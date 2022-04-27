Последний курорт: фотопроект о том, как люди меняют окружающую среду

Яркий тому пример — проект немецкого фотографа Андреаса Кремера.

Кремер показывает контраст между природой и зданиями, которые возвел человек.

Его проект называется The Last Resort, то есть "Последний курорт". Фотограф говорит, что диссонанс, который появляется, когда вы видите такое совмещение может звучать как призыв задуматься об экологии. Правда, он не настаивает на этой интерпретации.

Есть в его коллекции и такие фото. На них можно разглядеть контраст именно между слоями общества.