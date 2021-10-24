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Китай вывел на орбиту тестовую версию спутника-уборщика

Китай вывел на орбиту тестовую версию спутника-уборщика (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 12:40
Сообщество : Космос
Метки: Китай   видео   космический мусор   космос   спутник   
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Сегодня, в 4:27 (мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань состоялся запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-38». Носители этой серии успешно запускали 393 раза. В этот раз на орбиту был доставлен весьма любопытный спутник.

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Метки: Китай   видео   космический мусор   космос   спутник   
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8  комментариев
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tamin Час назад
Молодцы китайцы! И мусор уберут, и проверят можно ли всякие спутники так же убрать....
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zloykoyot 48 минут назад
Ну, про 100 лет-то автор загнул конечно. 75 максимум.
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359
bobobo 49 минут назад
А что Рогозин?
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Toxictofa Час назад
Завидую китайцам.
Белой завистью.
Молодцы!
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