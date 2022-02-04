Отрицательное понижение цен на бензин, или когда нашел чек 2003 года с АЗС

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Ежедневно из новостей мы слышим о подорожании бензина на сколько-то там копеек, не придавая этому большого значения. Но если посмотреть на чеки и архивные фотографии с АЗС, то становится немного не по себе. Испытайте это чувство и вы!
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Мало того, что дорого, так еще и обманывают
Водитель заметил, что вместо бензина его заправляют воздухом. Подмена была обнаружена во Фрязино: мужчина заплатил за бензин, но заметил, что ему «не долили». Деньги на заправке возвращать отказались.— Мослента (@moslenta) January 29, 2022
Так вот как делаются деньги из воздуха pic.twitter.com/MsMHsODge8
Опять этот вид краж процветает
Сегодня ночью, с соседней машины слили бензин. Подъехали к баку и слили. Но всё слить не успели, встречная машина спугнула.— Vitaly Korobov (@vkorobov) February 4, 2022
По всем канонам, в самое сонное время, 4:33. Очевидно, что делают это регулярно. Надеюсь, полиция, по камерам, найдёт их. И посадят. #вордолженсидеть pic.twitter.com/jo4wmaU7yJ
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Метки: автомобили бензин заправка лукойл ностальгия цена юкос
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