10 фактов про трихоплакса - живой полоске, которая умеет ползать и пугать хищников

Трихоплакс - удивительный организм, который принадлежит к так называемым Пластинчатым. Внешне напоминает плоский лист. Но этот лист ползает и ест!
Несмотря на то, что организм выглядит простым, он таит в себе много загадок, на которые пока не смогла ответить современная наука.
Трихоплакс относится к животному миру. Обитает на небольших глубинах в океане, предпочитая тропики. Но организм настолько интересный, что его активно выращивают в лабораториях по всему миру.
Внешне трихоплакс выглядит, как пластинка длиной до 3 мм. Любопытно, что он очень напоминает вот этого доисторического обитателя океана. Это одна из первых найденных окаменелостей животного в истории нашей планеты:
Эти окаменелости отвечают на вопрос, когда и какими были первые «сложные» животные. Эти морские существа называются дикинсонии. Они появились 560 миллионов лет назад. Большинство в длину были от нескольких миллиметров до десятков сантиметров.
И пока из всех современных животных к этому первому предку ближе всего именно трихоплакс.
Когда его впервые открыли в конце XIX века, ученые сочли трихоплакс промежуточной стадией между одноклеточными и многоклеточными. Но на деле все оказалось гораздо сложнее.
Уникальность животного в том, что он, являясь одним из простейших многоклеточных, в своем геноме содержит гены, которые кодируют белки более сложных организмов. Например, у него есть гены, необходимые для развития нервной системы, а также гены, отвечающие за гормональные процессы. При этом, в таком простом организме все эти функции не нужны и, соответственно, не реализованы.
По сути, трихоплакс напоминает заготовку большого сложного организма. Только не реализовавшего свой потенциал.
Ученые пока так и не разгадали загадку, зачем трихоплаксу такой сложный геном.
У животного всего четыре слоя клеток. Есть верхний и нижний слои и два соединительных. Сенсорных и мышечных тканей у него нет.
Нижний слой питается и отвечает за двигательные функции. Передвижение идет за счет специальных ресничек. Питается мелкими водорослями и пищевыми частицами.
Питается он "наружным" способом, напоминающим схему питания паука. Железистые клетки, находящиеся в нижнем слое, выделяют ферменты, которые растворяют пищу. И уже потом покровные клетки заглатывают готовый продукт.
Удивительного, но у такого простого, казалось бы, существа есть “командный дух”. Когда его популяция увеличивается в размерах, организмы демонстрируют групповое поведение. Ползают по камням и коралловым рифам и обмениваются информацией о найденной пище.
И еще одна загадка, которую подарил трихоплакс ученым. Ему абсолютно не страшны хищники! При этом, он выглядит так, что должен быть удобной жертвой.
Однако за всю (и довольно долгую!) историю наблюдений зафиксирован лишь один случай поедания трихоплакса хищником. Во всех остальных случаях хищники, даже схватив трихоплакса, резко отскакивали от него. Ученые полагают, что у организма есть какой-то механизм химической защиты, который пока не удалось распознать.
Ученые полагают, что предки трихоплакса могли быть более развитыми, чем он. Но потом он почему-то "упростился", отказавшись от развития. Нашел свою удобную нишу, в которой живет и особых забот не имеет.
Чем-то он мне напоминает древнегреческого философа Диогена, который полагал, что все беды и проблемы - от многообразия желаний, власти и денег. И только простой духом человек, у которого нет желаний, которые разрывают его во все стороны, который живет и радуется каждому дню - может быть по настоящему счастлив.
Интерес ученых к этому организму не только чисто научный, но и вполне практичный. Трихоплакс выделяет специальный антимикробный пептид — трихоплаксин. И это вещество может дать дорогу новому типу очень эффективных антибактериальных лекарств.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но понял, что автору статьи нравится,
И что в душе он технолог.
сколько уже было заявлений, новое лекарство от рака, генетические открытия ,способные побороть все болезни!
только в итоге, продвинутая медицина, привилегия богатых, и инструмент геноцида в руках амбициозных подонков.
А так то да, зверушка интересная! Автору спасибо за пост!