это требовалось, и не оставлял липких следов при удалении.
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Клейкий бюстгальтер, получивший название Posēs (произносится как pose - ease, «поза-легкость»), был смелым предложением для того времени. Только взгляните на эту пару чашек с оборками по окружности и острыми выступающими кончиками! Их можно было носить на пляже и загорать без следов от лямок на коже.
Эти бюстгальтеры были достаточно прочными, чтобы крепко держаться на нужных местах во время энергичных упражнений, и в то же время легко и безболезненно сниматься.
Изобретатели утверждали, что чашки останутся на месте, даже если их владелец прыгнет в бассейн с трёхметрового трамплина. Любая женщина, которая прыгала в бассейн в верхней части купального костюма без бретелек, наверняка отвергнет это утверждение как вводящее в заблуждение.
В статье журнала Life от 16 мая 1949 года отмечалось, что «в течение 5000 лет одежду драпировали, завязывали, застегивали, прикалывали и пристегивали к человеческому телу. В этом году впервые в истории она будет приклеены».
Журнал утверждал, что дизайн Posĕs придает любой женщине «потрясающий вид, особенно когда её видят сзади».
Журнал утверждал, что дизайн Posĕs придает любой женщине «потрясающий вид, особенно когда её видят сзади».
Когда управление предприятием стало слишком сложным, Лэнгс продал его другой компании под названием Textron Inc. Однако клиенты жаловались на низкое качество изготовления и невозможность доставки товаров.
Это, а также тот факт, что бюстгальтеры без бретелек подходят не для всех случаев и и не для всех женщин (особенно тяжело тем, у кого аллергия на клей), привело к тому, что новая тенденция быстро угасла.
Это, а также тот факт, что бюстгальтеры без бретелек подходят не для всех случаев и и не для всех женщин (особенно тяжело тем, у кого аллергия на клей), привело к тому, что новая тенденция быстро угасла.
Ещё одна причина, по которой этот стиль так и не стал популярным, заключалась в том, что клей приходилось наносить при каждом использовании бюстгальтера (бутылочка с клеем входила в комплект).
В итоге клейкий бюстгальтер Лэнгса не оказал большого влияния на развитие бельевой отрасли, так как вскоре ушел в небытие. А другие модели продолжали развиваться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: #история 1949 бюстгальтер вот это да! изобретение интересно пляжная мода факты хочу все знать
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