Застрявших на островке из-за вулкана собак кормят с дронов

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На канарском острове Ла Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Оно началось 19 сентября и, по словам ученых, закончился нескоро. Люди и животные на острове помогают друг другу, как могут: отрезанных извержением собак кормят с дронов, спасатели откапывают засыпанные пеплом дома, а жители готовятся к эвакуации, которая затрагивает все больше районов на острове.
Нескольких собак, пойманных в ловушку на крошечном островке земли, отрезанном лавой от вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, люди поддерживают с помощью продуктовых посылок, доставляемых дронами. На кадрах видно, как несколько истощенных собак лежат, свернувшись клубочком, в обнесенном стеной, засыпанном пеплом дворе, отрезанном вулканической лавой в горной местности Тодоке.
На видео, снятом с дрона, можно увидеть, как они поднимают головы, чтобы посмотреть на дрон, летящий над головой, а затем бегут к упавшим с неба пакетам с едой, которые они вскрывают зубами и лапами, чтобы получить столь необходимое им питание.
В недавнем заявлении Совет острова Ла Пальма поблагодарил две местные компании - Ticom Soluciones и Volcanic Life - за кормление собак в течение последних пяти дней. Они, в свою очередь, полны решимости продолжать работу до тех пор, пока позволяют метеорологические условия.
Компаниям помогли ветеринары, которые подбирают питание и принимают решение о порциях, соответствующих ситуации.
Совет заявил, что вертолеты не могут летать в этом районе из-за горячего воздуха, исходящего от лавы и вулканического пепла, который может повредить роторы, поэтому на данный момент собак нельзя доставить по воздуху в безопасное место, что будет сделано при первом появлении такой возможности.
Тем временем волонтеры работают над раскопками сотен домов, погребенных под ядовитым пеплом на Ла-Пальме, поскольку прошлой ночью остров пострадал от сильнейшего землетрясения за время извержения вулкана, которое началось почти месяц назад.
На кадрах, снятых местным жителем Хуанмой Эрнандесом, видны дома, едва заметные под горой черного пепла. Можно увидеть, как добровольцы в масках отчаянно копают лопатой, чтобы найти под пеплом здания.
Окружающие холмы также засыпаны пеплом, из-под которого едва выглядывают вершины деревьев. Камера поворачивается, чтобы показать, что, насколько хватает глаз, окрестности полностью черны от пепла.
«Если кто-то хочет знать, сколько пепла выпало возле вулкана Ла-Пальма, посмотрите это видео, - говорит Эрнандес. - Это жуткое зрелище».
Глыбы красной лавы, некоторые размером с трехэтажные здания, катились по склону холма во время землетрясения.
Вулканический пепел опасен для здоровья людей - он может вызывать раздражение глаз, носа и легких, затрудняя дыхание.
Расчистка дорог - важная задача для волонтеров и экстренных служб, так как толстый слой пепла не дает передвигаться транспортным средствам.
Один из жителей острова говорит на видео : «Господи, это бесконечная работа, снег тает, но это ...» Другой поддержал его: «Я не видел такой катастрофы как минимум десять лет, после цунами 2011 года в Японии. Надеюсь, остров сможет оправиться от этого».
В довершение всех бед остров на это неделе сотрясло землетрясение силой 4,5 балла - сильнейшее с момента начала извержения вулкана Кумбре Вьеха 19 сентября. Ученые в ночь на среду зарегистрировали более 60 толчков, самые сильные из которых ощущались на всем острове.
Сеть круглосуточного мониторинга вулканов Национального географического института зафиксировала в общей сложности 55 толчков в разных регионах острова вокруг вулкана Кумбре Вьеха, восемь из которых с магнитудой более трех баллов.
Землетрясение силой 4,5 балла произошло в муниципалитете Вилья-де-Мазо на юго-западе острова в 2.27 утра.
«Я лежал в постели, смотрел телевизор, и чувствовал, как дрожит кровать. Как будто кто-то шел по крыше, окна вибрировали, и это разбудило мою собаку», - рассказывает один из жителей острова.
Ученые говорят, что вулканическая активность вряд ли закончится в краткосрочной или среднесрочной перспективе. «Вулкан выпускает шлейф газов высотой 3000 метров с большим количеством диоксида серы, массой 17 774 тонны в день, и этот показатель должен снизиться до 100, чтобы думать, что извержение подходит к концу», - сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайному реагированию на вулканическую опасность Канарских островов Мария Хосе Бланко.
Сейчас из вулкана льются три лавовых языка, один из которых движется со скоростью 50 метров в час.
Накануне Комитет по чрезвычайному реагированию приказал эвакуировать новые районы в муниципалитете Лос-Льянос-де-Аридане.
Есть, однако, и хорошие новости: на острове ожидается восточный ветер, который заставит пепел перемещаться на запад в сторону моря. На данный момент все канарские аэропорты полностью функционируют.
Туроператор TUI отменил полеты на остров из-за продолжающегося извержения вулкана и облаков пепла, делающих полеты на остров опасными.
К настоящему времени от лавы пострадало 680 гектаров, а 1500 домов были разрушены. За 24 часа после землетрясения было сожжено около 100 домов.
Лава также уничтожила около 90 гектаров банановых деревьев в прибрежной зоне долины Аридане.
В результате извержения было эвакуировано 6400 человек, из них 5700 - на первой фазе извержения и еще 700 - на этой неделе.
Около 6000 жителей и 400 туристов из числа эвакуированных были переведены на Тенерифе. Из них 280 человек размещены в отеле Princess в Фуэнкальенте.
Прогнозы погоды предполагают, что работа аэропорта не пострадает, по крайней мере, в ближайшие три дня, потому что с континента будет дуть ветер из Сахары, направив пепел на запад.
Тем не менее, как утверждают синоптики, сухой воздух и вероятное изменение направления могут привести к ухудшению качества воздуха на острове в ближайшие дни.
Премьер-министр Испании Педро Санчес (второй справа) посетил Ла-Пальму на этой неделе, чтобы обсудить инвестиции федерального правительства в размере 214 миллионов евро в реконструкцию острова.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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