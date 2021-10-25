Дом-бублик - памятник советского брутализма

Запланированные к строительству пять зданий должны были воплотить символику олимпийских колец. Однако оказалось, что здания-кольца слишком велики, чтобы вместиться в пределы московского микрорайона - их пришлось бы разносить довольно далеко друг от друга, что разрушило бы визуальную ассоциацию с настоящими олимпийскими кольцами. К тому же советское жилье было ориентировано на практичность и доступность, а круглые здания оказались дорогими в обслуживании, поэтому весь проект был заброшен. Было построено только два круглых дома, которые стоят до сих пор.