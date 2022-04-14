В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей

Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”

"Я знаю себе цену, просто сейчас по акции": люди с заниженной самооценкой откровенничают

Неугомонные философы из Твиттера, посты которых заставляют задуматься

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Вечер по-настоящему очумительных историй от пользователей Twitter

Мужчины откровенно рассказали о том, что их больше всего раздражает в женщинах