"Неприлично громко любить Родину!": Аскеров рассказал о своём бегстве из России

В интервью журналистке Юлии Латыниной Ровшан Аскеров рассказал, что не собирается возвращаться в Россию. Сейчас знаток находится в Азербайджане.

«Я уехал, схватив первый попавшийся чемодан. Не все вещи даже взял — мне их потом друзья передали. Это было бегство, да… Тема о реабилитации нацизма для меня больна и неизлечима. Я правильно сделал, что уехал! Раньше тоже были проблемы со стороны бдительных граждан, что давало мне понять — долго жить в России невозможно», — заявил Аскеров журналистке Юлии Латыниной, комментируя свой отъезд.