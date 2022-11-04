Сумасшедшие примеры обуви с причудливым дизайном

Что для вас важно при выборе обуви? Может быть, удобство или стиль. Кто-то предпочитает классические универсальные модели, другие же любят обувь с изюминкой. А мы сегодня собрали для вас такие туфельки и ботинки, в которых есть даже не изюминка, а изюмище. Перед вами подборка обуви со странным креативным дизайном.