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Застрявших на островке из-за вулкана собак кормят с дронов

Застрявших на островке из-за вулкана собак кормят с дронов (31 фото + 2 видео)

Автор:
16 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Кумбре-Вьеха   Ла-Пальма   вулкан   извержение   испания   канарские острова   новости   
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На канарском острове Ла Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Оно началось 19 сентября и, по словам ученых, закончился нескоро. Люди и животные на острове помогают друг другу, как могут: отрезанных извержением собак кормят с дронов, спасатели откапывают засыпанные пеплом дома, а жители готовятся к эвакуации, которая затрагивает все больше районов на острове.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Кумбре-Вьеха   Ла-Пальма   вулкан   извержение   испания   канарские острова   новости   
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4  комментария
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161
Шурман 2 часа назад
А забрать не судьба ? . Кормить ладно а воду как они доставляют ? . Жалко конечно , красивый был остров , у нас с женой там был свадебный месяц .
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23k
Slawa49 15 минут назад
что за жертвы ЕГЭ пишут посты???
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