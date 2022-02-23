Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел грандиозное извержение на Солнце

Solar Orbiter — это миссия Европейского космического агентства по изучению Солнца и влияния нашей звезды на Солнечную систему.



Солнечный орбитальный аппарат, запущенный с мыса Канаверал во Флориде в феврале 2020 года, описывается ЕКА как «самая сложная научная лаборатория, когда-либо направлявшаяся к Солнцу».



«Хотя наша дающая жизнь звезда веками была объектом научного интереса, ее поведение до сих пор представляет для ученых загадку», — пояснили в ЕКА.



Solar Orbiter сделает снимки Солнца с более близкого расстояния, чем любой космический аппарат, и впервые взглянет на его неизведанные полярные области.



Ученые надеются найти ответы на некоторые важные вопросы: что движет 11-летним циклом повышения и понижения магнитной активности Солнца? Что нагревает верхний слой его атмосферы, корону, до миллионов градусов Цельсия? Что движет генерацией солнечного ветра? Что разгоняет солнечный ветер до скоростей в сотни километров в секунду? И как все это влияет на нашу планету?