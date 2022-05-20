"Неприлично громко любить Родину!": Аскеров рассказал о своём бегстве из России

11 мая Ровшана Аскерова объявили в розыск. В России на него завели уголовное дело о реабилитации нацизма и он спешно улетел в Азербайджан. В новом интервью Аскеров рассказал о своём бегстве из некогда любимой страны.
В интервью журналистке Юлии Латыниной Ровшан Аскеров рассказал, что не собирается возвращаться в Россию. Сейчас знаток находится в Азербайджане.
«Я уехал, схватив первый попавшийся чемодан. Не все вещи даже взял — мне их потом друзья передали. Это было бегство, да… Тема о реабилитации нацизма для меня больна и неизлечима. Я правильно сделал, что уехал! Раньше тоже были проблемы со стороны бдительных граждан, что давало мне понять — долго жить в России невозможно», — заявил Аскеров журналистке Юлии Латыниной, комментируя свой отъезд.
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По мнению Аскерова, уехавшие из страны звёзды просто пиарятся друг на друге, делая громкие высказывания и попадая в СМИ.
«Родину надо любить тихо. Это как любовь к женщине — все интимно. Вы же не занимаетесь сексом с девушкой на Красной площади. Неприлично громко любить Родину!» — добавил интеллектуал.
Ещё не так давно "Первый канал" предлагал знатоку вернуться в программу "Что? Где? Когда?". Сейчас Аскеров остался без контрактов и перебивается интервью.
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АНТИФИШКИ
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А пиндосы об этом даже и не знают! В каждом школьном классе у них государственный флаг.
Каждый спортивный матч начинают с гимна.
Дикари!
Пожалуй что в этом есть толика правды. Ну тут каждый действует в меру своего чувства прекрасного.
А в каких заявлениях ты это делаешь тихо? Ну ладно, допустим они совсем тихие и мы не слышали их. Но почему то услышали другие заявления.
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Ранее точно такие же слова говорил еще один еврей-беглец который ныне в Израиле.
Еще один "патриот" обгадивший всех вокруг кроме своей либеро-тусовки.
А что, Аскерова как-то принуждали любить Родину?
Еще ничего не успело начаться он и сдрызнул.
Ах,он как и многие давно все понял,но сидел под корягой,зарабатывал деньги.
А тут не выдержал.... Страстотерпец.
И куда же сбежал Аскеров? А сбежал он в Азербайджан который совсем недавно душился вооруженным путем со своим соседом в территориальных спорах.
Это Аскерова не волнует, да? Или там не Родина? Там другое?
Интересно. А из Айзербайджана выдают государственных преступников? Кажется это интернирование называется...