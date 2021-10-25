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Дом-бублик - памятник советского брутализма

Дом-бублик - памятник советского брутализма (15 фото)

Автор:
25 октября 2021 11:38
Сообщество : Неофициальный гид по городам России
Метки: Москва   Россия   архитектура   бублик   интересно   необычные дома   познавательно   социалистический брутализм   
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Советские строения 1970-х на Западе относят к стилю "социалистического брутализма". Зародившийся в Британии в 1950-х, архитектурный брутализм был популярен в мире больше двух десятилетий и нашел свое воплощение в панельной городской архитектуре позднего СССР: ничего лишнего, строгие рубленые формы, визуальная тяжесть конструкции. Но и среди творений советского брутализма попадаются весьма оригинальные - как, например, московский дом "Бублик".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Москва   Россия   архитектура   бублик   интересно   необычные дома   познавательно   социалистический брутализм   
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-(0)_(0)- Час назад
по крайней мере красиво... Хотя более практично было бы строить обычные типовые 9-этажки по периметру кольца.
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