17 фото невест из Азии до и после свадебного макияжа

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Предлагаю вам посмотреть работы визажиста и владелицы свадебного агентства из Индонезии.
Каждая невеста в день своей свадьбы хочет выглядеть на все сто, ведь это праздник для неё и жениха. В Индонезии девушки предпочитают яркий макияж и роскошные наряды, которые любую девушку превращают в настоящую королеву.
С косметикой невестам помогает визажист Деви Парамита, которая знает, как сделать макияж в соответствие с местной модой. Для тех, кто привык к естественности и минимуму косметики, её образы могут выглядеть слишком ярко, но таковы желания девушек и местные традиции.
До и после
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Свадебный образ
Сборы невесты
Трансформация
Сила макияжа
Полный образ невесты
Из простой девушки в царевну
Рисунок на руках дополняет образ
Два разных человека
Главная героиня праздника
Преображение невесты
До и после магии визажа
Королевский образ
Яркие акценты
Роскошная невеста
Глаз не оторвать
Красота во всём
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Метки: азия было стало девушки до и после макияж подборка фото
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