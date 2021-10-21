20 неожиданных решений простых проблем

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В мире полно смекалистых людей, готовых предложить неожиданные решения бытовых проблем. Вот 20 примеров того, как можно упростить себе жизнь, если включить творческое мышление.
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4. Заверните белую обувь на время сушки в туалетную бумагу, чтобы уберечь ее от желто-коричневых разводов
6. «Кто-то связал чехол для камня, который используется в качестве дверного упора, чтобы дверь не хлопала слишком громко»
10. С помощью фронтальной камеры на смартфоне можно посмотреть, что хранится в коробках на верхних полках
18. «Мой низкотехнологичный способ не растерять крошечные пульты. Если у вас есть дети, вам пригодится. Поверьте»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: лайфхаки полезное своими руками советы хитрости
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Вытяжка фурычит в другую сторону...
"10. С помощью фронтальной камеры на смартфоне можно посмотреть, что хранится в коробках на верхних полках"
Фронтальной? Только свое ипло увидишь.
"12. Водонагреватель вместо раковины"
И нафуа тебе горячая грязная вода? Чай заварить?