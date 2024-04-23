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Настоящие иконы стиля: стрижки, на которые без слёз не взглянешь

Настоящие иконы стиля: стрижки, на которые без слёз не взглянешь

Автор:
23 апреля 2024 14:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   мода   неудачные прически   плохие стрижки   стиль   
1722
31

Наверное, всем знакомо ощущение секундного замешательства, когда парикмахер задает заветный вопрос: "Что делаем сегодня?". Что же выбрать — старый проверенный образ, или же пора попробовать что-то новенькое и креативное? Если вам ближе второй вариант, то сперва убедитесь, что вы в надежных руках, иначе рискуете оказаться на страницах этого Reddit-сообщества, посвященного безумным и забавным прическам.

×

11. "Это я в 2004 году, когда я только и делал, что смотрел "Бойцовский клуб" и "Матрицу" и слушал "Smack My Bitch Up" Prodigy. Настолько крут, что носил сразу две пары солнцезащитных очков"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   мода   неудачные прически   плохие стрижки   стиль   
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sgb66 2 часа назад
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Влад 2 часа назад
Что не так с 24 ым? Мистер Ти всегда так стригся.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1307 постов (1234 в горячем)

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