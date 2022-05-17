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Редкие фото альпинисток викторианской эпохи

Редкие фото альпинисток викторианской эпохи

Автор:
17 мая 2022 16:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   Спорт   женщины   интересное   история   туризм   факты   
360
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В конце XIX века не все дамы сидели у окон и вышивали. Некоторые шли наперекор правилам и занимались тем что им нравится. К примеру, альпинизмом.
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Источник:

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Метки: Прошлое   Спорт   женщины   интересное   история   туризм   факты   
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3  комментария
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Иногда юбки спасали жизни. Гертруда Белл, археолог, писала, что когда она застряла на склоне горы во время бури, то смогла закрыться тканью от ветра и разжечь костёр."-
-а ещё иногда мозги спасают жизни. Это если подумать-"а нах"я я, "банутая, потащилась в горы?"...
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39
Lexx 2 часа назад
Юбку как парашют не пытались использовать?
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514
HalloFreeSpace 2 часа назад
в платьях , о ужас ...
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