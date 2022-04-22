25 «безумцев», которые в итоге оказались правы

Все гениальное сначала кажется безумным, а правда нередко звучит настолько невероятно, что проще поверить в вымысел. Один пользователь Reddit недавно предложил вспомнить разных исторических деятелей и знаменитостей, над идеями и заявлениями которых сначала все насмехались, но спустя годы оказалось, что они были правы. Получилась интересная, а местами и весьма неожиданная подборка.
«Доктор Ли Вэньлян из Китая, которого арестовали за попытку остановить распространение Covid еще в самом начале».
«Стелла Либек, дама, которая обожглась горячим кофе из Макдональдса. СМИ издевались над ней и называли иск несерьезным, но McDonald's действительно постоянно подавал кофе опасной температуры, от чего пострадали многие другие люди. Кофе был настолько горячим, что она получила ожоги 3-й степени в области таза, пролежала в больнице 8 дней, пока ей пересаживали кожу, и еще 2 года лечилась. Первоначально она просто хотела, чтобы ей компенсировали траты на лечение, но McDonald's попытался дать ей оскорбительно маленькую сумму, поэтому она была вынуждена подать иск. Суд по праву встал на ее сторону и заставил McDonald's регулировать температуру своих горячих напитков».
«Игнац Земмельвейс. Первый врач, который предложил мытье рук как средство предотвращения распространения инфекции. Все смеялись над ним».
«Джонни Роттен [бывший вокалист Sex Pistols]. Ему запретили выступать на BBC за то, что он открыто назвал Джимми Сэвила [бывший британский ди-джей, теле- и радиоведущий] ужасным педофилом. В итоге против того было выдвинуто около 500 обвинений в насилии. У него был собственный экземпляр ключей от психиатрической больницы, где он регулярно подвергал насилию уязвимых детей».
«Генри Фримен, спасатель из Уитби. Он пытался заставить других спасателей надеть пробковые спасательные жилеты, но никто, кроме него, этого не сделал. Во время сильного шторма его спасательная шлюпка несколько раз спускалась на воду, чтобы помочь судам и морякам. На шестой раз произошла катастрофа, и шлюпка перевернулась. Выжил только Генри — благодаря спасательному жилету. Вскоре после этого они стали обязательными для спасателей».
«Джозеф Листер. Он первым предположил, что микробы вызывают послеоперационные инфекции, и рекомендовал стерилизовать хирургические инструменты между операциями. Люди считали его психом».
«Барбара МакКлинток, она постулировала существование транспозонов (определенных типов генов) в ДНК до того, как люди вообще узнали, как выглядит реальная структура ДНК. Научное сообщество в то время широко высмеивало ее. Позже существование транспозонов доказали, и она была удостоена Нобелевской премии».
«Линди Чемберлен. Ее ребенка действительно съела собака динго».
[Речь о деле Азарии Чемберлен, австралийской девочки, которая пропала во время похода с родителями в возрасте 9 недель. Родители утверждали, что дочь утащила из палатки собака динго, но им не поверили: в 1982 году мать, Линди Чемберлен, приговорили к пожизненному заключению, а отец получил условный срок как соучастник. В 1986 году после появления новых улик Линди освободили, а причиной смерти Азарии официально назвали нападение собаки динго].
«Грег Лемонд. В 2001 году он заявил, что Лэнс Армстронг, вероятно, принимает допинг. Ему угрожали, заявление сильно ударило по его имиджу, и он лишился множества возможностей для бизнеса.
Он никогда не сдавался, несмотря на кампании в СМИ, угрозы, ущерб его репутации и бизнесу, а также обвинения со стороны его коллег в велосипедном сообществе. До тех пор, пока в 2012 году внезапно не выяснилось, что Лэнс Армстронг принимал допинг. Да кто бы мог подумать? Ах, если бы только нас кто-нибудь предупредил. Ой, секундочку. Грег Лемонд предупреждал. За десять лет до этого».
«Доктор Беннет Омалу, который обнаружил, что игроки в американский футбол страдают от хронической травматической энцефалопатии/сотрясений мозга, что постепенно сказывалось на их неврологических и психологических функциях. Сначала его мнение восприняли в штыки, но потом оказалось, что он был прав. Его биографический фильм называется «Сотрясение мозга»».
«Джон Сноу в 1854 году пытался рассказать всем о холере и о том, что ее вызывает зараженная вода из водоразборной колонки, однако никто ему не верил, пока он не предпринял незаконные действия, чем спас множество жизней».
«Ричард Столмен. Он еще в 80-х предупреждал, что если мы позволим корпорациям управлять Интернетом, то ни у кого в Интернете не будет конфиденциальности или свободы».
