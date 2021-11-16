FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6245 постов • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
17 фото невест из Азии до и после свадебного макияжа

17 фото невест из Азии до и после свадебного макияжа (18 фото)

Автор:
16 ноября 2021 08:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: азия   было стало   девушки   до и после   макияж   подборка   фото   
2164
18

Предлагаю вам посмотреть работы визажиста и владелицы свадебного агентства из Индонезии.

Каждая невеста в день своей свадьбы хочет выглядеть на все сто, ведь это праздник для неё и жениха. В Индонезии девушки предпочитают яркий макияж и роскошные наряды, которые любую девушку превращают в настоящую королеву.


С косметикой невестам помогает визажист Деви Парамита, которая знает, как сделать макияж в соответствие с местной модой. Для тех, кто привык к естественности и минимуму косметики, её образы могут выглядеть слишком ярко, но таковы желания девушек и местные традиции.


До и после

×
×

Свадебный образ

Сборы невесты

Трансформация

Сила макияжа

Полный образ невесты

Из простой девушки в царевну

Рисунок на руках дополняет образ

Два разных человека

Главная героиня праздника

Преображение невесты

До и после магии визажа

Королевский образ

Яркие акценты

Роскошная невеста

Глаз не оторвать

Красота во всём

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: азия   было стало   девушки   до и после   макияж   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
RDen 10 минут назад
один хрен на одно лицо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Дмитрий 12 минут назад
может они в постели хороши и вкусно готовят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
UncleBen 14 минут назад
Очередное чудо фотошопа. Глаза она тоже им штукатуркой перекрашивает. У всех одинаковые))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
порно хаб 15 минут назад
бабу надо выбирать в бане !
а
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
порно хаб 15 минут назад
бабу надо выбирать в бане !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Aleksandr 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей А Полчаса назад
Да же сфотканы справа на профессиональную аппаратуру со студийным кольцевым светом, а слева на мыльницу)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
fenomen111 Полчаса назад
Что-то сразу вспомнился припев из песни


Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты не накрашенная страшная,
И накрашенная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
915
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Выпускники штукатурно-шпаклевочного факультета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Василий Сургайло 38 минут назад
Что с глазами? Всем одни линзы ставили или фотошопер перестарался?

ЗЫ Все на одно лицо. Килограмм штукатурки и как куклы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Faithless 45 минут назад
На зубы всем тоже штукатурку нанесли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mtonaka 52 минуты назад
Это какая то подстава! Там небось женихи на утро, после первой брачной ночи сразу в дурку попадают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
337
Алексей Маз 2 часа назад
Линзы они все в одном месте на прокат чтоль берут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека К такому жизнь меня не готовила: 16 фотографий невест из Азии К такому жизнь меня не готовила: 16 фотографий невест из Азии Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса Спасибо, люди: 20+ бездомных животных, которым подарили новую жизнь Спасибо, люди: 20+ бездомных животных, которым подарили новую жизнь Страшная сила: девушки сравнили свои нормальные фото с "уродливыми" Страшная сила: девушки сравнили свои нормальные фото с "уродливыми" Девушки показали, как выглядят их фото без обработки Девушки показали, как выглядят их фото без обработки
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1042780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
2
213
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
0
72
Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
Набирающие популярность в сообществах
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
0
19
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
Необычные книги для взрослых, соскучившихся по сказке
2
14
Необычные книги для взрослых, соскучившихся по сказке
Девушка стала стремительно лысеть из-за простой прически (5 фото)
Девушка стала стремительно лысеть из-за простой прически (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#Россия#люди#в мире#СССР#приколы#мемы#новости
#факты#история#интересное#животные#автомир#дтп#фотографии#аварии#авто аварии#позитив
#Юмор#картинки#кино#автомобили#Ynews#прикол#искусство#комментарии#не уступил#путин

На что жалуетесь?

Вернуться