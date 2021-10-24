Китай вывел на орбиту тестовую версию спутника-уборщика

Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)

Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

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Что будет, если уронить мяч на разных планетах

Китай запускает в космос солнечную электростанцию

Китай собирается построить в космосе многокилометровую «мегаструктуру»