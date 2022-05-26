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Клейкий бюстгальтер: удивительная новинка 1949 года

Клейкий бюстгальтер: удивительная новинка 1949 года

Автор:
26 мая 2022 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: #история   1949   бюстгальтер   вот это да!   изобретение   интересно   пляжная мода   факты   хочу все знать   
1495
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В мае 1949 года предприниматель Чарльз Л. Лэнгс объявил о смелом нововведении в области пляжной одежды: это была пара чашечек от бюстгальтера, которые женщина могла прикрепить к груди с помощью клея. Идея заключалась в том, чтобы использовать для каждой груди отдельные чашечки без бретелек, покрытые специально разработанным клеем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: #история   1949   бюстгальтер   вот это да!   изобретение   интересно   пляжная мода   факты   хочу все знать   
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3  комментария
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Александр Ломовицкий 3 часа назад
сейчас просто изолентой заклеивают
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Obrval 3 часа назад
Хотелось бы ознакомиться с 5ым размером данного изделия.
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