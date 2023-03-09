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«Что читать-то?»: девушка пришла на ТВ-кастинг и устроила настоящее шоу

«Что читать-то?»: девушка пришла на ТВ-кастинг и устроила настоящее шоу

Автор:
09 марта 2023 15:54
Сообщество : Юмор
Метки: tv   Прогноз погоды   ведущая   видео   кастинг   шоу   
960
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Как говорили в известном фильме: «Закусывать надо».

Лиза, 24 года, пришла на кастинг ведущих прогноза погоды. Ну а дальше комментировать - только портить.

Остался всего один вопрос: так аномальный снег должен выпасть или нереальный?

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Метки: tv   Прогноз погоды   ведущая   видео   кастинг   шоу   
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15  комментариев
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20k
Davy Jones 57 минут назад
Что то мне подсказывает, что девочка под препаратами, водичка, резкие движения плохое восприятие реальности
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0
CCC 5 минут назад
Я кажется знаю в какой стране она должна погоду вещать
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9k
Пётр 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Fat Lynx 13 минут назад
А кто-то с ней живет... если кот, то мне его жаль.
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5k
Tuskub 15 минут назад
Это не синька, это что-то порошковое...
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10k
Маламут Уральский 20 минут назад
Выплюнь и говори нормально.
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7k
Slowly 22 минуты назад
Какими норкотеками...
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556
vipilshik Полчаса назад
А подруга то солевая походу. отпускает её уже.
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2k
ChePaev Полчаса назад
Черепаха -"Торчила" обыкновенная. Ничего особенного. Постоянно трогает нос, гуляют скулы (от этого кажется что она жует), залипания и тупняки на ровном месте, память как у рыбки, запоминает только последние 3 секунды.
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10k
Игорь Полчаса назад
что то она нос часто трет
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57k
Крокоди́л 40 минут назад
aaaa.... eeee... - она под препаратами?...
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5k
Котэ 50 минут назад
то есть этот гусь ещё ничего?
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28k
Ego sum qui sum 55 минут назад
учитывая как она трет нос и как себя ведет, она похоже под коксом
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August

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