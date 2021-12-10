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У чиновницы украли котов на миллионы рублей

У чиновницы украли котов на миллионы рублей (2 фото)

Автор:
10 декабря 2021 10:18
Сообщество : Криминал
Метки: Мейн-кун   Москва   деньги   заводчица   кот   кража   полиция   
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Драма произошла с москвичкой Натальей, которая помимо работы в МИД ещё и была заводчицей дорогостоящих мейн-кунов.
Игорь помогал в питомнике несколько лет, когда чиновница по долгу службы была в командировках. Однако в один "прекрасный" день дама вернулась и заметила пропажу 7 котиков, каждый из которых стоит более 2500 долларов (184 000 рублей). Но это ещё не всё. Работник в отсутствии хозяйки должен был встретить поезд и принять нового дорогущего котика за 12000 евро (1 млн рублей). Он это сделал, но животное оставил себе.
Поговорить по-хорошему с мужчиной у Натальи не получилось, потому что он начал козырять своими связями в криминальном мире и угрожать семье женщины.

В своей наглости Игорь зашел так далеко, что просто сфотографировал котов и выложил объявления о продаже на тематической интернет-площадке.

Женщина обратилась в полицию, добавив, что некоторое время назад заняла по доброте душевной своему работнику 1,5 млн рублей.

Вор пока не найден, несмотря на то, что объявления о продаже котов всё также висят на сайтах.

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Метки: Мейн-кун   Москва   деньги   заводчица   кот   кража   полиция   
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7  комментариев
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foggen2 11 минут назад
Во всей этой мелодраматической эпопее жалко отчего то только котов......
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15k
ВОВЧЕГ 19 минут назад
Кун за лям? Пистобольство!
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759
олег Полчаса назад
похоже ,игорь по..ё.б.ывал дипломата .
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12k
Alex Полчаса назад
"когда чиновница по долгу службы была в командировках. " и "Работник в отсутствии хозяйки должен был встретить поезд и принять нового дорогущего котика за 12000 евро (1 млн рублей)."
- я правильно понимаю, что чиновница МИД ездит в служебные командировки для того, чтобы покупать дорогих котиков? Может в прокуратуре кто-нибудь возбудиться по этому поводу?
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