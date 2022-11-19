Лев Толстой и курьезные с ним происшествия

О Льве Николаевиче Толстом - известном русском графе, писателе и мыслителе многие слышали или читали, но мало, кому известны курьезные недоразумения, которые с ним время от времени происходили.
Классик мировой литературы искал смысл жизни в религиозных учениях, исследовал философию, результаты точных наук, а свои размышления и выводы религиозно-нравственного характера публиковал в печати.
Духовный поиск и разговор с собственной совестью привели Толстого к тому, что писатель кардинально изменил свои привычки и свою жизнь, он отказался от потребления мясной пищи, стал носить крестьянскую одежду и по возможности выполнять крестьянскую работу. Не заботясь о том, что подумает высший свет и окружающий его круг.
В связи с чем время от времени с ним начали происходить весьма курьезные случаи, о которых вам дорогой читатель чуть ниже поведаю.
У графа Льва Николаевича в семье родилось 13 детей и одна из них старшая дочь Татьяна Львовна Толстая (Сухотина-Толстая), впоследствии ставшая художником, писателем и автором мемуара о Льве Толстом.
Татьяна Сухотина-Толстая в мемуаре "Воспоминания" о своём известном отце вспоминала:
Отец всегда ходил в традиционной блузе, а зимой, выходя из дома, надевал тулуп. Он так одевался, чтобы быть ближе к простым людям, которые при встрече будут обходиться с ним, как с равным. Но иногда одежда Толстого порождала недоразумения. Вот что случилось однажды.
В Туле ставили "Плоды просвещения", сбор предназначался приюту для малолетних преступников. Меня попросили сыграть роль в пьесе. Я согласилась и часто ездила из Ясной Поляны на репетиции.
Во время одной из репетиций швейцар сообщил нам, что кто-то просит разрешения войти.
- Какой-то старый мужик, - сказал он. - Я ему втолковывал, что нельзя, а он все стоит на своем. Думаю, он пьян... Никак не уразумеет, что здесь ему не место...
Мы сразу догадались, кто этот мужик, и, к большому неудовольствию швейцара, велели немедленно впустить его.
Через несколько минут мы увидели моего отца, который вошел, посмеиваясь над тем, с каким презрением его встретили из-за его одежды.
В следующем курьёзном происшествии писателя Льва Николаевича Татьяна Сухотина-Толстая пишет:
От Москвы до Ясной Поляны около двухсот километров. Иногда отец проделывал этот путь пешком. Ему нравилось быть паломником; он шел с мешком за спиной по большой дороге, общаясь с бродячим людом, для которого он был безвестным спутником. Путешествие обычно занимало пять дней. В пути он останавливался переночевать или перекусить в какой-нибудь избе или на постоялом дворе. Если попадалась железнодорожная станция, он отдыхал в зале ожидания третьего класса. Раз во время такой остановки он решил пройтись по платформе, у которой стоял пассажирский поезд, готовый к отправлению. Вдруг услышал, как кто-то его окликает:
- Старичок! Старичок! - взывала дама, высунувшись из окна вагона. - Сбегай в дамскую комнату и принеси мне сумочку, я ее там забыла...
Отец бросился исполнить просьбу и, по счастью, нашел сумочку.
- Большое спасибо, - сказала дама, - вот тебе за твой труд. - И она протянула ему большой медный пятак. Отец спокойно опустил его в карман.
- Знаете ли вы, кому вы дали пятачок? - спросил попутчик даму. Он узнал в запыленном от долгого перехода страннике знаменитого автора "Войны и мира". - Это Лев Николаевич Толстой.
- Боже! - воскликнула дама. - Что я наделала! Лев Николаевич! Лев Николаевич! Ради бога, простите меня, верните мне пятачок! Как неловко, что я вам его сунула. Ах, боже мой, что я наделала!..
- Напрасно вы так волнуетесь, - ответил ей отец,- вы ничего не сделали плохого... А пятачок я заработал и оставлю себе.
Поезд засвистел, тронулся, увозя даму, молившую о прощении и просившую вернуть ей пятак. Отец с улыбкой смотрел вслед уходящему поезду.
Итог духовного поиска и экспериментов Льва Толстого привёли к тому, что он в семье не нашёл полного понимания, нередко в последние годы его жизни случались разлады и ссоры с женой Софией Андреевной, а повзрослевшие дети полностью идей и взглядов отца не разделяли.
Один из друзей Татьяны Толстовой (Василий Маклаков) как-то произнес очень меткую и справедливую фразу о последователях Толстого (секта толстовцев):
"Тот, кто понимает Толстого, не следует за ним. А тот, кто следует за ним, не понимает его".
Спасибо за чтение. Всем мира и добра.
Источник:
АНТИФИШКИ
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До чего ж хорошо! Только тяжкий физический труд позволяет человеку мыслить, чувствовать и совершенствоваться.
Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили так:
Почто барин капусту косит?
Кто ж их, образованных, разберет?
Сначала Лев Толстой хотел написать роман "Война и мир" в 8-10 томов. Но однажды во сне ему явились советские школьники и в грубой форме попросили этого не делать.
Сразу вспомнил, как великий воитель древности Дыр-Танан сражался против злобного Координала...
"В одной подмосковной деревне,
жил Лев Николаич Толстой...
не ел он ни рыбы, не мяса!
Ходил по деревне босой...
Жена его, Софья Андревна,
напротив, любила поесть!
Она не ходила босая,
держала "дворянскую честь!"
В Думе сидит мой братишка.
Звать его Петя Толстой.
О нём я петь не желаю.
Он на словах лишь Толстой.
А после отсутствия запятых стало неинтересно читать.
Изложение в стиле "ватсап без знаков препинания".