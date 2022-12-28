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Безумные спортивные тренажеры прошлого

Безумные спортивные тренажеры прошлого

Автор:
28 декабря 2022 13:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   Спорт   история   странные вещи   тренажеры   удивительное рядом   факты   фитнес   
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Жизнь меняется стремительно, и сегодня она совсем не похожа на то, что было 10, 20 и уж тем более 100 лет назад. Особенно это касается спорта и физических упражнений. Если сегодняшнему клиенту фитнес-клуба предложат позаниматься на этих странных тренажерах, он, наверное, подумает, что автор этой идеи сошел с ума - как и тот, кто изобрел эти пугающие механизмы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Спорт   история   странные вещи   тренажеры   удивительное рядом   факты   фитнес   
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1  комментарий
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Андрей Иванов 16 минут назад
Не такие уж безумные. Ну чем они принципиально отличаются от велотренажёров, например?
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