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В Москве появился пряничный воришка

В Москве появился пряничный воришка

Автор:
25 мая 2022 17:36
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Пряники   бариста   интересно   кража   лев   
3489
1

Баристу обвинили в краже сладкого, но он все отрицает.


В Москве произошла любопытная история. Из кондитерской в Воронцовском парке украли имбирные пряники. Как считает руководство заведения, за кражей века стоит бариста по прозвищу «Лев».

 

Как сообщает телеграм-канал SHOT, кондитерские изделия были похищены ночью бывшим стажером заведения – 28-летним Асланом Руденко, который претендовал на должность баристы.

 

Однако мужчина не подошел по каким-то критериям и его не взяли, после чего Аслан раскритиковал заведение в социальных сетях.

 

Сам Руденко заявляет, что никакие пряники не крал и критиковал кондитерскую только в интернете из-за того, что за три дня стажировки ему не заплатили.

 

Полиция продолжает выяснять, кто же украл пряники.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Пряники   бариста   интересно   кража   лев   
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15  комментариев
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14k
Александр 3 часа назад
Новость из той же серии
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шаурма 14 секунд назад
Из серии Юля Якубеня и сосиска. Лови минус, автор.
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30k
Юр21 15 минут назад
Интернет взорван?
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38k
Aleksandr Полчаса назад
Я бы скорее заподозрил её...
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882
Татьяна Баженова 48 минут назад
Преступление века.
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1k
arens-s 52 минуты назад
Буфетчики, которые научились только какаву разливать, стали называЦЦа странным каким-то словом.
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8k
a_komolow Час назад
Как я жил без этой новости?


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17k
Александр Сучков 2 часа назад
"АСЛАН РУДЕНКО"- я всё понял)))) Лев-ХОхол)))
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2k
Motorola 2 часа назад
Автор, где ты это говно находишь ?
Ну если вообще писать не о чем - пиши пост с котиками !
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2k
Dorell 2 часа назад
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9k
kirpal 2 часа назад
Будет раздавать пряники теперь
https://www.youtube.com/shorts/R-MxoInr51I?&ab_channel=THEREALMR.WILSONOFFICIALhttps://www.youtube.com/shorts/R-MxoInr51I?&ab_channel=THEREALMR.WILSONOFFICIAL
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21k
Альберт 2 часа назад
"Полиция продолжает выяснять, кто же украл пряники."

Похоже, Бастрыкин не на шутку возбудился...
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274
Mrak OBOY 3 часа назад
мир никогда не станет прежним)))
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21k
Serg2001 3 часа назад
А я гадаю, откуда это так упорно тянет взорванным интернетом... )
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