Умелый макияж может украсить даже получше фотошопа

Спасибо магической силе макияжа, с которой никакие фильтры и не понадобятся!
Мы привыкли, что в любой момент можно нажать на пару кнопок в приложении, наложить фильтры и получить свой идеальный портрет: безупречная кожа, сияющие глаза… Но вообще-то у каждой девушки есть куда более надёжный и актуальный для реальной жизни помощник — макияж! Именно благодаря косметике можно в миг стать ещё более красивой, если накраситься самой или обратиться к визажисту. Причём макияжа не обязательно должно быть много — эффект всё равно будет такой, что никакому фотошопу и не снилось.
Репетируем свадебный макияж
Сегодня появилось настроение накраситься!
Моё «до и после». Что думаете?
Невеста готова к свадьбе
Магия косметики, даже когда её совсем немного
Больше всего в этом макияже мне нравится, что он привлекает внимание к вашим чертам лицам, а они очень красивые!
Собираюсь на свидание
Ещё одна прекрасная невеста стала ещё прекраснее
Раз, и ты уже немножко Меган Фокс
С макияжем я чувствую себя гораздо увереннее
Собрала старшую сестру, которая идёт на свадьбу
Момент, когда люди говорят «мне нравится, что ты такая натуральная, а то все вечно так красятся!»
А ведь если я не накрашу ресницы, то будет казаться, что у меня их вообще нет!
Вот так для меня работает макияж
Собираюсь на день рождения
Меня накрасили для фотосессии
Мой ежедневный макияж
Захотелось ягодных тонов
Источник:
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