Ничего святого: молодые люди совершили дерзкую кражу в храме

Но молодые люди не знали, что под девизом "На Бога надейся, а сам не плошай", в храме были установлены камеры видеонаблюдения, которые и зафиксировали кражу.



По горячим следам полиция разыскала преступников. Оказалось, что это было далеко не первое дело мужчин – в день они совершали по несколько подобных краж.