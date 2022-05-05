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Как говорят у них в Хип-Хопе "стрит кридабилити": рэпера арестовали за торговлю людьми

Как говорят у них в Хип-Хопе "стрит кридабилити": рэпера арестовали за торговлю людьми

Автор:
05 мая 2022 22:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   интересно   проститутки   рэпер   сутенер   торговля людьми   тюрьма   черный   
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Что вы знаете о рэпе или так называемом хип-хопе?

Наверняка то, что многие современные исполнители такие же пластмассовые и ненастоящие, как и все в этом современном мире шоу-бизнеса.

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Однако не все, кто поет о том, что они выросли в опасном районе, где стреляли, и произвол стоит выше законов, на самом деле живут не так.

Пробившись через тернии к успешной жизни с огромным количеством денег, украшений, машин и красивых девушек, о которых они пели, когда жили с мамой на ее пособие по безработице, некоторые все же остаются верны своим принципам.

Вот и одна из звезд музыкального реалити-шоу «Making The Band», рэп-исполнитель Чоппер, даже получив известность, не забыл, с чего начинал.

Так называемый музыкант решил стать сутенером, предлагая молодым девушкам постоянную работу в так называемом "эскорте", со штрафом в 2000 долларов за невыход на смену.

Видимо не все девушки, приходя на собеседование были довольны такими условиями труда, из-за чего о бизнесе звезды музыкального ток-шоу быстро узнали правоохранители. Девушка-полицейская под видом проститутки пришла устраиваться к Чопперу. На этом рэпера и сутенера арестовали. Теперь ему вменяют ничто иное как торговля людьми и сутенерство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   интересно   проститутки   рэпер   сутенер   торговля людьми   тюрьма   черный   
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3  комментария
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23k
ПаганецЪ 3 часа назад
Что мы знаем о рэпе?
Мы знаем, что рэп - это кал. Этого достаточно.
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28k
Alex 4 часа назад
Дебильный мир! Раньше нигеров продавали, а теперь нигеры людьми торгуют. С приплыздом мля
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6k
Mowgley 4 часа назад
Новости планеты обезьян
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Александр Невский
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