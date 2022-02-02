Умелый макияж может украсить даже получше фотошопа

Мы привыкли, что в любой момент можно нажать на пару кнопок в приложении, наложить фильтры и получить свой идеальный портрет: безупречная кожа, сияющие глаза… Но вообще-то у каждой девушки есть куда более надёжный и актуальный для реальной жизни помощник — макияж! Именно благодаря косметике можно в миг стать ещё более красивой, если накраситься самой или обратиться к визажисту. Причём макияжа не обязательно должно быть много — эффект всё равно будет такой, что никакому фотошопу и не снилось.

Репетируем свадебный макияж