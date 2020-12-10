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Необычные идеи новогодних елок

Необычные идеи новогодних елок (11 фото)

Автор:
10 декабря 2020 18:16
Сообщество : Фабрика идей
Метки: елка   идеи   креатив   новый год   своими руками   сделай сам   хендмейд   
2729
11
Совсем скоро уже Новый год, а в этом году он особенно долгожданный. Почему бы вместо классического украшения квартиры не поставить в доме что-то оригинальное?
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Метки: елка   идеи   креатив   новый год   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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5  комментариев
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Необычные идеи новогодних елок
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Миша 6 минут назад
Как витрина магазина. Я лучше еловую ветку прикреплю на стенку и украшу, чем такой креатив.
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D. K 24 минуты назад
Спасибо за идею. Минималистичная елка мой вариант.
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Странник Виртуальный 37 минут назад
Какое-то двоякое чувство к подобному креативу. Можно трактовать данный пост типа как сделать новогоднюю елку из г..на и палок.
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6k
amrita 2 часа назад
Необычные идеи новогодних елок
Необычные идеи новогодних елок
Необычные идеи новогодних елок
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