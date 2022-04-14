В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей

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Авторы данных месседжей даже и не подозревали, что их умозаключения и наблюдения найдут такой большой отклик в сердцах других людей. Встречайте, бытовая философия во всей красе!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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