FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1097 постов • 871 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
30 интересных идей и советов по использованию мебели IKEA

30 интересных идей и советов по использованию мебели IKEA

Автор:
26 мая 2022 09:00
Сообщество : Сделай сам!
Метки: ikea   ikea DIY   дизайн интерьера   идеи   икея   лайфхаки   решения   своими руками   сделай сам   советы   
1218
31
У шведской компании IKEA множество поклонников во всём мире, и у них есть свои онлайн-сообщества. Одно из них — группа «Ikea Hacks» на Reddit, которая позиционирует себя как «умное сообщество, помогающее людям создавать идеальную мебель для своего жилого пространства из товаров, продаваемых IKEA».
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: ikea   ikea DIY   дизайн интерьера   идеи   икея   лайфхаки   решения   своими руками   сделай сам   советы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
582
HalloFreeSpace 3 часа назад
Ну да , сейчас актуально )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ГГалка Полчаса назад
фтопку икею. а вот пару идей сохранила в копилку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50
eutace Час назад
из серии "для того чтобы поесть суп я использовал ложку"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nikoha Salym 2 часа назад
Кошачий туалет на кухне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
perekrestok 2 часа назад
Прекрасный пост! Но или опоздали на год или поспешили неизвестно на сколько. А так прикольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey 3 часа назад
дебилизм, икея делает мебель из картона по цене нормального дерева
переделывать это Г дороже чем сделать с 0
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71730



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Культурная отмена всего русского нашла сопротивление
Культурная отмена всего русского нашла сопротивление
Швейцария не производит и не продает часы. Совсем! Она продает бренд
Швейцария не производит и не продает часы. Совсем! Она продает бренд
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
А правда, что можно закодироваться и больше никогда не пить?
А правда, что можно закодироваться и больше никогда не пить?
15 любознательных людей, которым очень нужно выяснить, что это за вещи
15 любознательных людей, которым очень нужно выяснить, что это за вещи
Мамин симпатяга. Звездные дети с экстремальной внешностью
Мамин симпатяга. Звездные дети с экстремальной внешностью
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Ватермарк#забавно#кино#смешно#США#Жизнь#конфликт#фотографии
#прикол#животные#интересное#подборка#факты#СССР#шоу бизнес#собака#дизайн#Спорт
#фото#в мире#люди#история#Россия#Разное#познавательно#фильм#истории#авария
Мамин симпатяга. Звездные дети с экстремальной внешностью Мамин симпатяга. Звездные дети с экстремальной внешностью Необычные идеи новогодних елок Необычные идеи новогодних елок Цветы из фоамирана Цветы из фоамирана Ёлочные украшения своими руками Ёлочные украшения своими руками 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY Как утеплить балкон своими руками Как утеплить балкон своими руками

На что жалуетесь?

Вернуться