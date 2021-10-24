Китай вывел на орбиту тестовую версию спутника-уборщика

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Сегодня, в 4:27 (мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань состоялся запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-38». Носители этой серии успешно запускали 393 раза. В этот раз на орбиту был доставлен весьма любопытный спутник.
Спутник «Shijian 21» (Шицзянь-21) предназначен для проверки работоспособности проекта по защите космических аппаратов от мусора.
За последние сто лет на орбите нашей планеты космического мусора стало слишком много.
За последние сто лет на орбите нашей планеты космического мусора стало слишком много.
В «Роскосмосе» подсчитали, что рядом с нашей планетой находится более семи тысяч тонн разного хлама искусственного происхождения. Все эти обломки представляют реальную угрозу для работающих станций и спутников.
В задачу спутника входит проведение экспериментов по сбору такого мусора, в том числе старых космических аппаратов и останков ракет. Китайские ученые решили не только заняться сбором мусора, но и проверить технологии, позволяющие не допускать образования помойки вокруг планеты.
В этом вопросе они значительно опередили компанию Privateer Space , основателем которой является один из сооснователей Apple. Спутник Pono 1 планируют запустить только в начале февраля 2022 года.
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Метки: Китай видео космический мусор космос спутник
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