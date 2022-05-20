Владелец заводов, дворцов, пароходов миллиардер Усманов подал на развод с Ириной Винер

О причине развода пара не сообщает. Ирина Винер прокомментировала ситуацию очень лаконично:

«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев».





В случае развода паре предстоит поделить нажитое за 30 лет брака. Однако сейчас это сделать очень непросто: 28 февраля 2022 года ЕС ввел санкции против Усманова, к которым присоединились и другие страны, а с 16 марта миллиардер находится в списке приоритетного санкционного контроля США. И хотя бизнесмен попытался опротестовать в суде это решение, вопрос до сих пор остается открытым.