«Александр Флеминг, человек, открывший пенициллин, потратил почти 10 лет, пытаясь убедить медицинские органы того времени в том, что эксперименты с ним стоят времени и ресурсов, но его просто послали, несмотря на то, что он был уважаемым ученым еще до этого открытия».
«Кортни Лав предупреждала про Вайнштейна».
«Эл Гор. В смысле, блин, даже «Южный Парк» извинился перед ним. Причем на полном серьезе».
[Речь о деятельности Гора по предупреждению населения о глобальном потеплении. Его высмеяли в эпизоде «Челмедведосвин», где Гор охотится за выдуманным им жутким существом, чтобы привлечь к себе хоть какое-то внимание людей. Сюжетная линия продолжилась в 2018 году в 22 сезоне «Южного парка», когда выяснилось, что предостережения Гора были обоснованными, из-за чего героям приходится извиняться и признать, что Эл Гор был прав].
«Джонни Депп пытался рассказать людям о том, что Эмбер издевалась над ним».
«Моника Левински. Эту бедную женщину смешали с грязью, и сейчас я смотрю на то, как все переосмысливают произошедшее с ней, с горькой радостью. С горькой радостью, потому что все больше людей понимают, что она была жертвой (радость), но она была совсем юной, и несколько десятков лет ее жизни ушли на то, чтобы быть боксерской грушей для публики (горечь)».
«Шерри [Шервуд] Роуленд. Обнаружил влияние ХФУ на разрушение озонового слоя, за что подвергся резкой критике в промышленной отрасли. Помимо этого, в научном сообществе начали отменять его выступления и отказываться от сотрудничества с ним. Бедный мужик подвергся остракизму. Спустя 20 лет после его (и Молины) открытия он, наконец, получил Нобелевскую премию».
«Джон Рэй. Очень опытный исследователь Арктики, который, в отличие от большинства остальных европейцев того времени, не гнушался учиться у инуитов. Он добился в значительной степени успеха из-за своей готовности учиться у них и использовать их одежду, диету и методы.
Примерно через десять лет после пропажи экспедиции Франклина Джон Рэй принялся искать ключи к разгадке того, что произошло, потому что Британское Адмиралтейство установило награду в размере 10 000 фунтов стерлингов для любого, кто располагал достоверной информацией о судьбе экспедиции. Он нашел некоторые физические улики и встретился с инуитами, которые видели последних выживших участников экспедиции. Они рассказали ему, что они скончались от болезни и нехватки пищи и что некоторые из них в конце концов прибегли к каннибализму.
Рей приехал с этой информацией обратно в Англию, где общество категорически возмутилось тому, что он посмел плести такую чушь. Ведь утонченные джентльмены с характером настоящих героев, которые оказались в экспедиции сэра Джона Франклина, ни за что бы не поступили так зверски!
Джон Рэй так и не получил награду. Спустя годы она досталась другому человеку, рассказавшему историю, которая также была в какой-то степени верной, но менее достоверной, чем версия Рэя.
Уже в наше время были найдены фрагменты костей с явными следами порезов, что доказывает правоту Джона Рэя и инуитов».
«Мой однокурсник в медучилище. Он поднял большой шум из-за «коронавируса», который только что заметили в Китае. Он спросил, поменяются ли из-за этого расписания клинических занятий или лекций. Мы думали, что он параноик и псих. Мы смеялись над ним».
«Барри Маршалл. Доказал, что язву желудка вызывает бактериальная инфекция (а не стресс), проглотив бактерию Helicobacter pylori, а затем вылечив себя антибиотиком».
«Галилео Галилей».
«Альфред Вегенер выдвинул гипотезу о тектонике плит в 1920-х годах, но ее не признавали до 50-х годов. Он был метеорологом и в то время подвергался резкой критике со стороны геологического сообщества».
«Крис Крокер. Мы все знаем видео «Оставьте Бритни в покое». Мы все цитировали его и насмехались над Крисом. Но он оказался совершенно прав. СМИ слишком сильно давили на Бритни, и агрессивные фанаты и агрессивные папарацци были (частично) виноваты в ее срыве. Теперь мы знаем, что ее семья годами контролировала ее, и нам действительно не следовало издеваться над кем-то, кто пытался привлечь к этому внимание».
«Маршал Фердинанд Фош сказал о Версальском договоре: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет». Предвидение как оно есть».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какое поразительное открытие сделал!!!
10. фильм "Concussion" - скорее соударение, в том смысле. что игроки постоянно сталкиваются головами (наши конечно как всегда чуданули и перевели как "Защитник"). хороший фильм с Уиллом Смитом, мне очень понравился
10. Concussion - скорее сотрясение мозга -
"A concussion, also known as a mild traumatic brain injury (mTBI), is a head injury that temporarily affects brain functioning. Symptoms may include loss of ..."
Просто наберите в поисковике и утоните в ворохе медицинских ссылок и картинок мозгов.