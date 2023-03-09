«Что читать-то?»: девушка пришла на ТВ-кастинг и устроила настоящее шоу

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Как говорили в известном фильме: «Закусывать надо».
Лиза, 24 года, пришла на кастинг ведущих прогноза погоды. Ну а дальше комментировать - только портить.
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Остался всего один вопрос: так аномальный снег должен выпасть или нереальный?
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