Достоевский о Османской империи и странное отношение России к современной Турции

Теперь, конечно, турки рассвирепели и истребляют Болгарию вконец. Они жалеют, что не истребили вовсе. Если мы возьмем Плевно и замедлим двинуться далее, то турки, видя, что, может быть, придется проститься навеки с Болгарией, истребят всё, что только можно в ней истребить, пока есть еще время. Замечательны два мнения: у нас утверждают мудрые до сих пор, что без вмешательства русских болгарин жил бы как у Христа за пазухой и что русские - причина всех его несчастий. А вот известный своими прекрасными и обстоятельными статьями с поля битвы, из нашего лагеря, англичанин Форбес, корреспондент газеты "Daily News", кончил тем, что высказал наконец всю свою английскую правду откровенно. Он искренно признает, что турки имели "полное право" истребить всё болгарское население к северу от Балкан, в то время, когда русская армия перешла через Дунай. Форбес почти жалеет (политически, конечно), что этого не случилось, и выводит, что болгаре должны быть обязаны вечною благодарностью туркам за то, что те их тогда не прирезали всех поголовно, как баранов. Вспомнив наше русское мнение о "болгарине как у Христа за пазухой" и сопоставив его с мнением Форбеса, можно прямо обратиться к болгарину с таким увещанием: "Как же ты после того не у Христа за пазухой, если тебя поголовно всего не прирезали?" Но странно тут и еще одно, и в глаза бросается, и в истории останется: "Неужели, в самом деле, такое право турков может так спокойно и безмятежно признавать столь образованный, как Форбес, член столь просвещенной и великой нации, как Англия? Неужели это последние цветы и плоды английской цивилизации?" Но, заметьте себе, он, конечно, бы так не выразился, если б вместо болгар дело шло о французах или об итальянцах. Он потому только выразился так, что это были всего только славяне-болгары. Какое же после этого у них у всех в Европе родовое, кровяное презрение к славянам и славянскому племени! Считаются всё равно что за собак! Допускается возможность и разумность прирезать всех до единого, всё племя, с женами и детьми. И заметьте еще (это очень важно), это не граф Биконсфильд: говорит: тот может выразить такие же разбойничьи и зверские убеждения, принужденный к тому политикой, "английскими интересами", а ведь Форбес - частный человек, не государственный, на которого соблюдение интересов Англии во что бы ни стало и чего бы ни стоило не возложено, да еще человек-то какой: честный, талантливый, правдивый, гуманный, по прежним письмам своим. Тут именно, именно причиною какая-то западноевропейская гадливость ко всему, что носит имя славянства. Этих болгар можно заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях! Нет ли тут именно какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские восточные племена, освободясь, займут когда-нибудь огромную роль в новом грядущем человечестве, вместо сбившейся с правого пути старой цивилизации, и станут на ее место? Сознательно западные люди, конечно, это не могут теперь представить и допустить даже, точно так же как нельзя им представить гнезда клопов - за что-то высшее и грядущее сменить их. Но тут Россия, тут, очевидно, поднята идея совершенно новая, всем на соблазн, на гнев и удивление, тут показалось уже знамя будущего, а так как Россия не "гнездо клопов", как для них болгары, а гигант и сила, не признать которую невозможно, и так как Россия тоже славянская нация, то как, должно быть, эти западные люди ненавидят теперь и Россию в сердцах своих даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ее неуспеху и всякой беде ее! Именно тут инстинкт, тут предчувствие будущего..."



Достоевский Ф.М "Дневник писателя", 1877г





Если вы думаете, что Турция (страна блока НАТО) кроме торговли и туризма ничего не делает и не сможет ничего сделать внутри России, то вы глубоко ошибаетесь.



Информация к размышлению:



А) Турки и азербайджанцы - один народ, большинству известно, что азербайджанская диаспора в России влиятельна и сильна.

Б) Большое количество среднеазиатских мигрантов прибывших из стран Центральной Азии уже проживают в России и продолжают бесконтрольно прибывать сотнями тысяч (если общая сумма не переваливает за миллион) в Российскую Федерацию.

Проблемы связанные с мигрантами в настоящее время озвучивают председатель СК РФ Александр Бастрыкин, министр МВД РФ Колокольцев и др.

Задумывались ли о том, что при скоплении огромной массы среднеазиатских мигрантов в российских городах и их многодетной рождаемости, что будет с Россией через 30-50 лет? Какие могут произойти демографические изменения в стране? Что будет с Россией?

В) Следовало бы пристально изучить материалы о том, что внушали в отношении России в национальных республиках Центральной Азии своему населению на протяжении тридцати лет.

Замечено, что мигранты не интегрируются в российское общество, живут изолировано, ведут себя агрессивно по отношению к коренному населению России, нередко проявляя русофобию.

Г) Необходим контроль и проверка биографии мигрантов, кто въехал и въезжает на территорию Российской Федерации, а также наблюдать и вести отчет, чем они занимаются.

Александр Бастрыкин неоднократно озвучивал статистику СК РФ о том, что преступления мигрантов увеличились и переросли в разряд тяжких.





Спасибо за чтение. Всем мира и добра.