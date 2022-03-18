"Не любила, но на концерты ездила": сколько заработала Ротару на выступлениях в России

"Ничего личного - просто бизнес": похоже, многие украинские артисты накрепко усвоили, что ссориться с Россией - себе дороже. В родной стране таких денег своими выступлениями не добыть, а потому лучше сохранить хорошую мину при плохой игре.

София Ротару все годы после распада СССР и образования двух независимых государств приезжала на концерты в Россию. Еще бы, ведь оплачивались выступления "хуторянки" совсем неплохо! Как иначе она бы смогла обзавестись кучей неплохой недвижимости, общая оценка которой приближается к трем миллиардам рублей! По сообщениям в СМИ певица является собственницей квартир в Киеве, Москве и Ялте.