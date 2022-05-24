История купальников: за какие могли арестовать?

XX век стал переломным во многих сферах жизни. Сейчас уже сложно представить — насколько все го лишь 100 лет или 3 поколения назад менталитет, быт, обычаи были принципиально иными.
Так, в 1920-х годах за сплошной закрытый купальник с шортиками можно было угодить в полицейский участок.
Как изменилась пляжная мода сто лет назад?
Почему скромные закрытые комбинезоны вызывали столько осуждения и протестов?
Как следили за пляжной одеждой и наказывали неправильно одетых?
Купальные платья
В Средние века и даже в более позднее время не принято было купаться в водоемах.
В низших сословиях могли пойти мыться и стирать одежду на речку, но в закрытом месте и без плаванья.
Купания в закрытом белье позволял себе лишь изредка французский двор при Людовике XIV, но это расценивалось как верх распущенности окружения эпатажного короля.
Но к концу XVIII —началу XIX века морские курорты в Европе стали модными среди обеспеченной части общества.
Возникла проблема. Как даме искупаться в море, но при этом сохранить приличия?
Выходом стали купальные платья. Это были настоящие платья с длинными рукавами и широкой юбкой чуть ниже колен. Под неё же надевались длинные шаровары. Чтобы юбка не всплыла или ее не поднял ветер, то в подол вшивались грузы. В такой одежде дама могла появиться на берегу, но купались все равно в закрытых дамских купальнях.
Чуть упростился купальный костюм к концу века — вместо длинных рукавов стали делать фонарики, а панталоны были уже не до обуви, а просто ниже колен. Чтобы примерить нравственность и более открытый костюм, стали использовать купальные машины. Специальный фургон лошади вывозили на мелководье и оставляли там. Женщины переодевались в вагончике и спускались по лестнице прямо в воду, невидимые с берега.
Пляжный переворот
Но после окончания Первой Мировой все резко изменилось. В годы войны женщинам пришлось стать более активными самостоятельными, что сказалось на упрощении моды. Повлияло и движение за эмансипацию женщин. А еще стали стираться сословные различия, на пляже могли быть представительницы любых классов.
И мода резко изменилась. В качестве купальника стали надевать слитную конструкцию с шортиками до колен и зачастую юбкой чуть короче. Плечи стали открытыми.
Постепенно дамы стали раскрепощаться. И укорачивать шорты, убирать юбки с купальников.
Общество было шокировано такой открытостью.
Пляжная полиция
В 1920-х годах даже полностью закрытый купальник, но без юбки и с короткими шортами был запрещен законом во многих странах.
На пляжах в курортных городах вводили специальную охрану, наблюдавшую за тем, чтобы дамы не появлялись в купальниках. Если по закону было установлено предельное расстояние между низом купальника и коленкой, то надзиратели ходили с сантиметром и замеряли у дам этот показатель.
На Гавайях длина купальника по закону не должна была быть выше колена. Исключение делалось только для девочек младше 14.
На пляжах Нью-Йорка специальная дружина из 20 человек «Sheriffettes» выслеживала и выгоняла из общественных мест дам со слишком короткими купальниками.
Если женщины протестовали, то их могли даже арестовать и увезти в участок. Известно несколько таких случаев.
Но в основном девушки не устраивали акции протеста, а добивались своего хитростью. Например, завязывали на талии полотенце как юбку, проходили мимо наблюдателей, а там уже скидывали и оставались в вызывающе коротких по тем временам купальниках до середины бедра.
Мужчин тоже ограничивали!
Не нужно думать, что дискриминировали только дам. В начале XX века мужчинам на пляже нельзя было обнажить грудь. Их купальный костюм спереди должен был полностью закрыт или иметь очень небольшой вырез. Про то, чтобы купаться в одних плавках и речи не шло.
И лишь в 1930-е годы общество смирилось с купальниками у женщин и одними плавками у мужчин. Причиной стала мода на спорт. Купальники стали воспринимать как одежду для физкультуры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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