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"Думал, тяжело уезжать, но нет!": знаток Аскеров, объявленный в розыск, не собирается возвращаться в Россию

"Думал, тяжело уезжать, но нет!": знаток Аскеров, объявленный в розыск, не собирается возвращаться в Россию

Автор:
12 мая 2022 09:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   видео   знаменитости   интересное   обвинение   фото   что? где? когда?   шоу бизнес   
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Знатока клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова в прошлом месяце обвинили в реабилитации нацизма, а 11 мая журналиста объявили в розыск. На обвинения Аскеров реагирует с юмором и в Россию возвращаться не собирается.

Началось всё с того, что МВД России завело на Аскерова уголовное дело, а после объявило в розыск по уголовной статье. В начале февраля знаток опубликовал в своих соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова».

Аскеров уехал в Азербайджан и признался, что возвращаться не собирается. Знаток рассказал на канале "И грянул Грэм" о своём отъезде.

"Думал, тяжело уезжать, но нет! 22 года было хорошо, а теперь все… Все, что я любил — все. Уже не могу жить в России. Я точно не вернусь!" — сказал 50-летний участник телеигры.

От участия в телевикторине Асекров тоже отказался.

«Я играл, играл и наигрался. Другое дело, что мне предлагали вернуться, а я не стал, потому что ряд игроков ушли по политическим причинам. Получается, куча людей отказалась, а сажусь и выигрываю. Не могу это принять, так как зарабатываю капитал на данной ситуации. Но эта передача выходит, и слава Богу, должна же быть хоть одна нормальная передача», — поделился мыслями Аскеров.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   знаменитости   интересное   обвинение   фото   что? где? когда?   шоу бизнес   
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58  комментариев
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1k
Sergius SPb 6 часов назад
Вы там в Кремле определитесь что хотите-то от жизни.
Хотя бы, период СССР он какой? Хороший или плохой?
Вообще,вся история России она какая? Единая? Или кусками?
Рюрики? Романовы? Коммунисты? Капиталисты?
Какие вы пишете учебники? Какие вы снимаете фильмы?
Революция 17-го это трагедия или нет? Распад СССР это трагедия или нет?
9 мая благодаря или вопреки? С портретом Сталина на 9 мая можно или нет?
Мавзолей картонкой на праздник прикрывать или нет?
Солженицын по кино и школьной программе? Он стукач и лжец или нет?
Катынь была или нет? Если нет, то почему признали?
Что людям-то думать? Спецоперация? Полувойна? Война? Что?
Если с плакатом "я-за мир!" Это гос.измена?
Завтра что будет? А если Путина не будет? А если Медведев?
Нам развивать свое производство или ждать когда помиримся?
Ведь если помиримся,то станки Сименс всяко выиграют в конкуренции у н-ского завода, и н-ский завод разорится. Тогда зачем н-ский завод сейчас развивать?
Сегодня будут сажать за то, что на завтра будут награждать и наоборот.
Хрен вас всех знать эти ваши башни Кремля.
Где ваш план или идеология хотя бы на 100 лет вперед? Хотя бы пятилетку?
С четкими провозглашенными целями и задачами?
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146
usersw 47 минут назад
А вторая буква латинская в названии страны, в которую он свалил, тоже свастика или просто буква?
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5k
ПЕТР Час назад
Да игрок был средненький, баб в кучу собрал..не помогло. Разосрался, ушел, потом опять пришел...Думаю здесь тоже самое будет. Хочешь уезжать, делай это молча.
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266
Dzidanbo 3 часа назад
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8k
Jemma Goroshko 3 часа назад
Уезжать легко.
Жить там уже не так приятно, а зарабатывать - вообще жесть!
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0
5k
молотый Либентроп 4 часа назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
133
Doctor Edichka молотый Либентроп Полчаса назад
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−120
Комментарий удален. Причина: флуд
−120
4k
Владимир 5 часов назад
вообще то история и сослагательное наклонение вещи несовместимые, но, похоже, только не в современной России. Сейчас в угоду "правильного" курса можно все перевернуть: обелить фашизм, прикрываясь благими целями, заткнуть рот источникам говорящим правду, и открыть все пути для насаждения правильной идеологии, хотя и идеологии не осталось, только пропаганда, а ее обдумывать не надо, ее уже разжеванной подают, а тупые думать не приучены.
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3k
Вячеслав 5 часов назад
Я так и не понял в чем его обвиняют? То что Жуков трофейничал так это не секрет. Или уже секрет? Я что то пропустил.
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7k
Сергей 5 часов назад
Жизнь она такая, непредсказуемая. От чего-то заректся и жечь за собой мосты не самый дальновидный поступок. У Ровшана может статься будет ещё много хороших передач, тёплые носки, печенье, средства личной гитары там всякие, короче все те вещи которые разрешены для передачи.
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46k
Олег 6 часов назад
мразь фашистская азерботская... он еще о Калашникове гадости говорил
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23k
Ватаку Накомоде 6 часов назад
А можно чтобы все армяне, азербайджанцы, абхазы и т.д. так же уехали и не собирались возвращаться?
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852
Victor Chromov 6 часов назад
Если Аскеров объявится в России ,то МВД России задаст ему вопросы "Что? Где? Когда?",но совершенно с другим смыслом.
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2k
АлексЮстасу 6 часов назад
Этих "знатоков" - как собак нерезанных. В данном случае он не "знаток", а преступник, так как преступил закон страны, в которой находился. Теперь ему не коняжку на столе крутить, а барашка.
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36k
Алексей 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Sergey 6 часов назад
еще одна крыса сбежала, да и х.. с ней
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−1
207
VENOM 6 часов назад
ГНИДА
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19
Филя Филимонов 6 часов назад
Да и х.. с ним.Где то он проворовался или кого то изнасиловал ,а Жуков эт просто предлог ,чтобы отвлечь и сбежать.Сто пудов.Гниль она вонючая сразу,но бывает её удобно скрывают или кому то он был чем то выгоден,вот и тусил в Москве.
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