Как в СССР сделали радиоприёмник на атомной батарейке

Это была классная задумка советских инженеров.
В СССР много работали над тем, чтобы уйти от постоянной замены батареек. С ламповой техникой это было сложно - потому что нужны были две разные батарейки: высокого напряжения для анодных цепей и с другая для накала радиоламп. Такая схема работала в радиоприёмниках «Турист».
Как только появились транзисторы, их сразу же стали применять в радиоприёмниках. Так в СССР появился «Спутник».
В нём стояли аккумуляторы и они заряжались от солнечных батарей. Приёмник можно было использовать годами, причём абсолютно автономно.
А в 1964 году в США проходил съезд инженеров. Наша страна удивили всех новинкой - приёмником «Микро».
Радиоприемник умещался в спичечный коробок и работал от аккумулятора Д-0,06. Отличная модель и она была довольно популярна в Англии и Франции - туда пошли крупные партии экспортных приёмников. Они были хороши всем, кроме одного - аккумулятор периодически надо было заряжать. И советские инженеры создали приёмник на атомном источнике электричества.
«3Б -17» был трёхдиаппазонным: СВ и два поддиапазона КВ. Он собран по классической супергетеродинной схеме. Ядерная "батарейка" выполнена отдельным блоком и пристегивается к задней части приемника.
Его разработали для космического корабля. Кроме возможности слушать радиочастоты, из него сделали резервный канал связи с автономным питанием.
Решение было отличным и оно используется до сих пор. И в космических кораблях, и в спутниках. Кстати, ядерный изотоп даёт настолько малое излучение, что от него можно отгородиться листком бумаги.
Источник:
АНТИФИШКИ
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