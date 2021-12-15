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Ничего святого: молодые люди совершили дерзкую кражу в храме

Ничего святого: молодые люди совершили дерзкую кражу в храме (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 17:25
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   деньги   кража   перово   пожертвования   храм   ящик для пожертвований   
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У мужчин был план – не работать и жить на пожертвования. Но не свезло и камеры в богоугодном заведении помогли вычислить "хитроумную" схему.
Четверо парней зашли в Храм Спаса Нерукотворного Образа в Перово (Москва) и сделали вид, что крестятся перед иконами. Рядом находился ящик для пожертвований, который злоумышленники опустошили с помощью специального устройства. Небогоугодное дело совершал один человек, а другие просто прикрывали его от посторонних взглядов.
Но молодые люди не знали, что под девизом "На Бога надейся, а сам не плошай", в храме были установлены камеры видеонаблюдения, которые и зафиксировали кражу.

По горячим следам полиция разыскала преступников. Оказалось, что это было далеко не первое дело мужчин – в день они совершали по несколько подобных краж.

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Метки: Москва   деньги   кража   перово   пожертвования   храм   ящик для пожертвований   
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14  комментариев
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Все четко. Пришли, попросили бога о финансовой помощи. А он им: "Вот ящик, берите. Сами не видите чтоли? И боле не отвлекайте меня от важных дел".
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1k
Алексей 20 минут назад
Вор у вора дубинку украл
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
А разве не на всё воля божья? Значит и здесь бог захотел чтобы они попов обули.)
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3k
PtDragon 39 минут назад
Да как они могли!?
В эти тяжкие времена бедненькому руководителю церкви сожет на очередную яхту не хватить, не со старой же ему молиться?
Или на очередные часы дороже золота не хватит, а без них ему время для молитвы не видно!
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3k
Pijavka Час назад
Вот это вот - ничего святого. А в посте так, мелкая уголовка
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630k
Alexey Berestenko Час назад
Так бог же должен простить!
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1k
Mikhail Час назад
церкви во все времена обворовывали.
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11k
geminisf Час назад
вор у вора дубинку украл
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461
SHAGREEN 2 часа назад
Короче им сказали: "Это наша корова и мы ее доим"
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461
SHAGREEN Час назад
*голосом Дукалиса.
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6
Alex 2 часа назад
Действительно ничего святого.
Теперь Кириллу на очередной Брегет не хватит.
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