Сумасшедшие примеры обуви с причудливым дизайном

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Обувь — это гораздо больше, чем просто защитный слой материала, который защищает ваши ноги. Обувь — это дань моде, деталь, которая может превратить весь ваш образ из простого в необычный.
Что для вас важно при выборе обуви? Может быть, удобство или стиль. Кто-то предпочитает классические универсальные модели, другие же любят обувь с изюминкой. А мы сегодня собрали для вас такие туфельки и ботинки, в которых есть даже не изюминка, а изюмище. Перед вами подборка обуви со странным креативным дизайном.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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