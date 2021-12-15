Ничего святого: молодые люди совершили дерзкую кражу в храме

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У мужчин был план – не работать и жить на пожертвования. Но не свезло и камеры в богоугодном заведении помогли вычислить "хитроумную" схему.
Четверо парней зашли в Храм Спаса Нерукотворного Образа в Перово (Москва) и сделали вид, что крестятся перед иконами. Рядом находился ящик для пожертвований, который злоумышленники опустошили с помощью специального устройства. Небогоугодное дело совершал один человек, а другие просто прикрывали его от посторонних взглядов.
Но молодые люди не знали, что под девизом "На Бога надейся, а сам не плошай", в храме были установлены камеры видеонаблюдения, которые и зафиксировали кражу.
По горячим следам полиция разыскала преступников. Оказалось, что это было далеко не первое дело мужчин – в день они совершали по несколько подобных краж.
По горячим следам полиция разыскала преступников. Оказалось, что это было далеко не первое дело мужчин – в день они совершали по несколько подобных краж.
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