iRobot следит за тобой. В сеть попали неприличные фото владельцев роботов-пылесосов

Согласно заявлению iRobot, устройства были помечены ярко-зелёной наклейкой с надписью «Идёт видеозапись», и эти платные сборщики данных должны были «убрать всё, что они считают чувствительным, из любого пространства, в котором работает робот, включая детей». Другими словами, по оценке iRobot, все, чьи фото или видео были слиты, соглашались на то, чтобы их Roomba следил за ними.

Правда, в iRobot отказались предоставить MIT Technology Review возможность ознакомиться с соглашениями о согласии и не предоставили ни одного из своих сотрудников для обсуждения их понимания условий.