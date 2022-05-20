FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5870 постов • 728 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Неприлично громко любить Родину!": Аскеров рассказал о своём бегстве из России

"Неприлично громко любить Родину!": Аскеров рассказал о своём бегстве из России

Автор:
20 мая 2022 07:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аскеров   Россия   бегство   родина   фото   что? где? когда?   шоу бизнес   
630
2
1

11 мая Ровшана Аскерова объявили в розыск. В России на него завели уголовное дело о реабилитации нацизма и он спешно улетел в Азербайджан. В новом интервью Аскеров рассказал о своём бегстве из некогда любимой страны.

В интервью журналистке Юлии Латыниной Ровшан Аскеров рассказал, что не собирается возвращаться в Россию. Сейчас знаток находится в Азербайджане.

«Я уехал, схватив первый попавшийся чемодан. Не все вещи даже взял — мне их потом друзья передали. Это было бегство, да… Тема о реабилитации нацизма для меня больна и неизлечима. Я правильно сделал, что уехал! Раньше тоже были проблемы со стороны бдительных граждан, что давало мне понять — долго жить в России невозможно», — заявил Аскеров журналистке Юлии Латыниной, комментируя свой отъезд.

По мнению Аскерова, уехавшие из страны звёзды просто пиарятся друг на друге, делая громкие высказывания и попадая в СМИ.

«Родину надо любить тихо. Это как любовь к женщине — все интимно. Вы же не занимаетесь сексом с девушкой на Красной площади. Неприлично громко любить Родину!» — добавил интеллектуал.

Ещё не так давно "Первый канал" предлагал знатоку вернуться в программу "Что? Где? Когда?". Сейчас Аскеров остался без контрактов и перебивается интервью.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Аскеров   Россия   бегство   родина   фото   что? где? когда?   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
kalinser 2 часа назад
"Неприлично громко любить Родину!"
А пиндосы об этом даже и не знают! В каждом школьном классе у них государственный флаг.
Каждый спортивный матч начинают с гимна.
Дикари!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
Pravednik84 12 минут назад
Считаешь неприличным громко любить Родину? Считаешь что надо это делать тихо и скромно?
Пожалуй что в этом есть толика правды. Ну тут каждый действует в меру своего чувства прекрасного.
А в каких заявлениях ты это делаешь тихо? Ну ладно, допустим они совсем тихие и мы не слышали их. Но почему то услышали другие заявления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb Полчаса назад
"Неприлично громко любить Родину!": Аскеров
=================================================
Ранее точно такие же слова говорил еще один еврей-беглец который ныне в Израиле.
Еще один "патриот" обгадивший всех вокруг кроме своей либеро-тусовки.

А что, Аскерова как-то принуждали любить Родину?
Еще ничего не успело начаться он и сдрызнул.
Ах,он как и многие давно все понял,но сидел под корягой,зарабатывал деньги.
А тут не выдержал.... Страстотерпец.
И куда же сбежал Аскеров? А сбежал он в Азербайджан который совсем недавно душился вооруженным путем со своим соседом в территориальных спорах.
Это Аскерова не волнует, да? Или там не Родина? Там другое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ваня 38 минут назад
один пес нагавкал пуделихе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serhio Konyakoff 51 минуту назад
Я не любитель блатного жаргона,но...За базар надо отвечать! Можно ещё добавить народной мудрости :"Не плюй в колодец ,из которого пьешь и не пили сук,на котором сидишь." Пусть этот "Абдурахман" едет отседова на х@й! Поставьте ему "Дорожную" Шнура...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё верно, ибо сказано: творите милостыню (добро) втайне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион 2 часа назад
Что и где он сказал такого, что речь зашла об уголовном преследовании?
Интересно. А из Айзербайджана выдают государственных преступников? Кажется это интернирование называется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
сеньор Леонсио 2 часа назад
К Родине надо только хотелки и претензии громко озвучивать(тут интимный шепот не уместен),и желательно на камеру!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50594



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 карт, которые помогут понять современное состояние США
20 карт, которые помогут понять современное состояние США
"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
Набирающие популярность в сообществах
Власти Камбоджи умоляют людей прекратить срывать редкие «растения-пенисы»
Власти Камбоджи умоляют людей прекратить срывать редкие «растения-пенисы»
«Вместо Джавелинов нам прислали Анджелину Джоли»: Вован и Лексус «развели» на откровенный разговор Джорджа Буша-младшего
«Вместо Джавелинов нам прислали Анджелину Джоли»: Вован и Лексус «развели» на...
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#люди#дтп#Россия#автомобили#авто аварии#кошка#милота
#Юмор#интересно#факты#история#Реакция#интересное#забавно#автомир#шоу бизнес#СССР
#животные#в мире#подборка#дети#природа#аварии#кино#собака#Разное#фотографии
Один день из жизни сортировщицы мусора Один день из жизни сортировщицы мусора "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями "Не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините": Лазарева боится возвращаться на родину, но собирается "Не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините": Лазарева боится возвращаться на... "Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж "Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж "Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян, сидя в Италии "Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян,... "Все на измене": Литвинова из Парижа рассказала об отношениях с другими звёздами "Все на измене": Литвинова из Парижа рассказала об отношениях с другими звёздами

На что жалуетесь?

Вернуться