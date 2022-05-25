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Спутник NASA заснял извержение подводного вулкана Кавачи

Спутник NASA заснял извержение подводного вулкана Кавачи

Автор:
25 мая 2022 15:55
Сообщество : Космос
Метки: акулы   вулкан   извержение   космос   снимки   спутник   
2748
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Интересный снимок вулкана, в котором жили акулы.

С помощью спутника Landsat 9 и телескопа OLI-2, установленного на нем, NASA удалось получить красивейший снимок активного подводного вулкана Кавачи, который находится в Тихом океане.


OLI-2 — крайне мощное оборудование, которое охватывает полосу обзора 185 км, а фоточувствительные детекторы разделены на 14 частей. Создан для наблюдений земли через экран для обзора.


Вулкан вступил в фазу извержения в октябре 2021 года. Кроме того, данные со спутников показали обесцвеченную воду вокруг вулкана в течение нескольких дней апреля и мая 2022.


До этого извержения происходили в 2014 и 2017 годах.


Также вулкан представляет интерес для биологов: в 2015 году в затопленном кратере учеными были обнаружены два вида акул. Что с ними стало после извержения – неизвестно. Там же, все в том же 2015 году были найдены и уникальные микробы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: акулы   вулкан   извержение   космос   снимки   спутник   
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2  комментария
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11k
Джон Уик 2 часа назад
Автор ты загранагент?
Надо писать российский спутник.
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13k
motorocker 2 часа назад
Как мило, а я думал, что все спутники за российскими войсками следят и на науку забили
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