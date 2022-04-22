25 «безумцев», которые в итоге оказались правы

«Джон Рэй. Очень опытный исследователь Арктики, который, в отличие от большинства остальных европейцев того времени, не гнушался учиться у инуитов. Он добился в значительной степени успеха из-за своей готовности учиться у них и использовать их одежду, диету и методы.

Примерно через десять лет после пропажи экспедиции Франклина Джон Рэй принялся искать ключи к разгадке того, что произошло, потому что Британское Адмиралтейство установило награду в размере 10 000 фунтов стерлингов для любого, кто располагал достоверной информацией о судьбе экспедиции. Он нашел некоторые физические улики и встретился с инуитами, которые видели последних выживших участников экспедиции. Они рассказали ему, что они скончались от болезни и нехватки пищи и что некоторые из них в конце концов прибегли к каннибализму.

Рей приехал с этой информацией обратно в Англию, где общество категорически возмутилось тому, что он посмел плести такую ​​чушь. Ведь утонченные джентльмены с характером настоящих героев, которые оказались в экспедиции сэра Джона Франклина, ни за что бы не поступили так зверски!

Джон Рэй так и не получил награду. Спустя годы она досталась другому человеку, рассказавшему историю, которая также была в какой-то степени верной, но менее достоверной, чем версия Рэя.

Уже в наше время были найдены фрагменты костей с явными следами порезов, что доказывает правоту Джона Рэя и инуитов».