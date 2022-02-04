Отрицательное понижение цен на бензин, или когда нашел чек 2003 года с АЗС

Ежедневно из новостей мы слышим о подорожании бензина на сколько-то там копеек, не придавая этому большого значения. Но если посмотреть на чеки и архивные фотографии с АЗС, то становится немного не по себе. Испытайте это чувство и вы!

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Начнем со свежих новостей и небольшой реакции соцсетей на данное событие 0 Источник:

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Мало того, что дорого, так еще и обманывают Водитель заметил, что вместо бензина его заправляют воздухом. Подмена была обнаружена во Фрязино: мужчина заплатил за бензин, но заметил, что ему «не долили». Деньги на заправке возвращать отказались.



Так вот как делаются деньги из воздуха pic.twitter.com/MsMHsODge8 — Мослента (@moslenta) January 29, 2022

Опять этот вид краж процветает Сегодня ночью, с соседней машины слили бензин. Подъехали к баку и слили. Но всё слить не успели, встречная машина спугнула.

По всем канонам, в самое сонное время, 4:33. Очевидно, что делают это регулярно. Надеюсь, полиция, по камерам, найдёт их. И посадят. #вордолженсидеть pic.twitter.com/jo4wmaU7yJ — Vitaly Korobov (@vkorobov) February 4, 2022

Но фото первоапрельская шутка родом из 2019 года 0 Источник:

Май 2012 года 0 Источник:

Октябрь 2012 года 0 Источник:

Март 2008 года и 21 рубль за литр 92-го 0 Источник:

2007 год во всей красе 0

Сентябрь 2005 года 0 Источник:

Август 2003 года и 10,35 рублей за литр 92-го 0 Источник:

Декабрь 2002 года на связи 0 Источник:

Декабрь 2001 года 0 Источник:

Если было бы все так просто... 0