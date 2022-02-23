Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел грандиозное извержение на Солнце

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Зонд Solar Orbiter Европейского космического агентства заснял мощное извержение на Солнце — самое крупное из тех, что когда-либо наблюдали ученые на одном изображении с полным солнечным диском. Произошло оно 15 февраля.
Всплеск излучения не был направлен на Землю, потому что извержение произошло на обращенной от нас стороне Солнца.
Всплеск радиации вспыхнул со стороны Солнца, обращенной в сторону от Земли, и распространился на миллионы километров в космос.
Солнечные извержения, или протуберанцы, представляют собой большие структуры запутанных силовых линий магнитного поля, которые удерживают плотные скопления солнечной плазмы в подвешенном состоянии над поверхностью Солнца, иногда принимая форму дугообразных петель.
Они часто связаны с выбросами корональной массы, которые, если они направлены на Землю, могут нанести ущерб нашим технологиям.
Последнее извержение произошло 15 февраля и было заснято камерой Solar Orbiter «Full Sun Imager» (FSI) компании Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Эта камера предназначена для наблюдения за полным солнечным диском даже во время близких прохождений Солнца, например, во время предстоящего прохождения перигелия в следующем месяце.
Максимальное сближение предстоит 26 марта, когда космический аппарат пройдет примерно в 0,3 раза больше расстояния между Солнцем и Землей, и Солнце заполнит гораздо большую часть поля зрения телескопа.
Прямо сейчас вокруг диска все еще остается большое «поле обзора», что дает возможность изучить потрясающие детали на расстоянии около 3,5 миллиона км (это эквивалентно пятикратному радиусу Солнца).
Максимальное сближение предстоит 26 марта, когда космический аппарат пройдет примерно в 0,3 раза больше расстояния между Солнцем и Землей, и Солнце заполнит гораздо большую часть поля зрения телескопа.
Прямо сейчас вокруг диска все еще остается большое «поле обзора», что дает возможность изучить потрясающие детали на расстоянии около 3,5 миллиона км (это эквивалентно пятикратному радиусу Солнца).
Другие космические телескопы, такие как ЕКА и спутник НАСА SOHO, часто видят подобную солнечную активность, но находятся либо ближе к Солнцу, либо дальше, что блокирует блики солнечного диска и позволяет получить подробные изображения самой короны.
Вот почему извержение, наблюдаемое с помощью Solar Orbiter, является крупнейшим событием такого рода, когда-либо запечатленным в одном поле зрения вместе с солнечным диском.
Ученые надеются, что, имея более четкие представления о таких событиях, мы сможем лучше защитить нашу родную планету от сильных солнечных вспышек.
Ученые надеются, что, имея более четкие представления о таких событиях, мы сможем лучше защитить нашу родную планету от сильных солнечных вспышек.
Solar Orbiter — это миссия Европейского космического агентства по изучению Солнца и влияния нашей звезды на Солнечную систему.
Солнечный орбитальный аппарат, запущенный с мыса Канаверал во Флориде в феврале 2020 года, описывается ЕКА как «самая сложная научная лаборатория, когда-либо направлявшаяся к Солнцу».
«Хотя наша дающая жизнь звезда веками была объектом научного интереса, ее поведение до сих пор представляет для ученых загадку», — пояснили в ЕКА.
Solar Orbiter сделает снимки Солнца с более близкого расстояния, чем любой космический аппарат, и впервые взглянет на его неизведанные полярные области.
Ученые надеются найти ответы на некоторые важные вопросы: что движет 11-летним циклом повышения и понижения магнитной активности Солнца? Что нагревает верхний слой его атмосферы, корону, до миллионов градусов Цельсия? Что движет генерацией солнечного ветра? Что разгоняет солнечный ветер до скоростей в сотни километров в секунду? И как все это влияет на нашу планету?
Солнечный орбитальный аппарат, запущенный с мыса Канаверал во Флориде в феврале 2020 года, описывается ЕКА как «самая сложная научная лаборатория, когда-либо направлявшаяся к Солнцу».
«Хотя наша дающая жизнь звезда веками была объектом научного интереса, ее поведение до сих пор представляет для ученых загадку», — пояснили в ЕКА.
Solar Orbiter сделает снимки Солнца с более близкого расстояния, чем любой космический аппарат, и впервые взглянет на его неизведанные полярные области.
Ученые надеются найти ответы на некоторые важные вопросы: что движет 11-летним циклом повышения и понижения магнитной активности Солнца? Что нагревает верхний слой его атмосферы, корону, до миллионов градусов Цельсия? Что движет генерацией солнечного ветра? Что разгоняет солнечный ветер до скоростей в сотни километров в секунду? И как все это влияет на нашу планету?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Все глобальные потепления или ледниковые периоды зависят только от повышения/снижения активности Солнца.
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Люди влияют на глобальное потепление так же как блохи согревают собаку. А люди в глобальном потеплении лишь статистическая погрешность.
(с) Не помню кто.