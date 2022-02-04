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Отрицательное понижение цен на бензин, или когда нашел чек 2003 года с АЗС

Отрицательное понижение цен на бензин, или когда нашел чек 2003 года с АЗС (17 фото)

Автор:
04 февраля 2022 17:20
Метки: автомобили   бензин   заправка   лукойл   ностальгия   цена   юкос   
1018
17
Ежедневно из новостей мы слышим о подорожании бензина на сколько-то там копеек, не придавая этому большого значения. Но если посмотреть на чеки и архивные фотографии с АЗС, то становится немного не по себе. Испытайте это чувство и вы!
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Метки: автомобили   бензин   заправка   лукойл   ностальгия   цена   юкос   
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18  комментариев
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70k
7guest Час назад
А вы заметили, как после возмущения Президента и публичного разноса чинуш из-за выросших цен на самые необходимые продукты, они резко начали дешеветь?
Вот и я не заметил...
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4k
Вениамин 19 минут назад
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15k
Hairy. 22 минуты назад
Пока кишки озерных крыс на вилы не намотают, ничего не изменится.
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51k
stabskapitan Полчаса назад
Автор, а не подскажешь почему у вас в Канаде дальнобои бастуют?
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1k
Mixan Полчаса назад
Читаю такие статьи и смеюсь ,вспоминая свое детство в СССР ..!
Мы такими игрались ..К любому шоферу подойди "Дядь да бензина на мопед ) ведро отольет ..Нате щеглы ,только не курите
Сейчас ...твою за ногу в ..


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687
Трям Полчаса назад
Отрицательное понижение это и есть рост.
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1k
Старичок 39 минут назад
раньше и деревья были большими.
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8k
ДядяТоля Час назад
вы еще блть 1980 год вспомните!))))
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Кстати раньше думал не доливают только на больших объёмах, теперь понял что нет. Постоянно покупаю бензин в генератор с канистрой 5 л
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48k
noName Час назад
это конечно хорошо, но ток МРОТ тогда какой был?
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2k
Иван Час назад
Ссылка youtu.be
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55k
Dominus 2 часа назад
СССР еще вспомни , я еще помню по 4 копейки за литр , потом 7 стало .
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Richard

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