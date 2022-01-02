Телеведущая-маори вышла в эфир с традиционным тату на лице

Кайпара двуязычна, ее происхождение связано с племенами Тухо, Нгати Ава, Туухарето и Нгати Рангитихи, что она с гордостью демонстрирует. «Я всегда думал о том, что каждый шаг, который я делаю, похож на пробитие стеклянного потолка, - говорит она. - Это открывает новые возможности для нас, маори, но также и для представителей других народностей, есть у них традиционные татуировки или нет».