Словно разные люди: свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми

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Невеста просто обязана быть самой неотразимой на свадьбе, поэтому визажисту не остается ничего другого как совершить чудо и превратить золушку в принцессу.
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2.
Новые тенденции макияжа настолько стали приближены к нереалистичным образам из соцсетей, что обычным женщинам стало трудно им соответствовать. Большое количество скульптора, зачёсанные наверх брови, «лисий» взгляд и губы, подведённые коричневым карандашом — вот минимальный набор, который нужен для большого количества лайков от подписчиков.
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3.
И визажисты не отстают в стремлении угодить своим клиенткам, которые хотят идти в ногу со временем. К примеру, визажист из Косово Арбер Бытыки (Arber Bytyqi) прославился тем, что создаёт кричащие образы для невест, которые после его макияжа меняются так, что женихи у алтаря могут заподозрить подмену.
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