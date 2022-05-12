"Думал, тяжело уезжать, но нет!": знаток Аскеров, объявленный в розыск, не собирается возвращаться в Россию

Знатока клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в прошлом месяце обвинили в реабилитации нацизма, а 11 мая журналиста объявили в розыск. На обвинения Аскеров реагирует с юмором и в Россию возвращаться не собирается.
Началось всё с того, что МВД России завело на Аскерова уголовное дело, а после объявило в розыск по уголовной статье. В начале февраля знаток опубликовал в своих соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова».
Аскеров уехал в Азербайджан и признался, что возвращаться не собирается. Знаток рассказал на канале "И грянул Грэм" о своём отъезде.
"Думал, тяжело уезжать, но нет! 22 года было хорошо, а теперь все… Все, что я любил — все. Уже не могу жить в России. Я точно не вернусь!" — сказал 50-летний участник телеигры.
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От участия в телевикторине Асекров тоже отказался.
«Я играл, играл и наигрался. Другое дело, что мне предлагали вернуться, а я не стал, потому что ряд игроков ушли по политическим причинам. Получается, куча людей отказалась, а сажусь и выигрываю. Не могу это принять, так как зарабатываю капитал на данной ситуации. Но эта передача выходит, и слава Богу, должна же быть хоть одна нормальная передача», — поделился мыслями Аскеров.
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АНТИФИШКИ
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Хотя бы, период СССР он какой? Хороший или плохой?
Вообще,вся история России она какая? Единая? Или кусками?
Рюрики? Романовы? Коммунисты? Капиталисты?
Какие вы пишете учебники? Какие вы снимаете фильмы?
Революция 17-го это трагедия или нет? Распад СССР это трагедия или нет?
9 мая благодаря или вопреки? С портретом Сталина на 9 мая можно или нет?
Мавзолей картонкой на праздник прикрывать или нет?
Солженицын по кино и школьной программе? Он стукач и лжец или нет?
Катынь была или нет? Если нет, то почему признали?
Что людям-то думать? Спецоперация? Полувойна? Война? Что?
Если с плакатом "я-за мир!" Это гос.измена?
Завтра что будет? А если Путина не будет? А если Медведев?
Нам развивать свое производство или ждать когда помиримся?
Ведь если помиримся,то станки Сименс всяко выиграют в конкуренции у н-ского завода, и н-ский завод разорится. Тогда зачем н-ский завод сейчас развивать?
Сегодня будут сажать за то, что на завтра будут награждать и наоборот.
Хрен вас всех знать эти ваши башни Кремля.
Где ваш план или идеология хотя бы на 100 лет вперед? Хотя бы пятилетку?
С четкими провозглашенными целями и задачами?
Жить там уже не так приятно, а зарабатывать - вообще жесть!
Иди воюй за нэньку, волоiмiр, а то ваших там уже не хватает.
Обострение чувств э-э-э, хрен знает у кого и хрен знает о чем.
Не понятно, кого на вилы-то сажать? Мы совсем оторвались от Запада или нет?
Мы снова Советские или Имперцы? Ругать прошлое или хвалить?
Ельцин-центр сносить? Или нет?
К памятнику Солженицыну нести цветы? Или за это штраф?
Путин самый большой либерал? Или уже нет?
Безвременье......