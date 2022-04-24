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Как в СССР сделали радиоприёмник на атомной батарейке

Как в СССР сделали радиоприёмник на атомной батарейке

Автор:
24 апреля 2022 23:41
Сообщество : RealFishki
Метки: инженеры   космос   радио   радиоприемник   решение   спутник   
443
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Это была классная задумка советских инженеров.

В СССР много работали над тем, чтобы уйти от постоянной замены батареек. С ламповой техникой это было сложно - потому что нужны были две разные батарейки: высокого напряжения для анодных цепей и с другая для накала радиоламп. Такая схема работала в радиоприёмниках «Турист».

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Как только появились транзисторы, их сразу же стали применять в радиоприёмниках. Так в СССР появился «Спутник».

В нём стояли аккумуляторы и они заряжались от солнечных батарей. Приёмник можно было использовать годами, причём абсолютно автономно.

А в 1964 году в США проходил съезд инженеров. Наша страна удивили всех новинкой - приёмником «Микро».

Радиоприемник умещался в спичечный коробок и работал от аккумулятора Д-0,06. Отличная модель и она была довольно популярна в Англии и Франции - туда пошли крупные партии экспортных приёмников. Они были хороши всем, кроме одного - аккумулятор периодически надо было заряжать. И советские инженеры создали приёмник на атомном источнике электричества.

«3Б -17» был трёхдиаппазонным: СВ и два поддиапазона КВ. Он собран по классической супергетеродинной схеме. Ядерная "батарейка" выполнена отдельным блоком и пристегивается к задней части приемника.

Его разработали для космического корабля. Кроме возможности слушать радиочастоты, из него сделали резервный канал связи с автономным питанием.

Решение было отличным и оно используется до сих пор. И в космических кораблях, и в спутниках. Кстати, ядерный изотоп даёт настолько малое излучение, что от него можно отгородиться листком бумаги.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: инженеры   космос   радио   радиоприемник   решение   спутник   
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1  комментарий
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Юрий 7 минут назад
Про лист бумаги - мощно.
Т.е. оберточную бумагу срывать нельзя.
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