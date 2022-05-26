30 интересных идей и советов по использованию мебели IKEA

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У шведской компании IKEA множество поклонников во всём мире, и у них есть свои онлайн-сообщества. Одно из них — группа «Ikea Hacks» на Reddit, которая позиционирует себя как «умное сообщество, помогающее людям создавать идеальную мебель для своего жилого пространства из товаров, продаваемых IKEA».
Сабреддит, насчитывающий 109 тысяч участников, стал местом, где можно найти умные идеи для обустройства интерьера. Это, по сути, шкатулка с сокровищами для тех, кто в настроении для преображения дома или полноценного ремонта.
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2. "Я немного изменил стол Kvistbro, чтобы превратить его в милую клетку для моей собаки (и кошек)"
7. "Регулируемый "стол" для ноутбука, крепится в оконном проёме. Сделано из подноса с ножками и держателей для посуды"
8. "Я сделала декупаж принтов «Звездная ночь» на ящиках и нанесла на них металлическую краску"
9. "Немного глупо, но я горжусь своей изобретательностью. Лампа IKEA (Fado) оказалась слишком яркой для дома, и на неё было больно смотреть, поэтому я сделала для неё абажур из корзины IKEA"
12. "Простой лайфхак: я закрепил настенные кронштейны Ekby Hall в перевёрнутом виде, чтобы у полок были ограничители и книги с них не падали"
21. "Sektion + Grimslov, Saljan Top, Billy Bookcase. Это была головная боль, но оно того стоило"
24. "Я построил выдвижной книжный шкаф из 3 книжных полок IKEA Besta с 6 роликами, привинченными к большой нижней пластине"
27. "Как и многие, я использовал кровать Kura как отправную точку для чего-то более весёлого"
29. "Стойка для прачечной Karlby + изготовленная на заказ полка для обуви/ящик для кошачьего туалета"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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