У чиновницы украли котов на миллионы рублей

Поговорить по-хорошему с мужчиной у Натальи не получилось, потому что он начал козырять своими связями в криминальном мире и угрожать семье женщины.



В своей наглости Игорь зашел так далеко, что просто сфотографировал котов и выложил объявления о продаже на тематической интернет-площадке.



Женщина обратилась в полицию, добавив, что некоторое время назад заняла по доброте душевной своему работнику 1,5 млн рублей.



Вор пока не найден, несмотря на то, что объявления о продаже котов всё также висят на сайтах.