История купальников: за какие могли арестовать?

Так, в 1920-х годах за сплошной закрытый купальник с шортиками можно было угодить в полицейский участок.

Как изменилась пляжная мода сто лет назад?

Почему скромные закрытые комбинезоны вызывали столько осуждения и протестов?

Как следили за пляжной одеждой и наказывали неправильно одетых?

Купальные платья

В Средние века и даже в более позднее время не принято было купаться в водоемах.

В низших сословиях могли пойти мыться и стирать одежду на речку, но в закрытом месте и без плаванья.

Купания в закрытом белье позволял себе лишь изредка французский двор при Людовике XIV, но это расценивалось как верх распущенности окружения эпатажного короля.

Но к концу XVIII —началу XIX века морские курорты в Европе стали модными среди обеспеченной части общества.

Возникла проблема. Как даме искупаться в море, но при этом сохранить приличия?

Выходом стали купальные платья. Это были настоящие платья с длинными рукавами и широкой юбкой чуть ниже колен. Под неё же надевались длинные шаровары. Чтобы юбка не всплыла или ее не поднял ветер, то в подол вшивались грузы. В такой одежде дама могла появиться на берегу, но купались все равно в закрытых дамских купальнях.