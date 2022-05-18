Знаковые автомобили 90-х, которые могли позволить себе далеко не все

Конечно, стоимость всего этого разнообразия была не маленькой, однако благодаря ему для россиян 90-е сейчас ассоциируются не только с разрухой и кризисом.

Последние модели яркого представителя бизнес-класса Audi 100 даже сейчас выглядят вполне прилично. Модель выпускалась аж с 1968 года, а закончилось производство в 1994.