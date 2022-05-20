13 вещей из прошлого, которые кардинально отличаются от привычных для нас современных аналогов

1898
14
Мир меняется, вещи вокруг тоже. С течением времени появляются все более современные аналоги привычных для нас вещей. Пользователи покопались на чердаках и барахолках, и отыскали старые предметы быта, которые очень напоминают современные, но все равно отличаются.
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А у вас есть старые сохранившиеся вещички?
Источник:
АНТИФИШКИ
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И перевод во многом кривой.
АД/КМ
Не флакон духов, а пульверизатор для духов.