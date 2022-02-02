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Умелый макияж может украсить даже получше фотошопа

Умелый макияж может украсить даже получше фотошопа (17 фото)

Автор:
02 февраля 2022 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: грим   девушки   до и после   макияж   подборка   преображение   фото   
520
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Спасибо магической силе макияжа, с которой никакие фильтры и не понадобятся!

Мы привыкли, что в любой момент можно нажать на пару кнопок в приложении, наложить фильтры и получить свой идеальный портрет: безупречная кожа, сияющие глаза… Но вообще-то у каждой девушки есть куда более надёжный и актуальный для реальной жизни помощник — макияж! Именно благодаря косметике можно в миг стать ещё более красивой, если накраситься самой или обратиться к визажисту. Причём макияжа не обязательно должно быть много — эффект всё равно будет такой, что никакому фотошопу и не снилось.


Репетируем свадебный макияж

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Сегодня появилось настроение накраситься!

Моё «до и после». Что думаете?

Невеста готова к свадьбе

Магия косметики, даже когда её совсем немного

Больше всего в этом макияже мне нравится, что он привлекает внимание к вашим чертам лицам, а они очень красивые!

Собираюсь на свидание

Ещё одна прекрасная невеста стала ещё прекраснее

Раз, и ты уже немножко Меган Фокс

С макияжем я чувствую себя гораздо увереннее

Собрала старшую сестру, которая идёт на свадьбу

Момент, когда люди говорят «мне нравится, что ты такая натуральная, а то все вечно так красятся!»

А ведь если я не накрашу ресницы, то будет казаться, что у меня их вообще нет!

Вот так для меня работает макияж

Собираюсь на день рождения

Меня накрасили для фотосессии

Мой ежедневный макияж

Захотелось ягодных тонов

Источник:

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Метки: грим   девушки   до и после   макияж   подборка   преображение   фото   
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394
Faithless 49 минут назад
Все врут=(
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11k
K7OO 2 минуты назад
Еще Аль Капоне говорил, что макияжем и фотошопом можно добиться гораздо большего, чем одним фотошопом.
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8k
Ivan 14 минут назад
Ох, дурят нашего брата...
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2k
boom 17 минут назад
чем больше макияжа сейчас, тем больше разочарования потом
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5k
Денис Колосов Полчаса назад
Да этот макияж только для фото и подходит, вблизи видно что тонна косметики. На автосалоне модели, на видео - красавицы, а вблизи = что покрыты штукатуркой
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