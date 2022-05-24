"За нами следят": жители Казахстана начали массово рвать заграничные паспорта, избавляясь от чипов

Истерия зашла так далеко, что в дело пришлось вмешиваться представителям МВД. В ведомстве успокоили истерящих казахов, заявив, что наличие чипа - международный стандарт, который используется с 2009 года. Согласно нему, электронный чип, который располагается между обложкой паспорта и подложкой, является обычным электронным носителем информации о владельце паспорта. В носитель в цифровом формате записываются фамилия, имя, отчество, число, год и место рождения, ИИН, фото и электронная цифровая подпись владельца.