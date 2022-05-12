"Думал, тяжело уезжать, но нет!": знаток Аскеров, объявленный в розыск, не собирается возвращаться в Россию

Началось всё с того, что МВД России завело на Аскерова уголовное дело, а после объявило в розыск по уголовной статье. В начале февраля знаток опубликовал в своих соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова».

Аскеров уехал в Азербайджан и признался, что возвращаться не собирается. Знаток рассказал на канале "И грянул Грэм" о своём отъезде.