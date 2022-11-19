Лев Толстой и курьезные с ним происшествия

В следующем курьёзном происшествии писателя Льва Николаевича Татьяна Сухотина-Толстая пишет:

От Москвы до Ясной Поляны около двухсот километров. Иногда отец проделывал этот путь пешком. Ему нравилось быть паломником; он шел с мешком за спиной по большой дороге, общаясь с бродячим людом, для которого он был безвестным спутником. Путешествие обычно занимало пять дней. В пути он останавливался переночевать или перекусить в какой-нибудь избе или на постоялом дворе. Если попадалась железнодорожная станция, он отдыхал в зале ожидания третьего класса. Раз во время такой остановки он решил пройтись по платформе, у которой стоял пассажирский поезд, готовый к отправлению. Вдруг услышал, как кто-то его окликает:

- Старичок! Старичок! - взывала дама, высунувшись из окна вагона. - Сбегай в дамскую комнату и принеси мне сумочку, я ее там забыла...

Отец бросился исполнить просьбу и, по счастью, нашел сумочку.

- Большое спасибо, - сказала дама, - вот тебе за твой труд. - И она протянула ему большой медный пятак. Отец спокойно опустил его в карман.

- Знаете ли вы, кому вы дали пятачок? - спросил попутчик даму. Он узнал в запыленном от долгого перехода страннике знаменитого автора "Войны и мира". - Это Лев Николаевич Толстой.

- Боже! - воскликнула дама. - Что я наделала! Лев Николаевич! Лев Николаевич! Ради бога, простите меня, верните мне пятачок! Как неловко, что я вам его сунула. Ах, боже мой, что я наделала!..

- Напрасно вы так волнуетесь, - ответил ей отец,- вы ничего не сделали плохого... А пятачок я заработал и оставлю себе.

Поезд засвистел, тронулся, увозя даму, молившую о прощении и просившую вернуть ей пятак. Отец с улыбкой смотрел вслед уходящему поезду.





Итог духовного поиска и экспериментов Льва Толстого привёли к тому, что он в семье не нашёл полного понимания, нередко в последние годы его жизни случались разлады и ссоры с женой Софией Андреевной, а повзрослевшие дети полностью идей и взглядов отца не разделяли.

Один из друзей Татьяны Толстовой (Василий Маклаков) как-то произнес очень меткую и справедливую фразу о последователях Толстого (секта толстовцев):

"Тот, кто понимает Толстого, не следует за ним. А тот, кто следует за ним, не понимает его".







Спасибо за чтение. Всем мира и добра.