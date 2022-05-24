"За нами следят": жители Казахстана начали массово рвать заграничные паспорта, избавляясь от чипов

Двое казахстанцев нашли паспорте предмет, похожий на чип, и задумались, для чего он нужен. "За нами следят!" - внезапно поняли сверхразумы и порвали документ. Их паника передалась другим. И понеслось...
В Казахстане массовая истерия с загранпаспортами.
Люди начали отрывать задний форзац документа от обложки после появления в соцсетях информации о том, что в паспорте встроен чип для отслеживания его владельца за границей государства.
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Первый "пациент" пришел в шок от находки, а за ним панику подватили и другие казахстанцы. В соцсетях появились многочисленные видео, на которых жители страны раздирают обложку паспорта, чтобы посмотреть наличие "аппарата" для слежки.
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Истерия зашла так далеко, что в дело пришлось вмешиваться представителям МВД. В ведомстве успокоили истерящих казахов, заявив, что наличие чипа - международный стандарт, который используется с 2009 года. Согласно нему, электронный чип, который располагается между обложкой паспорта и подложкой, является обычным электронным носителем информации о владельце паспорта. В носитель в цифровом формате записываются фамилия, имя, отчество, число, год и место рождения, ИИН, фото и электронная цифровая подпись владельца.
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Такой вариант значительно упрощает идентификацию личности и процедуру пересечения государственной границы.
Если кто-то решил, что истерия с паспортами закончилась, он ошибался - челледж с уродованием загранников докатился и до Молдовы. Интересно, какие еще страны СНГ включатся в эту акцию, порожденную очумелыми ручками и девственно чистым мозгом без извилин?
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АНТИФИШКИ
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Кстати, нужно еще и камеры уличные и в помещениях срочно уничтожить. Ведь за ними следят!