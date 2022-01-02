Телеведущая-маори вышла в эфир с традиционным тату на лице

468
7
1
37-летняя телеведущая из Окленда Ориини Кайпара вошла в историю, став первым человеком с традиционной маорийской татуировкой на нижней части подбородка, ведущим выпуск новостей в прайм-тайм. Кайпара надеется, что другие женщины маори последуют по ее стопам.
Телеведущая из Окленда вошла в историю, став первым человеком, ведущим теленовости в прайм-тайм с традиционной татуировкой на лице.
37-летняя Ориини Кайпара, у которой есть моко кауаэ, традиционная татуировка на нижней части подбородка, которую носят женщины маори, впервые провела главный вечерний выпуск новостей Newshub Live.
Мать четверых детей из Окленда обнаружила, что она 100%-я маори, после сдачи ДНК-теста в 2017 году.
37-летняя Ориини Кайпара, у которой есть моко кауаэ, традиционная татуировка на нижней части подбородка, которую носят женщины маори, впервые провела главный вечерний выпуск новостей Newshub Live.
Мать четверых детей из Окленда обнаружила, что она 100%-я маори, после сдачи ДНК-теста в 2017 году.
В 2019 году ведущая новостей решила пройти процедуру та моко - сделать татуировку маори, моко кауаэ, которая представляет семейное наследие и социальный статус. Для женщин маори та моко было обрядом посвящения, знаменующим переход от статуса девочки к взрослой жизни и символизирующим трансформацию.
Кайпара сказала, что, выйдя в эфир с выпуском новостей в прайм-тайм, исполнила мечту всей жизни, и выразила надежду, что она - первая в длинной череде женщин маори, читающих новости с традиционными татуировками.
«Это действительно интересно. Мне это очень нравится, это кайф. Я горжусь тем, что сумела пройти этот путь и стать ведущей главных вечерних новостей», - сказала она в интервью.
«Это действительно интересно. Мне это очень нравится, это кайф. Я горжусь тем, что сумела пройти этот путь и стать ведущей главных вечерних новостей», - сказала она в интервью.
Каипара попала в заголовки газет в 2019 году, став первой ведущей новостей с татуировкой на лице.
Наличие татуировки маори сразу же обеспечило ей множество фанатов..
Наличие татуировки маори сразу же обеспечило ей множество фанатов..
«Это огромный шаг вперед, - говорит ведущая. - У меня была цель стать ведущей новостей в прайм-тайм, и это произошло. У нас хорошая команда, я не чувствую давления - по крайней мере, так сильно, как раньше, когда я только начинал заниматься журналистикой. И я горжусь, что многое сделала для этого».
Кайпара двуязычна, ее происхождение связано с племенами Тухо, Нгати Ава, Туухарето и Нгати Рангитихи, что она с гордостью демонстрирует. «Я всегда думал о том, что каждый шаг, который я делаю, похож на пробитие стеклянного потолка, - говорит она. - Это открывает новые возможности для нас, маори, но также и для представителей других народностей, есть у них традиционные татуировки или нет».
Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута также носит моко кауаэ, став первой женщиной-депутатом, носящей его в парламенте. У политика есть связи с королевской семьей маори, а ее отец - приемный сын короля Короки. Она сделала татуировку в 2016 году и сказала, что она представляет собой «позитивный способ для культурного самовыражения и гордости за то, что мы маори».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер
- С космодрома Плесецк стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»
- Жителей Новой Зеландии, которые не хотят голосовать, припугнули русским Виктором на «жиге»
- Бывшая узница Освенцима получила 2500 открыток от подписчиков в ТикТоке
- 15-летний житель Калифорнии получил университетский диплом
12
Понравилось12
Новости партнёров
"37-летняя Ориини Кайпара, у которой есть моко кауаэ, традиционная татуировка на нижней части подбородка, которую носят женщины маори, впервые провела главный вечерний выпуск новостей Newshub Live. Мать четверых детей из Окленда обнаружила, что она 100%-я маори, после сдачи ДНК-теста в 2017 году."
Меня одного смущает, что 37-летняя мать четверых детей вышла из статуса девочки во взрослую самку при помощи татуировки на нижней (нижняя часть подбородка - это, иттить, шея!) части подбородка???
Чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами."(с)
-ну как то так