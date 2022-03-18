"Не любила, но на концерты ездила": сколько заработала Ротару на выступлениях в России

София Ротару - гражданка соседней страны, и с Россией ее связывал лишь бизнес. Певица не делала громких публичных заявлений после осложнения отношений между стран в 2014 году и продолжала активно зарабатывать на концертах и корпоративах в РФ. И сколотила весьма неплохой капитал.
"Ничего личного - просто бизнес": похоже, многие украинские артисты накрепко усвоили, что ссориться с Россией - себе дороже. В родной стране таких денег своими выступлениями не добыть, а потому лучше сохранить хорошую мину при плохой игре.
София Ротару все годы после распада СССР и образования двух независимых государств приезжала на концерты в Россию. Еще бы, ведь оплачивались выступления "хуторянки" совсем неплохо! Как иначе она бы смогла обзавестись кучей неплохой недвижимости, общая оценка которой приближается к трем миллиардам рублей! По сообщениям в СМИ певица является собственницей квартир в Киеве, Москве и Ялте.
Конечно, в период пандемии концертную деятельность пришлось слегка свернуть, да и почтенный возраст (Ротару - 74 года) не позволял плотного графика с ежедневными выступлениями, но на частных корпоративах артистка бывала регулярно. За одно выступление Ротару получала не менее $50 тысяч. Приезжая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, певица ставила условие: не снимать ее на камеру и не публиковать фото и видео в соцсетях. Ротару не хотела афишировать свою деятельность - из-за этого у нее могли возникнуть проблемы на родине, да и внимание налоговой к доходам артистки было совсем ни к чему.
Однако и снимки, и фото в соцсети просачивались регулярно. К примеру, вот эта частная вечеринка в Воронеже в 2021 году принесла Ротару 9 миллионов рублей. Выступление, как сообщают в СМИ, организовал бизнесмен из Воронежа, занимающийся строительством дорог.
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В том же 2021 году Ротару сделала тур по Германии - в этой стране много русскоязычных жителей, которые с удовольствием пришли на концерты знакомой с детства певицы.
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Ротару - главная кормилица своей семьи, поэтому приходилось поступаться принципами и давать концерты в стране, которую не слишком любишь. Еще бы! Певице приходится содержать своих родных - сына с невесткой и внуками, а также родственников в Кишиневе. Впрочем, бедственным ее положение не назовешь. У певицы в собственности много дорогой недвижимости.
В Киеве она владеет большой квартирой неподалеку от Софийского собора. В прошлом году жилье оценивали в сумму от $400 до $450 тысяч. Помимо квартиры, в которой в последнее время жил внук Ротару, у певицы есть загородный дом в пригороде столицы Украины. Трехэтажный особняк расположен в Конча Заспе (аналог российской Рублевки). По оценкам риэлторов в покупку земли и стройку было вложено около $1 миллиона.
На участке 20 соток находится и основной дом, и другой - для гостей.
У Софии Михайловны есть и квартира в Москве. После смерти мужа она думала насовсем перебраться в Россию, и даже купила жилье в столичной элитной новостройке, но потом все-таки решила остаться в Киеве.
Кроме этого, у Ротару была недвижимость в Ялте. Свою большую ялтинскую квартиру певица продала, а вот дом-гостиницу по причине очень высокой стоимости, по слухам, так и не сумела пристроить в хорошие руки.
Гостиница - бутик «Villa Sofia» была открыта в 2008 году. Сначала Ротару брала землю под строительство в аренду на 20 лет, после выкупила ее. София Михайловна обещала построить на этом месте центр для талантливых детей, но решила, что лучше пусть будет то, что принесет деньги. В результате в Ялте вырос отель с высокими ценами за номера.
Ротару была почетным жителем Ялты, и ей по статусу выделили бесплатно 14 соток земли в поселке Массандра. Там работники певицы выращивали для ресторана отеля овощи и фрукты. В гостинице 12 номеров с видом на море и главную набережную.
До 2019 года отель приносил семье Ротару стабильный доход, а потом его закрыли. Якобы на реновацию, но на самом деле недвижимость выставили на продажу. Сначала за отель просили 25 млн. евро, после цену снижали. Сегодняшний статус этой гостиницы неизвестен.
А вот еще одну дачу в селе Никита София Ротару все-таки смогла продать. В последние годы певица интересовалась итальянской недвижимостью. Ходили слухи, что артистка даже успела купить домик у моря, который по традиции подарила сыну, но официального подтверждения этому нет.
Впрочем, наследнику Ротару, как и ее внуку, в ближайшее время будет сложно воспользоваться элитными апартаментами главы рода. Совсем недавно их задержали при попытке улизнуть из Украины. При этом, оба мужчины призывного возраста, но почему-то мобилизоваться не мечтали.
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АНТИФИШКИ
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СДАВАЙСЯ ПУТЛЕРОВСКЯ НЕЧИСТЬ И ГНИЛЬ ! НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !
ЩАС ДОБИВАЕМ ВАШИХ КОНТИМИРОВСКИХ И ПСКОВСКИХ ГОБЛИНОВ . ПЕЧИ ПУТЛЕРЦА НЕ УСПЕВАЮТ СЖИГАТЬ ! ТЕЛА НЕ ОТПРАВЛЯЮТ ОПАСАЯСЬ БУНТА ...
БЕЙТЕ ПУТЛЕРОВСКУЮ ВОЕНЩИНУ! ДУШИТЕ ,ТОПИТЕ В БОЛОТАХ И ЖГИТЕ ФАШИКОВ ! ...
Мне неприятно, что мой транспортный налог хоть копейкой поучаствует в благосостоянии хохляцких певичек.
Тем более, Ротару сама признавала, что отчисляла немало на АТО