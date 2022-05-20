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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5871 пост • 728 подписчиков подписаться
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Владелец заводов, дворцов, пароходов миллиардер Усманов подал на развод с Ириной Винер

Владелец заводов, дворцов, пароходов миллиардер Усманов подал на развод с Ириной Винер

Автор:
20 мая 2022 11:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Винер   интересно   миллиардер   развод   раздел имущества   тренер по гимнастике   усманов   шоу бизнес   
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После 30-летней супружеской жизни пара решила расстаться. В Сети появилось сообщение, что инициатором развода стал Усманов. Человек он известный и не самый бедный. Какова причина распада брака и что из нажитого непосильным трудом достанется Ирине Винер?

Российский миллиардер Алишер Усманов решил расторгнуть брак с легендарным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Семейная пара прожила вместе долгие годы, однако, как видим, даже очень прочные отношения со временем могут дать трещину.


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68-летний Усманов, как сообщают СМИ, подал заявление о расторжении брака в мировой участок №205 в начале мая текущего года. В этой инстанции не рассматриваются вопросы дележа имущества, а лишь ставят официальную отметку о разводе в соответствующем документе. Впрочем, супругам дали две недели на то, чтобы подумать. Если их решение останется неизменным и окончательным, семья Усманова-Винер перестанет существовать. Рассмотрение дела назначено на 7 июня.


О причине развода пара не сообщает. Ирина Винер прокомментировала ситуацию очень лаконично:

«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев».


В случае развода паре предстоит поделить нажитое за 30 лет брака. Однако сейчас это сделать очень непросто: 28 февраля 2022 года ЕС ввел санкции против Усманова, к которым присоединились и другие страны, а с 16 марта миллиардер находится в списке приоритетного санкционного контроля США. И хотя бизнесмен попытался опротестовать в суде это решение, вопрос до сих пор остается открытым.


Активы Усманова на территории ЕС заморожены. Под санкции попали его недвижимость, яхты и частный самолет.


Поэтому несмотря на то, что бизнесмен занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших людей страны и его состояние оценивается в 11,5 миллиардов долларов, неизвестно, что из этого всего находится не под санкциями и может отойти Ирине Винер при дележке совместно нажитого имущества. В Сети, кстати, популярно мнение, что таким образом российский олигарх выводит Винер, а вместе с ней и имущество из-под санкций.


Адвокат Добровинский считает, что говорить об этом аспекте развода будет можно, когда иск поступит в суд. А на нет - и суда нет. В конце концов, пара вполне может договориться полюбовно. Тем более, что Винер и Усманова сохранили хорошие отношения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Винер   интересно   миллиардер   развод   раздел имущества   тренер по гимнастике   усманов   шоу бизнес   
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27  комментариев
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13k
FatZilla 3 часа назад
Думаю, мутят что-то как раз из-за санкций
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46k
Элек Мек 14 минут назад
Кручу верчу,о.б.ь.е.б.а.т.ь всех хочу.
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10k
Максим 37 минут назад
Ага, сейчас) будут эти двое наворовонное в России, спижженное западом делить) Сейчас отойдет вся санкционка гимнастке, а она с историческим гражданством всё легализует.
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58
Сигизмунд Лазаревич 49 минут назад
Присмотреться надо к гражданству Винер. Было имущество российское станет не российское, как следствие аресту не подлежит. Ну или что-то в этом духе. Явно же не из-за романа на стороне эти мезазои разводятся..
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2k
cfhfwby Час назад
Евреи просто так не отдадут свое и, даже, не свое. Прикрытие.
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25k
SerGProS Час назад
Ему это как слону дробина. Отстроит 10-ти палубную с 5-ю вертолетными площадками 2-мя взлетными площадками для тяжелой авиации и 10ти-метровой вышкой для прыжков в бассейн, и обсерваторией наблюдать за звездами через последней модели научный телескоп...
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Типа разведутся, часть имущества как раз то что арестовано "уйдет" Винер. Так как на Винер санкции не действует, арест придется снять. Потом продаешь побырому и ты в дамках. Можно вторую свадьбу сыграть с Винер
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1k
GROMOZEKA Час назад
Любит наш народ чужие бабки считать.
Ой как любит!
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3k
Frank Borman 2 часа назад
.
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4
Максим Макашев 3 часа назад
Алишер - мужик по-восточному хитрый. Сейчас всё, что находится под санкциями, при "разделе имущества, "от щедрот своих" отдаст Ирине. А, поскольку, теперь это имущество НЕ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ Усманову, то Винер сможет вывести всё добро из под санкционного пресса.
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4
Максим Макашев Ksenia2 2 часа назад
пруф пожалуйста
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4
Максим Макашев TapokSudby Час назад
а можете ещё пруф выложить "... о чём вели беседу в корчме на литовской границе отец Варлаам с Гришкой-самозванцем..."(С) ?
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4
Максим Макашев Ksenia2 Час назад
рекомендую посмотреть на пост от Frank Borman выше
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2k
Radugananebe 3 часа назад
Вот те на те. Либо действительно из -под санкций имущество выводит, либо молоденькую нашел. В этом возрасте разводиться без реальных причин ну такое себе
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24k
Ego sum qui sum 3 часа назад
здание теперь переименуют?

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9k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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