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13 вещей из прошлого, которые кардинально отличаются от привычных для нас современных аналогов

13 вещей из прошлого, которые кардинально отличаются от привычных для нас современных аналогов

Автор:
20 мая 2022 08:52
Метки: 100 летние   Вещи из прошлого   было давно   до и после   не современные вещи   сравнения   старые вещи   
1898
14

Мир меняется, вещи вокруг тоже. С течением времени появляются все более современные аналоги привычных для нас вещей. Пользователи покопались на чердаках и барахолках, и отыскали старые предметы быта, которые очень напоминают современные, но все равно отличаются.

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А у вас есть старые сохранившиеся вещички?

Источник:

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Метки: 100 летние   Вещи из прошлого   было давно   до и после   не современные вещи   сравнения   старые вещи   
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7  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Не рецепт, а квитанция.
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1k
arens-s 37 секунд назад
Это не туалетная бумага.

И перевод во многом кривой.
АД/КМ
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117
Владимир 21 минуту назад
Флакон светится - это радиоактивное стекло, была такая глупость в свое время.
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23k
Сибиряк Полчаса назад
баллон то просрочен)
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6k
newegg Полчаса назад
Рулон бумажных полотенец, а не туалетной бумаги.
Не флакон духов, а пульверизатор для духов.

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25k
Андрей Иванов 48 минут назад
Пылесос у меня тоже советский. Старше меня. Урал 5. Кажется
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Спелая кукурузинка

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