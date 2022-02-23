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Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел грандиозное извержение на Солнце

Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел грандиозное извержение на Солнце (7 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Солнечное   зонд   извержение   изучение   космический аппарат   космос   солнце   
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Зонд Solar Orbiter Европейского космического агентства заснял мощное извержение на Солнце — самое крупное из тех, что когда-либо наблюдали ученые на одном изображении с полным солнечным диском. Произошло оно 15 февраля.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Солнечное   зонд   извержение   изучение   космический аппарат   космос   солнце   
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7  комментариев
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24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Все тепловые электростанции Земли генерят 0,05% от количества тепла, которое мы получаем от Солнца. Вся деятельность человека меньше процента.
Все глобальные потепления или ледниковые периоды зависят только от повышения/снижения активности Солнца.
---
Люди влияют на глобальное потепление так же как блохи согревают собаку. А люди в глобальном потеплении лишь статистическая погрешность.
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1k
Григорий Водениктов Полчаса назад
чего теперь делать? гречу, керосин и спички покупать?
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Kom9ipa 55 минут назад
"Наука самый дорогой способ удовлетворения собственного любопытства за счет государства".
(с) Не помню кто.
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66k
Доктор Джонс 56 минут назад
Сразу вспомнился фильм "пятый элемент"...
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