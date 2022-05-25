Спутник NASA заснял извержение подводного вулкана Кавачи

С помощью спутника Landsat 9 и телескопа OLI-2, установленного на нем, NASA удалось получить красивейший снимок активного подводного вулкана Кавачи, который находится в Тихом океане.



OLI-2 — крайне мощное оборудование, которое охватывает полосу обзора 185 км, а фоточувствительные детекторы разделены на 14 частей. Создан для наблюдений земли через экран для обзора.



Вулкан вступил в фазу извержения в октябре 2021 года. Кроме того, данные со спутников показали обесцвеченную воду вокруг вулкана в течение нескольких дней апреля и мая 2022.



До этого извержения происходили в 2014 и 2017 годах.



Также вулкан представляет интерес для биологов: в 2015 году в затопленном кратере учеными были обнаружены два вида акул. Что с ними стало после извержения – неизвестно. Там же, все в том же 2015 году были найдены и уникальные микробы.