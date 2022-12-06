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Словно разные люди: свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми

Словно разные люди: свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми

Автор:
06 декабря 2022 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   до и после   красота   макияж   невеста   свальба   фото   
880
16
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Невеста просто обязана быть самой неотразимой на свадьбе, поэтому визажисту не остается ничего другого как совершить чудо и превратить золушку в принцессу.
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Метки: было стало   до и после   красота   макияж   невеста   свальба   фото   
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16  комментариев
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Комментарий к фото
Да тут не только визажист постарался, тут ещё фотошопом изо всех щелей прёт...
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209
И Ш 51 секунду назад
Какой ужас. Особенно - после.
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2k
Dema 13 минут назад
Комментарий к фото
Всё вокруг пиз@ежь.
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26k
Лис 19 минут назад
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52k
smakido Полчаса назад
Комментарий к фото
Вот что Фотошоп красотутворящий делает!
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2k
Палыч 41 минуту назад
Жуть какая...
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2k
Мефодий Час назад
Комментарий к фото
я думаю, такие визажисты получаются из тех, кого из ГБУ Ритуал за пьянку выгнали.
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25k
blus Час назад
Комментарий к фото
Жених левша?
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4k
Николаевич Час назад
Комментарий к фото
"Наш ответ Чемберлену"!

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1k
svarog19692007 Час назад
Комментарий к фото
Однообразно , вульгарно , не красиво
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
мда постарел я наверное конкретно, фото с макияжем никак что то не привлекает, а даже более того по чему то блевать тянет. мда старею...
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
3, 4 и 5 лучше без макияжа, многим остальным пластика может быть показана по медицинским показателям, но даже при этом макияж скорее усугубил ситуацию.
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2k
MPEG-8 2 часа назад
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6k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
есть ощущение что некоторые фото все таки это фильтр фэйсап или фотшоп, по тому что макияж не может скорректировать форму носа
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3k
Дмитрий 2 часа назад
и все они стали на одно лицо
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4k
Николаевич 2 часа назад
Комментарий к фото
Согласны ли Вы стать мужем...?

Простите, а это кто?

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