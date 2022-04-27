Последний курорт: фотопроект о том, как люди меняют окружающую среду

Фотография — это всегда интересно. Именно документалистика показывает нам то, что мы порой можем не замечать.
Яркий тому пример — проект немецкого фотографа Андреаса Кремера.
Кремер показывает контраст между природой и зданиями, которые возвел человек.
Его проект называется The Last Resort, то есть "Последний курорт". Фотограф говорит, что диссонанс, который появляется, когда вы видите такое совмещение может звучать как призыв задуматься об экологии. Правда, он не настаивает на этой интерпретации.
Есть в его коллекции и такие фото. На них можно разглядеть контраст именно между слоями общества.
А это — заброшенные игровые автоматы в пустыне. Фотография символично называется "Покинутые".
Фото из Кельна Здание, явно переживающее не самые лучшие свои времена с советской архитектурой. Выглядит величественно, но явно давно требует ремонта.
Кажется, что это вообще другая планета. Но нет.
А с таким видом из окна жить хотели бы очень многие.
Давно покинутая многоэтажка, совсем заросшая деревьями.
Электростанция где-то в горах. Выглядит, как логово злодея.
"Зов гор". Такой пейзаж неизбежен для многих стран.
А этот снимок называется "Под контролем". Старается ли автор показать таким образом, что мы, как люди, пытаемся контролировать природу — неизвестно.
Первая береговая линия выглядит, наверное, так.
А как вы считаете, полезен ли такой симбиоз?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мы считаем что автор состряпал говнопост! Налепил фоток как попало, и как попало-же к ним описания прилепил.