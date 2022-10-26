Как советский ученый расшифровал письменность майя

Когда в начале 1990-х уже пожилой Кнорозов впервые приехал в Мексику, его встречали буквально как звезду - там его знает до сих пор почти каждый ребенок, хотя в России мало кто о нем слышал. Все дело в том, что Кнорозов смог решить главную загадку Америки, над которой несколько веков безуспешно бились все ученые испаноязычного мира - расшифровал письменность цивилизации майя. Как ему это удалось и почему он вообще этим занялся?

«Дитя сталинского времени»

Кнорозов родился в 1922 году в русской интеллигентной семье в Харькове. Он пережил сильнейший голод в советской Украине в 1930-х, и впоследствии был признан негодным к военной службе (и возможно, поэтому не погиб на фронте Великой Отечественной).

Он учился на втором курсе исторического факультета Харьковского университета, когда город заняли фашисты. О жизни Кнорозова в оккупации известно немногое - в советское время об этом не принято было говорить, а лучше так вообще было скрывать этот факт. После оккупации вся семья переехала в Москву, и Кнорозов н не без труда перевелся в Московский университет, где всерьез увлекся этнографией.

Жителей оккупированных территорий советская власть подозревала в пособничестве нацистам. И именно это «черное пятно» в биографии определило позже судьбу Кнорозова - ему запретили поступать в аспирантуру (и уж тем более для него невозможен был любой выезд за границу). «Типичное дитя сталинского времени», - в шутку говорил Кнорозов.

Из Москвы он переехал в Ленинград, где по протекции его профессоров был принят на работу в Музей этнографии народов СССР. Жил аскетично и даже бедно. Ему выделили крошечную комнату в здании напротив музея, он носил одну и ту же скромную одежду. Рабочий кабинет делил с другими учеными, и, окруженный пыльными грудами книг за своим маленьким столом, решал главные загадки человечества - в свободное от основной работы время.

Советский ученый в попытках найти ключ к загадке майя