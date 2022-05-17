Редкие фото альпинисток викторианской эпохи

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В конце XIX века не все дамы сидели у окон и вышивали. Некоторые шли наперекор правилам и занимались тем что им нравится. К примеру, альпинизмом.
Но даже и там, в суровых горных условиях они носили плотные юбки в пол. Как, например, Люси Уоркер, которая первая покорила вершину Маттерхорн.
Или Маргарет Джексон, первая женщина, которая предприняла попытку восхождения на Юнгфрау (Бернские Альпы).
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Иногда юбки спасали жизни. Гертруда Белл, археолог, писала, что когда она застряла на склоне горы во время бури, то смогла закрыться тканью от ветра и разжечь костёр.
А знаменитая исследовательница Мэри Кингсли смогла выжить благодаря плотной юбке, когда угодила в Африке в ловушку для зверей.
Но со временем, жительницы викторианской эпохи, поняли, что походы и юбки всё-таки не очень совместимы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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