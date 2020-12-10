Необычные идеи новогодних елок

Совсем скоро уже Новый год, а в этом году он особенно долгожданный. Почему бы вместо классического украшения квартиры не поставить в доме что-то оригинальное?
Минималистичная елка
Может быть в квартире нет достаточно места. Или кот снес уже не одну елку, побив игрушки. Или просто вы поклонник минимализма. Отличный вариант.
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Елка из пробок
Многие собирают винные пробки, а частенько они лежат без дела. Вот отличный вариант как можно их использовать: соберите и склейте их в форме елочки. Предварительно можете покрасить некоторые в разные цвета, как шарики.
Елка для книгоманов
Хорошая идея для тех, кто не хочет сильно затрачиваться на установку елки и навешивание игрушек. Если вы обожаете читать, то найти подарки под такой елочкой - особенное удовольствие.
Елка в стиле хюгге
Потрясающе уютная елочка, из деревянных необработанных палок, с подвесом на грубой веревке. Украсить можно как угодно, а самое главное - не забыть гирлянду с белым цветом огоньков.
"Воздушная" елка
Легкая, симпатичная елочка, которая тоже не займет особенно много места, но будет создавать праздничный настрой покачиванием шариков в воздухе.
Елочка-топиария
Такую красоту можно легко сделать самому, есть масса уроков и на самом деле - это несложно. Потом будет вдвойне приятно оставлять там подарки для близких.
Елка-стремянка
Деревянная стремянка, украшенная гирляндами и игрушками - это хороший способ проявить креатив. А после праздников стремянку можно сложить и весь год использовать ее по прямому назначению.
"Сонная" елочка
Отличный вариант для тех, кто предпочитает проводить праздники завернувшись в пледы, надев теплые пижамы и между какао и салатами еще и не прочь вздремнуть.
В стиле хюгге-2
Тоже еще один вариант, елка не на подвесе, а каждая палочка крепится к стене отдельно. Очень уютно и не занимает места в квартире
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