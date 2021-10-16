Застрявших на островке из-за вулкана собак кормят с дронов

На видео, снятом с дрона, можно увидеть, как они поднимают головы, чтобы посмотреть на дрон, летящий над головой, а затем бегут к упавшим с неба пакетам с едой, которые они вскрывают зубами и лапами, чтобы получить столь необходимое им питание.