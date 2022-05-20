Владелец заводов, дворцов, пароходов миллиардер Усманов подал на развод с Ириной Винер

После 30-летней супружеской жизни пара решила расстаться. В Сети появилось сообщение, что инициатором развода стал Усманов. Человек он известный и не самый бедный. Какова причина распада брака и что из нажитого непосильным трудом достанется Ирине Винер?
Российский миллиардер Алишер Усманов решил расторгнуть брак с легендарным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Семейная пара прожила вместе долгие годы, однако, как видим, даже очень прочные отношения со временем могут дать трещину.
68-летний Усманов, как сообщают СМИ, подал заявление о расторжении брака в мировой участок №205 в начале мая текущего года. В этой инстанции не рассматриваются вопросы дележа имущества, а лишь ставят официальную отметку о разводе в соответствующем документе. Впрочем, супругам дали две недели на то, чтобы подумать. Если их решение останется неизменным и окончательным, семья Усманова-Винер перестанет существовать. Рассмотрение дела назначено на 7 июня.
О причине развода пара не сообщает. Ирина Винер прокомментировала ситуацию очень лаконично:
«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев».
В случае развода паре предстоит поделить нажитое за 30 лет брака. Однако сейчас это сделать очень непросто: 28 февраля 2022 года ЕС ввел санкции против Усманова, к которым присоединились и другие страны, а с 16 марта миллиардер находится в списке приоритетного санкционного контроля США. И хотя бизнесмен попытался опротестовать в суде это решение, вопрос до сих пор остается открытым.
Активы Усманова на территории ЕС заморожены. Под санкции попали его недвижимость, яхты и частный самолет.
Поэтому несмотря на то, что бизнесмен занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших людей страны и его состояние оценивается в 11,5 миллиардов долларов, неизвестно, что из этого всего находится не под санкциями и может отойти Ирине Винер при дележке совместно нажитого имущества. В Сети, кстати, популярно мнение, что таким образом российский олигарх выводит Винер, а вместе с ней и имущество из-под санкций.
Адвокат Добровинский считает, что говорить об этом аспекте развода будет можно, когда иск поступит в суд. А на нет - и суда нет. В конце концов, пара вполне может договориться полюбовно. Тем более, что Винер и Усманова сохранили хорошие отношения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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