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"За нами следят": жители Казахстана начали массово рвать заграничные паспорта, избавляясь от чипов

"За нами следят": жители Казахстана начали массово рвать заграничные паспорта, избавляясь от чипов

Автор:
24 мая 2022 09:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   ЧИПИЗАЦИЯ   видео   загранпаспорт   параноик   слежка   теория заговора   чип   
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Двое казахстанцев нашли паспорте предмет, похожий на чип, и задумались, для чего он нужен. "За нами следят!" - внезапно поняли сверхразумы и порвали документ. Их паника передалась другим. И понеслось...

В Казахстане массовая истерия с загранпаспортами.


Люди начали отрывать задний форзац документа от обложки после появления в соцсетях информации о том, что в паспорте встроен чип для отслеживания его владельца за границей государства.


Первый "пациент" пришел в шок от находки, а за ним панику подватили и другие казахстанцы. В соцсетях появились многочисленные видео, на которых жители страны раздирают обложку паспорта, чтобы посмотреть наличие "аппарата" для слежки.


Истерия зашла так далеко, что в дело пришлось вмешиваться представителям МВД. В ведомстве успокоили истерящих казахов, заявив, что наличие чипа - международный стандарт, который используется с 2009 года. Согласно нему, электронный чип, который располагается между обложкой паспорта и подложкой, является обычным электронным носителем информации о владельце паспорта. В носитель в цифровом формате записываются фамилия, имя, отчество, число, год и место рождения, ИИН, фото и электронная цифровая подпись владельца.


Такой вариант значительно упрощает идентификацию личности и процедуру пересечения государственной границы.

Если кто-то решил, что истерия с паспортами закончилась, он ошибался - челледж с уродованием загранников докатился и до Молдовы. Интересно, какие еще страны СНГ включатся в эту акцию, порожденную очумелыми ручками и девственно чистым мозгом без извилин?

Источник:

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Метки: Казахстан   ЧИПИЗАЦИЯ   видео   загранпаспорт   параноик   слежка   теория заговора   чип   
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65  комментариев
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1k
Ksenia2 4 часа назад
Осспади. Да кому вы нужны, следить еще за вами.
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10k
Максим 5 минут назад
Лошары) чипы устарели) у них кумыс с радиактивными изотопами, которые в семипатинске разработали. С космоса казаха видно) Хохлы кстати переборщили с чернобыльскими. Их теперь невооруженным взглядом видно)
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9k
Сол Гудман 19 минут назад
Следят за ними, кто сколько кумыса выпил
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428
Олег Квирулянт Полчаса назад
Обезьяны случайно попавшие в 21 век.
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120k
arek14 Полчаса назад
Это про Казахстан?
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Дикари. Я просто оборачиваю весь паспорт фольгой, либо заклеиваю чип алюминиевым скотчем и сразу голоса утихают, слежка прекращается. :)
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6k
Sania Полчаса назад
После того, как в Казахстане нашлись-таки гуманойды, которые захотели повторить судьбу Украины, меня удивить сложно. Но вопрос о том, что происходит у жителей в головах, остался открытым.
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7k
Trenzel2003 38 минут назад
Ну то есть найти чип в паспорте, это 3,14здец! А то что сами же свои данные отправляют по смартфону не задумываются. Сами же на своем смартфоне не выключают геолокацию. не выключают передачу данных, когда не пользуются. У многих включен ВиФи и блютус постоянно.
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137
Александр Степанов 40 минут назад
Осторожно! В смартфоне тоже есть чип - его тоже лучше уничтожить!
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553
Гиви 50 минут назад
Дураков везде хватает.
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124k
DeOrio 50 минут назад
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1k
КАКАнгел 51 минуту назад
Дикари. они понимают что теперь паспорт не действителен - его на таможне не смогут прочесть . видимо эти обезьяны не проходили контроль и не видели как их паспорт считывают специальным прибором. А что с ними будет когда они поймут что у них в телефонах тоже есть чип именуемый Сим-карта ??? и в проездном белите и в пластиковых картах.
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10k
Сергей Попов 58 минут назад
Казахам нужно срочно избавляться от телефонов, навигаторов, планшетов, ноутбуков, умных колонок, умных часов и так далее! Иначе прогресс их уничтожит!
Кстати, нужно еще и камеры уличные и в помещениях срочно уничтожить. Ведь за ними следят!
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2k
Andrey G 59 минут назад
Зря рвут, 5г их давно уже изнутри чипировал.
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6k
Роман Час назад
На паспорте же отмечено, что в нем есть электронный носитель. А что бы следить за такими важными персонами есть телефон. Вскройте его, удивитесь наличию симкарты.
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5k
Станислав Час назад
Дети степей, что в них взять? А про чипы в сим-картах, банкоских картах, в микросхемах электроники они не подумали?
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−4
7k
Николай Час назад
Государству это даже на руку, не поедите за границу, оставите деньги здесь, захотите за границу, заплатите и сделаете еще... дурная голова...
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732
Викторыч Час назад
мамбеты, одним словом.
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Еще немного независимости и будут стрелять с луков по самолетам...
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233
Владимир Fat Lynx Час назад
Это вы про Москву?
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2k
vasilykopkov 2 часа назад
Дикари-с...
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