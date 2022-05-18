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Знаковые автомобили 90-х, которые могли позволить себе далеко не все

Знаковые автомобили 90-х, которые могли позволить себе далеко не все

Автор:
18 мая 2022 22:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: 90-е   автомобили   автомобили прошлого   дорогие машины   ностальгия   раритетные авто   
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Последнее десятилетие прошлого века стало переходным во всех смыслах. Из-за рубежа к нам начали поступать самые разные товары, в том числе и автомобили, которые до сих пор можно найти на улицах России, а некоторые специально их выкупают как раритет.

Конечно, стоимость всего этого разнообразия была не маленькой, однако благодаря ему для россиян 90-е сейчас ассоциируются не только с разрухой и кризисом.


Последние модели яркого представителя бизнес-класса Audi 100 даже сейчас выглядят вполне прилично. Модель выпускалась аж с 1968 года, а закончилось производство в 1994.

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Если вы ценитель немецких автомобилей, то если ты не любишь, то точно должен уважать BMW M3 (E36). Рожденный в 1992 году, он до сих пор разъезжает по дорогам, хотя и достаточно редко.

«Брат» предыдущей модели BMW 8-серии был выпущен аж в 1989 году, а на просторах постсоветского пространства он считался предметом роскоши в последней инстанции. Серию также любили за интерьер.

А вот эту тачку знают все, ведь Volkswagen Vento VR6 до сих пор достаточно часто встречается на российских дорогах. Автомобиль полюбили за сочетание мощного двигателя и минимализма в конструкции капота.

Mercedes W140 мог позволить себе далеко не каждый. Обычно это были преступники, политики или бизнесмены, а то все вместе взятое. Поэтому модель ассоциировали именно с преступными группировками и стремились поскорее исчезнуть оттуда, где его заметили.

Volvo C70 – удобное купе, производившееся до 2013 года, из-за чего даже сейчас можно найти приличные модели этого автомобиля.

Американский Hummer H1 так часто мелькал в новостях про войну на Ираке, что его хотели не только американцы, но и жители России. На самом деле, он выглядит мощно, как русский медведь.

Mazda RX-7 хоть и был автомобилем красивым (вы только посмотрите на эти кокетливые фары!), но и жрал как не в себя. И не только о топливе речь. Стоила машина около 60 тысяч долларов, а это очень много. Наверное, именно поэтому машину особо никто не видел на российском рынке.

Сейчас Ford Scorpio II нигде не найдешь, хотя в 90-е автомобиль был даже не столько популярен, сколько оценен по достоинству экспертами.

Но, разумеется, "вишневая девятка" в 90-х была вне конкуренции.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 90-е   автомобили   автомобили прошлого   дорогие машины   ностальгия   раритетные авто   
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11  комментариев
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19k
Lesha86 Час назад
А вот эту тачку знают все, ведь Volkswagen Vento VR6 до сих пор достаточно часто встречается на российских дорогах. Автомобиль полюбили за сочетание мощного двигателя и минимализма в конструкции капота.

Ну сейчас даже более распространённый пассат В3/В4 с VR6 редкость, а Венто так подавно. Ну и "минимализма в конструкции капота" это пять )))
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113
sansarus 20 минут назад
celica st18
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7k
Артём Полчаса назад
100500 лет не видел этих машин. Венто, тем более VR6, никогда не была особо популярной. Причём не только в России. Более менее у нас взлетели более поздние Гольф 4 и Бора.
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8k
Mauritanien 37 минут назад
123 и 124 не?
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1k
courvoisier 47 минут назад
Ауди 80 бочка была вне конкуренции.
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3k
satra 57 минут назад
А как же?
SAAB 9000, Volvo 960 и 850, Peugeout 406 "TAXI", легендарная Honda Type R, вечная парочка Evo и VRX, "Чирок" и еще куча не менее знаковых машин.
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2k
Motorola Час назад
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Антибиотик
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