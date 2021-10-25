Дом-бублик - памятник советского брутализма

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Советские строения 1970-х на Западе относят к стилю "социалистического брутализма". Зародившийся в Британии в 1950-х, архитектурный брутализм был популярен в мире больше двух десятилетий и нашел свое воплощение в панельной городской архитектуре позднего СССР: ничего лишнего, строгие рубленые формы, визуальная тяжесть конструкции. Но и среди творений советского брутализма попадаются весьма оригинальные - как, например, московский дом "Бублик".
Во времена социализма в Восточной Европе, а особенно в Москве, массово возводились строения в стиле "социалистического брутализма". Простые по конструкции, лишенные излишеств, они помогали быстро и без задержек расширять города из-за большого притока сельского населения.
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До Второй мировой войны основную часть населения Восточной Европы составляло крестьянство, проживающее в сельских городах, однако после Второй мировой войны в городах начал зарождаться советский средний класс - интеллигенция, особенно техническая, которой надо было где-то жить. Советские власти начали возводить массивные здания, и одним из них был многоквартирный дом цилиндрической формы, построенный в 1972 году советским архитектором Евгением Стамо и инженером Александром Маркеловым.
Это здание находится в районе Очаково-Матвеевское, по адресу Нежинская улица, 13. У местных жителей оно получило прозвище «Бублик», - из-за разительного внешнего сходства с этим хлебобулочным изделием. В здании 913 квартир и, по утверждению архитекторов, еще пять подобных зданий должны были быть построены до летних Олимпийских игр 1980 года.
Запланированные к строительству пять зданий должны были воплотить символику олимпийских колец. Однако оказалось, что здания-кольца слишком велики, чтобы вместиться в пределы московского микрорайона - их пришлось бы разносить довольно далеко друг от друга, что разрушило бы визуальную ассоциацию с настоящими олимпийскими кольцами. К тому же советское жилье было ориентировано на практичность и доступность, а круглые здания оказались дорогими в обслуживании, поэтому весь проект был заброшен. Было построено только два круглых дома, которые стоят до сих пор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Москва Россия архитектура бублик интересно необычные дома познавательно социалистический брутализм
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