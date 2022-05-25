В Москве появился пряничный воришка





В Москве произошла любопытная история. Из кондитерской в Воронцовском парке украли имбирные пряники. Как считает руководство заведения, за кражей века стоит бариста по прозвищу «Лев».

Как сообщает телеграм-канал SHOT, кондитерские изделия были похищены ночью бывшим стажером заведения – 28-летним Асланом Руденко, который претендовал на должность баристы.

Однако мужчина не подошел по каким-то критериям и его не взяли, после чего Аслан раскритиковал заведение в социальных сетях.

Сам Руденко заявляет, что никакие пряники не крал и критиковал кондитерскую только в интернете из-за того, что за три дня стажировки ему не заплатили.

Полиция продолжает выяснять, кто же украл пряники.