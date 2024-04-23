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Наверное, всем знакомо ощущение секундного замешательства, когда парикмахер задает заветный вопрос: "Что делаем сегодня?". Что же выбрать — старый проверенный образ, или же пора попробовать что-то новенькое и креативное? Если вам ближе второй вариант, то сперва убедитесь, что вы в надежных руках, иначе рискуете оказаться на страницах этого Reddit-сообщества, посвященного безумным и забавным прическам.
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4. "Меня выгнали из группы для мамочек за то, что я высмеяла какую-то девку, которая сотворила со своим новорожденным сыном вот это"
8. Клиент: "Хочу быть как та насадка для пылесоса, которую никто никогда не использует". Парикмахер: "Ни слова больше!"
11. "Это я в 2004 году, когда я только и делал, что смотрел "Бойцовский клуб" и "Матрицу" и слушал "Smack My Bitch Up" Prodigy. Настолько крут, что носил сразу две пары солнцезащитных очков"
17. 37-летнего жителя Флориды арестовали за то, что он похитил 27 человек и заставил их 36 часов подряд играть в покер на костях
Источник: — переведено специально для fishki.net
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