Как говорят у них в Хип-Хопе "стрит кридабилити": рэпера арестовали за торговлю людьми

Что вы знаете о рэпе или так называемом хип-хопе?
Наверняка то, что многие современные исполнители такие же пластмассовые и ненастоящие, как и все в этом современном мире шоу-бизнеса.
Однако не все, кто поет о том, что они выросли в опасном районе, где стреляли, и произвол стоит выше законов, на самом деле живут не так.
Пробившись через тернии к успешной жизни с огромным количеством денег, украшений, машин и красивых девушек, о которых они пели, когда жили с мамой на ее пособие по безработице, некоторые все же остаются верны своим принципам.
Вот и одна из звезд музыкального реалити-шоу «Making The Band», рэп-исполнитель Чоппер, даже получив известность, не забыл, с чего начинал.
Так называемый музыкант решил стать сутенером, предлагая молодым девушкам постоянную работу в так называемом "эскорте", со штрафом в 2000 долларов за невыход на смену.
Видимо не все девушки, приходя на собеседование были довольны такими условиями труда, из-за чего о бизнесе звезды музыкального ток-шоу быстро узнали правоохранители. Девушка-полицейская под видом проститутки пришла устраиваться к Чопперу. На этом рэпера и сутенера арестовали. Теперь ему вменяют ничто иное как торговля людьми и сутенерство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мы знаем, что рэп - это кал. Этого достаточно.