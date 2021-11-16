17 фото невест из Азии до и после свадебного макияжа

Каждая невеста в день своей свадьбы хочет выглядеть на все сто, ведь это праздник для неё и жениха. В Индонезии девушки предпочитают яркий макияж и роскошные наряды, которые любую девушку превращают в настоящую королеву.

С косметикой невестам помогает визажист Деви Парамита, которая знает, как сделать макияж в соответствие с местной модой. Для тех, кто привык к естественности и минимуму косметики, её образы могут выглядеть слишком ярко, но таковы желания девушек и местные традиции.

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