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История купальников: за какие могли арестовать?

История купальников: за какие могли арестовать?

Автор:
24 мая 2022 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: арест   девушки   купальник   мода   пляж   факты   фото   
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XX век стал переломным во многих сферах жизни. Сейчас уже сложно представить — насколько все го лишь 100 лет или 3 поколения назад менталитет, быт, обычаи были принципиально иными.

Так, в 1920-х годах за сплошной закрытый купальник с шортиками можно было угодить в полицейский участок.

Как изменилась пляжная мода сто лет назад?

Почему скромные закрытые комбинезоны вызывали столько осуждения и протестов?

Как следили за пляжной одеждой и наказывали неправильно одетых?


Купальные платья

В Средние века и даже в более позднее время не принято было купаться в водоемах.

В низших сословиях могли пойти мыться и стирать одежду на речку, но в закрытом месте и без плаванья.

Купания в закрытом белье позволял себе лишь изредка французский двор при Людовике XIV, но это расценивалось как верх распущенности окружения эпатажного короля.

Но к концу XVIII —началу XIX века морские курорты в Европе стали модными среди обеспеченной части общества.

Возникла проблема. Как даме искупаться в море, но при этом сохранить приличия?

Выходом стали купальные платья. Это были настоящие платья с длинными рукавами и широкой юбкой чуть ниже колен. Под неё же надевались длинные шаровары. Чтобы юбка не всплыла или ее не поднял ветер, то в подол вшивались грузы. В такой одежде дама могла появиться на берегу, но купались все равно в закрытых дамских купальнях.

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Чуть упростился купальный костюм к концу века — вместо длинных рукавов стали делать фонарики, а панталоны были уже не до обуви, а просто ниже колен. Чтобы примерить нравственность и более открытый костюм, стали использовать купальные машины. Специальный фургон лошади вывозили на мелководье и оставляли там. Женщины переодевались в вагончике и спускались по лестнице прямо в воду, невидимые с берега.


Пляжный переворот

Но после окончания Первой Мировой все резко изменилось. В годы войны женщинам пришлось стать более активными самостоятельными, что сказалось на упрощении моды. Повлияло и движение за эмансипацию женщин. А еще стали стираться сословные различия, на пляже могли быть представительницы любых классов.

И мода резко изменилась. В качестве купальника стали надевать слитную конструкцию с шортиками до колен и зачастую юбкой чуть короче. Плечи стали открытыми.

Постепенно дамы стали раскрепощаться. И укорачивать шорты, убирать юбки с купальников.

Общество было шокировано такой открытостью.


Пляжная полиция

В 1920-х годах даже полностью закрытый купальник, но без юбки и с короткими шортами был запрещен законом во многих странах.

На пляжах в курортных городах вводили специальную охрану, наблюдавшую за тем, чтобы дамы не появлялись в купальниках. Если по закону было установлено предельное расстояние между низом купальника и коленкой, то надзиратели ходили с сантиметром и замеряли у дам этот показатель.

На Гавайях длина купальника по закону не должна была быть выше колена. Исключение делалось только для девочек младше 14.

На пляжах Нью-Йорка специальная дружина из 20 человек «Sheriffettes» выслеживала и выгоняла из общественных мест дам со слишком короткими купальниками.

Если женщины протестовали, то их могли даже арестовать и увезти в участок. Известно несколько таких случаев.

Но в основном девушки не устраивали акции протеста, а добивались своего хитростью. Например, завязывали на талии полотенце как юбку, проходили мимо наблюдателей, а там уже скидывали и оставались в вызывающе коротких по тем временам купальниках до середины бедра.

Мужчин тоже ограничивали!

Не нужно думать, что дискриминировали только дам. В начале XX века мужчинам на пляже нельзя было обнажить грудь. Их купальный костюм спереди должен был полностью закрыт или иметь очень небольшой вырез. Про то, чтобы купаться в одних плавках и речи не шло.

И лишь в 1930-е годы общество смирилось с купальниками у женщин и одними плавками у мужчин. Причиной стала мода на спорт. Купальники стали воспринимать как одежду для физкультуры.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: арест   девушки   купальник   мода   пляж   факты   фото   
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9k
Ivan 2 часа назад
История купальников: за какие могли арестовать?Посмотреть
История купальников: за какие могли арестовать?
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Andy 19 минут назад
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447
sniperok 52 минуты назад
зашел ради комментариев
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731
Антон Umberto 2 часа назад
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Змей Горыныч 2 часа назад
Да полно фоток с наших пляжей 20-30-х годов. Сплошной "топлесс"....
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Григорий Бабкин 2 часа назад
Комментарий к фото
Мент доволен ещё больше, чем женщины.
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