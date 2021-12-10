У чиновницы украли котов на миллионы рублей

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Драма произошла с москвичкой Натальей, которая помимо работы в МИД ещё и была заводчицей дорогостоящих мейн-кунов.
Игорь помогал в питомнике несколько лет, когда чиновница по долгу службы была в командировках. Однако в один "прекрасный" день дама вернулась и заметила пропажу 7 котиков, каждый из которых стоит более 2500 долларов (184 000 рублей). Но это ещё не всё. Работник в отсутствии хозяйки должен был встретить поезд и принять нового дорогущего котика за 12000 евро (1 млн рублей). Он это сделал, но животное оставил себе.
Поговорить по-хорошему с мужчиной у Натальи не получилось, потому что он начал козырять своими связями в криминальном мире и угрожать семье женщины.
В своей наглости Игорь зашел так далеко, что просто сфотографировал котов и выложил объявления о продаже на тематической интернет-площадке.
Женщина обратилась в полицию, добавив, что некоторое время назад заняла по доброте душевной своему работнику 1,5 млн рублей.
Вор пока не найден, несмотря на то, что объявления о продаже котов всё также висят на сайтах.
В своей наглости Игорь зашел так далеко, что просто сфотографировал котов и выложил объявления о продаже на тематической интернет-площадке.
Женщина обратилась в полицию, добавив, что некоторое время назад заняла по доброте душевной своему работнику 1,5 млн рублей.
Вор пока не найден, несмотря на то, что объявления о продаже котов всё также висят на сайтах.
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- я правильно понимаю, что чиновница МИД ездит в служебные командировки для того, чтобы покупать дорогих котиков? Может в прокуратуре кто-нибудь возбудиться по этому поводу?