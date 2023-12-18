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30 неудачных нарядов, достойных оказаться на доске позора

30 неудачных нарядов, достойных оказаться на доске позора

Автор:
18 декабря 2023 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   мода   наряд   платье   странность   
3179
31

Порой мода беспощадна. Конечно, есть идеи и стили, которые нам, простым смертным, просто не постичь. Но бывают откровенно абсурдные модели, которые больше похожи на катастрофу на швейной фабрике. Сообщество под названием "Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем", посвящено самым ярким примерам безвкусицы.

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"Хотела взять что-то уникальное в предстоящий круиз. Урвала это платье за 25 долларов во время отдыха в Порт-Шарлотте, Флорида"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   мода   наряд   платье   странность   
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11  комментариев
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2k
Victor 38 минут назад
Только супермен носит трусы поверх штанов)))
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559
Геннадий Хамидулин 10 минут назад
За Тильду Суинтон обидно......Хорошая актриса и так облажалась........
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758
бдятел 18 минут назад
27 - А на остальное - гудит!
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Полчаса назад
Парад тщеславия и глупости . Тех , кто сказку про голого короля никогда не читал , таким образом и обувают на бабло . ..

Одним словом Одесский кинофестиваль рулит !
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217
ruslan d Час назад
Balenciaga , любимые тролли
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3k
bosayk Час назад
Комментарий к фото
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168
АНАТОЛИЙ Час назад
Бог с ним, что наряды уродские, но мне не понятно откуда такие цены на них. Они из золота что-ли?!?!?!?!?
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16k
ss Час назад
Есть прикольные. На свою я бы не надел, а так прикольно такое встретить...
Далеко не все конечно, но есть.
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16k
ss Час назад
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Если внутрь бабу получше запихнуть, то вполне сойдёт.
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16k
ss Час назад
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"Как нам, как нам"... Да замечательно! Мне такое нравится.
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