Клейкий бюстгальтер: удивительная новинка 1949 года

Когда управление предприятием стало слишком сложным, Лэнгс продал его другой компании под названием Textron Inc. Однако клиенты жаловались на низкое качество изготовления и невозможность доставки товаров.



Это, а также тот факт, что бюстгальтеры без бретелек подходят не для всех случаев и и не для всех женщин (особенно тяжело тем, у кого аллергия на клей), привело к тому, что новая тенденция быстро угасла.