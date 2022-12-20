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iRobot следит за тобой. В сеть попали неприличные фото владельцев роботов-пылесосов

iRobot следит за тобой. В сеть попали неприличные фото владельцев роботов-пылесосов

Автор:
20 декабря 2022 23:10
Сообщество : Жизнь
Метки: iRobot   ИИ   Сеть   искусственный интелект   пылесос   скандал   фотографии   шпион   
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Если у вас в доме живёт робот-пылесос iRobot Roomba, вы не застрахованы от неприятностей. Принадлежащий Массачусетскому технологическому институту журнал MIT Technology Review выпустил материал, в котором поделился историей влияния умных пылесосов и ИИ на жизнь их владельцев.

В начале 2022 года MIT Technology Review получил 15 частных фотографий, с обыденными, а иногда и интимными бытовыми сценами, снятыми с низких ракурсов. Снимки на одном из закрытых интернет-форумов разместил сотрудник Scale AI, которому они показались смешными. Об этом пишет журнал "Код Дурова".

На одном снимке молодая девушка сидит на унитазе со спущенными до середины бедра шортами. На другом — мальчик, которому на вид восемь или девять лет, и чьё лицо хорошо видно, лежит на животе на полу в коридоре.

Другие кадры показывают комнаты из домов по всему миру. Мебель, предметы декора и объекты очерчены прямоугольными рамками и сопровождаются надписями «телевизор», «растение_или_цветок» и «потолочный светильник».

Все снимки были сделаны экспериментальной версией робота-пылесоса iRobot Roomba серии J7.

В iRobot — крупнейшем в мире поставщике роботов-пылесосов — подлинность снимков подтвердили, но утверждают, что их сделали ещё в 2020-м специальные экспериментальные модели, «роботов-разработчиков с аппаратными и программными модификациями, которые не присутствуют и никогда не присутствовали» на потребительском рынке. Они, якобы, были переданы «коллекционерам и сотрудникам», которые подписали письменные соглашения, подтверждающие, что в учебных целях отправляют компании потоки данных, включая видео.

Согласно заявлению iRobot, устройства были помечены ярко-зелёной наклейкой с надписью «Идёт видеозапись», и эти платные сборщики данных должны были «убрать всё, что они считают чувствительным, из любого пространства, в котором работает робот, включая детей». Другими словами, по оценке iRobot, все, чьи фото или видео были слиты, соглашались на то, чтобы их Roomba следил за ними.

Правда, в iRobot отказались предоставить MIT Technology Review возможность ознакомиться с соглашениями о согласии и не предоставили ни одного из своих сотрудников для обсуждения их понимания условий.

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Метки: iRobot   ИИ   Сеть   искусственный интелект   пылесос   скандал   фотографии   шпион   
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4  комментария
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63k
doker 15 минут назад
Уже давно об этом подумали...
Главное, чтобы изолента под рукой была.
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7k
Tim_G 3 минуты назад
патентую козырек-шору, который будет давать пластиковому ублюдку смотреть только по низам
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KlyaksaZ

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