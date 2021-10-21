FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1190 постов • 547 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
20 неожиданных решений простых проблем

20 неожиданных решений простых проблем (21 фото)

Автор:
21 октября 2021 18:16
Сообщество : Фабрика идей
Метки: лайфхаки   полезное   своими руками   советы   хитрости   
2419
21

В мире полно смекалистых людей, готовых предложить неожиданные решения бытовых проблем. Вот 20 примеров того, как можно упростить себе жизнь, если включить творческое мышление.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: лайфхаки   полезное   своими руками   советы   хитрости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Тазики с вёдрами надёжнее будут. Поверьте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
a_komolow 5 минут назад
Бред сивой кобылы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Славик Ф. Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир Час назад
как-то,фу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Konstantin Klipikov 2 часа назад
По мере прочтения рождался едкий ответ на каждый этот "лайфхак" - стало день писать целый роман с телефона... Потом всплыл в памяти олдскульный "кг/ам" - подумалось, что креативом тут и не пахнет, а потом понял, что "копипаста" тоже на "к". Так что кг/ам в хату! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Corvus Corax 2 часа назад
"8. Прикрепите ароматизированную салфетку к вентиляционной решетке, чтобы в комнате приятно пахло"
Вытяжка фурычит в другую сторону...

"10. С помощью фронтальной камеры на смартфоне можно посмотреть, что хранится в коробках на верхних полках"
Фронтальной? Только свое ипло увидишь.

"12. Водонагреватель вместо раковины"
И нафуа тебе горячая грязная вода? Чай заварить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
15k
homerchik 2 часа назад
чего-то как-то....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото) Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото) Что делать, если кот мешает работать? Что делать, если кот мешает работать? 20 убойных и одновременно годных советов и идей на все случаи жизни 20 убойных и одновременно годных советов и идей на все случаи жизни Уловки фотографа: когда дополнительный реквизит всегда под рукой Уловки фотографа: когда дополнительный реквизит всегда под рукой 15 случаев, когда под рукой не оказалось нужной вещи, и у людей включилась смекалка 15 случаев, когда под рукой не оказалось нужной вещи, и у людей включилась смекалка 20 советских хитростей, многие из которых сейчас покажутся странными 20 советских хитростей, многие из которых сейчас покажутся странными
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6342



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не забудьте сохраниться: пост о контрацепции
2
70
Не забудьте сохраниться: пост о контрацепции
Суд выдворит из России мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызок на рынке
0
257
Суд выдворит из России мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызок на рынке
Набирающие популярность в сообществах
Киберпанк на подходе: Цукерберг решил захватить мир с помощью «метавселенной»
0
11
Киберпанк на подходе: Цукерберг решил захватить мир с помощью «метавселенной»
Секрет идеального безе
3
17
Секрет идеального безе
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#кино#люди#животные#аварии#история#роль#природа#забавно
#Юмор#факты#Россия#автомир#дтп#Ynews#авто аварии#СССР#фотографии#найдено на ebay
#интересно#подборка#автомобили#актеры#фильм#Разное#познавательно#сша#интересное#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться