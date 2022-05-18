Знаковые автомобили 90-х, которые могли позволить себе далеко не все

Последнее десятилетие прошлого века стало переходным во всех смыслах. Из-за рубежа к нам начали поступать самые разные товары, в том числе и автомобили, которые до сих пор можно найти на улицах России, а некоторые специально их выкупают как раритет.
Конечно, стоимость всего этого разнообразия была не маленькой, однако благодаря ему для россиян 90-е сейчас ассоциируются не только с разрухой и кризисом.
Последние модели яркого представителя бизнес-класса Audi 100 даже сейчас выглядят вполне прилично. Модель выпускалась аж с 1968 года, а закончилось производство в 1994.
Если вы ценитель немецких автомобилей, то если ты не любишь, то точно должен уважать BMW M3 (E36). Рожденный в 1992 году, он до сих пор разъезжает по дорогам, хотя и достаточно редко.
«Брат» предыдущей модели BMW 8-серии был выпущен аж в 1989 году, а на просторах постсоветского пространства он считался предметом роскоши в последней инстанции. Серию также любили за интерьер.
А вот эту тачку знают все, ведь Volkswagen Vento VR6 до сих пор достаточно часто встречается на российских дорогах. Автомобиль полюбили за сочетание мощного двигателя и минимализма в конструкции капота.
Mercedes W140 мог позволить себе далеко не каждый. Обычно это были преступники, политики или бизнесмены, а то все вместе взятое. Поэтому модель ассоциировали именно с преступными группировками и стремились поскорее исчезнуть оттуда, где его заметили.
Volvo C70 – удобное купе, производившееся до 2013 года, из-за чего даже сейчас можно найти приличные модели этого автомобиля.
Американский Hummer H1 так часто мелькал в новостях про войну на Ираке, что его хотели не только американцы, но и жители России. На самом деле, он выглядит мощно, как русский медведь.
Mazda RX-7 хоть и был автомобилем красивым (вы только посмотрите на эти кокетливые фары!), но и жрал как не в себя. И не только о топливе речь. Стоила машина около 60 тысяч долларов, а это очень много. Наверное, именно поэтому машину особо никто не видел на российском рынке.
Сейчас Ford Scorpio II нигде не найдешь, хотя в 90-е автомобиль был даже не столько популярен, сколько оценен по достоинству экспертами.
Но, разумеется, "вишневая девятка" в 90-х была вне конкуренции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну сейчас даже более распространённый пассат В3/В4 с VR6 редкость, а Венто так подавно. Ну и "минимализма в конструкции капота" это пять )))
SAAB 9000, Volvo 960 и 850, Peugeout 406 "TAXI", легендарная Honda Type R, вечная парочка Evo и VRX, "Чирок" и еще куча не менее знаковых машин.