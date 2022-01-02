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Телеведущая-маори вышла в эфир с традиционным тату на лице

Телеведущая-маори вышла в эфир с традиционным тату на лице (7 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Маори   Ориини Кайпара   новая зеландия   новости   татуировка   телеведущая   телевидение   
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37-летняя телеведущая из Окленда Ориини Кайпара вошла в историю, став первым человеком с традиционной маорийской татуировкой на нижней части подбородка, ведущим выпуск новостей в прайм-тайм. Кайпара надеется, что другие женщины маори последуют по ее стопам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Маори   Ориини Кайпара   новая зеландия   новости   татуировка   телеведущая   телевидение   
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9k
Александр 2 часа назад
"Для женщин маори та моко было обрядом посвящения, знаменующим переход от статуса девочки к взрослой жизни и символизирующим трансформацию."
"37-летняя Ориини Кайпара, у которой есть моко кауаэ, традиционная татуировка на нижней части подбородка, которую носят женщины маори, впервые провела главный вечерний выпуск новостей Newshub Live. Мать четверых детей из Окленда обнаружила, что она 100%-я маори, после сдачи ДНК-теста в 2017 году."
Меня одного смущает, что 37-летняя мать четверых детей вышла из статуса девочки во взрослую самку при помощи татуировки на нижней (нижняя часть подбородка - это, иттить, шея!) части подбородка???
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26k
Павел 11 минут назад
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16k
бат св 15 минут назад
..."Кольщик, наколи мне купола, рядом чудотворный QR код с иконами,
Чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами."(с)
-ну как то так
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1k
Viktor 2 часа назад
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