30 неудачных нарядов, достойных оказаться на доске позора

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Порой мода беспощадна. Конечно, есть идеи и стили, которые нам, простым смертным, просто не постичь. Но бывают откровенно абсурдные модели, которые больше похожи на катастрофу на швейной фабрике. Сообщество под названием "Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем", посвящено самым ярким примерам безвкусицы.
1. Самое большое "модное" разочарование в истории кинематографа? Кстати, актрисе Молли Рингуолд настолько не понравилось платье, что она плакала
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4. Творение модного бренда Balenciaga. За такое полотенце придётся заплатить почти 1000 долларов
"Хотела взять что-то уникальное в предстоящий круиз. Урвала это платье за 25 долларов во время отдыха в Порт-Шарлотте, Флорида"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Одним словом Одесский кинофестиваль рулит !
Далеко не все конечно, но есть.