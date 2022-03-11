30 кошмарных платьев, на которые не взглянешь без слез

Автор:
11 марта 2022 08:10
Вкус — штука субъективная... до определенного момента. Некоторые творения "талантливых" дизайнеров иначе чем кошмарными не назовешь, и именно такие модные катастрофы высмеивают в популярной Facebook-группе с десятками тысяч участников.
1. Вообще ни разу не заметно
2. Все же это видят, правда?
4. Всего 4000 долларов, и ты тоже можешь сыграть далека в "Докторе Кто"
5. Отличная реклама её мастера по депиляции
6. То ли сфинктер, то ли место, откуда вылез Чужой
7. В таком удобно ходить к врачу на уколы, между прочим
8. Черная дыра и другие загадки Вселенной
9. Потому что богатым не нужно работать руками?
10. Не зря говорят, что скотч — штука всемогущая
11. Супермен вот носил трусы поверх костюма, а чем она хуже?
12. Выражение лица затмило даже платье
13. На сцену приглашается Ковбой Бибоп
13. Теперь и во всех автомойках страны
15. Когда решила нарядиться лампой Pixar
16. А сделала бы татуировку с лицом мистера Бина, было бы смешнее
17. Скажи мне, что ты из Америки, не говоря, что ты из Америки
18. Когда идешь на свадьбу с целью хорошо покушать
19. Каждый родитель мечтает о таком платье на выпускной для своей дочери
20. Если как следует прислушаться, можно услышать эхо последнего "Попка дурак"
22. Когда пролила что-то на платье, кинула его в дальний угол шкафа и уехала на дачу на три месяца
23. Немного гелия, и отмененные рейсы не страшны
24. Любовь проходит, "Мои маленькие пони" вечны
25. Не лучшее место для Южной Америки
26. Носки с босоножками завершают элегантный образ
27. А если понадобится поднять руки?
29. С такими ногтями это наверняка не единственное ее рваное платье
30. Когда отправляешься на секретное задание, но не хочешь забывать пацанов
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— переведено специально для fishki.net
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