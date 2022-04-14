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В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей

В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей (20 фото)

Автор:
14 апреля 2022 20:51
Метки: twitter   Юмор   мнение   наблдение   прикол   смех   твиттер   умозаключение   философия   
2189
20
Авторы данных месседжей даже и не подозревали, что их умозаключения и наблюдения найдут такой большой отклик в сердцах других людей. Встречайте, бытовая философия во всей красе!
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Источник:

АНТИФИШКИ
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au3 53 секунды назад
будут.
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Richard

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