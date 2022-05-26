30 интересных идей и советов по использованию мебели IKEA

У шведской компании IKEA множество поклонников во всём мире, и у них есть свои онлайн-сообщества. Одно из них — группа «Ikea Hacks» на Reddit, которая позиционирует себя как «умное сообщество, помогающее людям создавать идеальную мебель для своего жилого пространства из товаров, продаваемых IKEA».

0 Сабреддит, насчитывающий 109 тысяч участников, стал местом, где можно найти умные идеи для обустройства интерьера. Это, по сути, шкатулка с сокровищами для тех, кто в настроении для преображения дома или полноценного ремонта.

1. "Я, наконец, закончил создание домашней библиотеки с полками от пола до потолка" 0 Источник:

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2. "Я немного изменил стол Kvistbro, чтобы превратить его в милую клетку для моей собаки (и кошек)" 0 Источник:

3. Простой и наглядный лайфхак 0 Источник:

4. "Как держать кошку подальше от стола с клавиатурой: моё решение" 0 Источник:

5. "Превратила шкаф в гостевой комнате в уголок для работы и занятий творчеством" 0 Источник:

6. "Кукольная кровать Duktig и покрывала ручной работы для моего маленького приятеля" 0 Источник:

7. "Регулируемый "стол" для ноутбука, крепится в оконном проёме. Сделано из подноса с ножками и держателей для посуды" 0 Источник:

8. "Я сделала декупаж принтов «Звездная ночь» на ящиках и нанесла на них металлическую краску" 0 Источник:

9. "Немного глупо, но я горжусь своей изобретательностью. Лампа IKEA (Fado) оказалась слишком яркой для дома, и на неё было больно смотреть, поэтому я сделала для неё абажур из корзины IKEA" 0 Источник:

10. "Использую держатель для туалетной бумаги как крючок для наушников под столешницей" 0 Источник:

11. Шкафчики IVAR с потайным рабочим столом 0 Источник:

12. "Простой лайфхак: я закрепил настенные кронштейны Ekby Hall в перевёрнутом виде, чтобы у полок были ограничители и книги с них не падали" 0 Источник:

13. "Облагородил кошачий туалет с помощью Bestå Litterbox" 0 Источник:

14. "Сочинил вот такой бар из стеллажей Fjallbo" 0 Источник:

15. "Книжный шкаф Billy с фасадом из фанеры, чтобы был похож на встроенный" 0 Источник:

16. "Я собрала эту зеркальную стену, используя много зеркальной плитки и немного дерева" 0 Источник:

17. "Много раз видел этот лайфхак на Pinterest. Наконец-то сделал у себя" 0 Источник:

18. "Мне нужен был уголок для рукоделия, поэтому я убрала ящики из шкафа" 0 Источник:

19. "Первое окрашивание... Мне нравится, что получилось! (IVAR со складным столом)" 0 Источник:

20. "Построил домашний офис из шкафов Eket и Alex" 0 Источник:

21. "Sektion + Grimslov, Saljan Top, Billy Bookcase. Это была головная боль, но оно того стоило" 0 Источник:

22. "Превратила лампу IKEA Ps в диско-шар, я в восторге!" 0 Источник:

23. "Использовала рейлинг Fintorp, чтобы подвесить цветочные горшки" 0 Источник:

24. "Я построил выдвижной книжный шкаф из 3 книжных полок IKEA Besta с 6 роликами, привинченными к большой нижней пластине" 0 Источник:

25. "Я использовала шкаф Fabrikor для создания домашней оранжереи!" 0 Источник:

26. "Приоконные скамьи с местом для хранения, выполнены из кухонные шкафчиков Sektion" 0 Источник:

27. "Как и многие, я использовал кровать Kura как отправную точку для чего-то более весёлого" 0 Источник:

28. Классический лайфхак 0 Источник:

29. "Стойка для прачечной Karlby + изготовленная на заказ полка для обуви/ящик для кошачьего туалета" 0 Источник: