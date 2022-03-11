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30 кошмарных платьев, на которые не взглянешь без слез

30 кошмарных платьев, на которые не взглянешь без слез (31 фото)

Автор:
11 марта 2022 08:10
Сообщество : Юмор
Метки: Плохой вкус   Юмор   дизайн   одежда   платье   стиль   странная одежда   
1538
31

Вкус — штука субъективная... до определенного момента. Некоторые творения "талантливых" дизайнеров иначе чем кошмарными не назовешь, и именно такие модные катастрофы высмеивают в популярной Facebook-группе с десятками тысяч участников.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Плохой вкус   Юмор   дизайн   одежда   платье   стиль   странная одежда   
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9  комментариев
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27k
СпящийКрасавец Час назад
А это точно она?
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Без этих платьев смотрелись бы лучше!
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СпящийКрасавец Час назад
Да,и подписи к картинкам гавно.
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27k
СпящийКрасавец Час назад
А это, мне кажется, самое нормальное.
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23k
Андрей Иванов Час назад
17. А где пупок?
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38
Motorola Андрей Иванов 42 минуты назад
Стёрся...
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
забористый кокс у модельеров
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4k
Наталья Час назад
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