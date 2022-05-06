Татьяна Самойлова: от музы Пабло Пикассо — до пропавшей без вести одинокой пенсионерки

Хотя имела все шансы на балетное будущее — успешно окончила хореографическую студию при Театре Станиславского и Немировича-Данченко, а после получила приглашение в балетную школу при Большом театре от самой Майи Плисецкой. Однако Татьяна осталась верна своей мечте: подала документы в Щукинское училище и без труда поступила...

А вскоре получила роль в кино, которая стала для начинающей актрисы судьбоносной. Режиссёр Михаил Калатозов утвердил студентку в ленту «Летят журавли». На экране Татьяна Самойлова смотрелась настоящей красавицей, и зрители даже не догадывались, что на съёмках актриса болела туберкулёзом, а за кадром её ждали врачи и таблетки. На родине образ Вероники поначалу раскритиковали, а вот за рубежом картина и исполнительница главной роли произвели фурор. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а Самойловой жюри вручило награду как «Самой скромной и очаровательной актрисе» — в борьбе за этот приз она обошла саму Софи Лорен. Отпечаток ладони советской красавицы был запечатлён на звёздной набережной Круазет, а её именем назвали аллею роз в Париже.