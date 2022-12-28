Безумные спортивные тренажеры прошлого

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Жизнь меняется стремительно, и сегодня она совсем не похожа на то, что было 10, 20 и уж тем более 100 лет назад. Особенно это касается спорта и физических упражнений. Если сегодняшнему клиенту фитнес-клуба предложат позаниматься на этих странных тренажерах, он, наверное, подумает, что автор этой идеи сошел с ума - как и тот, кто изобрел эти пугающие механизмы.
Машина - симулятор скачек Зандера
Эта машина имела огромный успех благодаря идее, что, дабы почувствовать себя умелым наездником и держать себя в физической форме, вам не нужно ничего делать, кроме как сидеть на стуле.
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Вращающийся гамак Molby
В бурные 1920-е годы, корсеты активно выходили из моды, но изобретатели и ученые нашли новый захватывающий способ объединения болезненного утягивания с пассивными методами фитнеса.
Электромагнитный корсет
Это очень странное приспособление рекламировалось как лекарство от ряда болезней, включая паралич, несварение желудка и ревматизм. При этом все это излечивалось в процессе создания у женщин тонкой талии.
Вибрирующий электрический стул Келлога
Поистине вечным наследием изобретателя доктора Джона Харви Келлога стала идея о том, что можно с помощью вибрации проложить себе путь к хорошему здоровью и физической форме.
Массажер для живота
Ложишься животом поверх тренажера и крутишь под собой колесики - ничего сложного!
Твистер
Этот вращающийся круг был популярен по всему миру, включая СССР. Изобретатели утверждалм, что он «обеспечивает те же упражнения с той же эффективностью, что и дорогое оборудование, используемое в клубах здоровья».
Пояс для похудения
Этот пояс рекламировался как устройство, которое надо носить только час в день, при этом теряя по сантиметру с талии. Как ни странно, это причудливое устройство было одобрено медиками.
Вибротренажер
Эта массажная машина с переменной скоростью, по утверждениям изобретателей, уносит прочь лишние килограммы с помощью массажа.
Костюм с эффектом сауны
Вот что рассказывала об этом костюме реклама: «Просто наденьте и носите, пока вы работаете или развлекаетесь… костюм сохраняет и аккумулирует тепло тела, чтобы помочь вам избавиться от лишней влаги. Носить его - все равно, что иметь при себе портативную сауну».
Тренажеры Густава Зандера
Инженер Густав Зандер создал в свое время немало спортивных тренажеров, которые с высоты сегодняшнего дня кажутся настоящими адскими машинами с неясным предназначением.
Механический волшебный стул
Изобретательская идея заключалась в том, что сильное скручивание бедной женщины из стороны в сторону каким-то образом исправит ее осанку, избавит от отечности лодыжек, уменьшит ее подбородок и сделает множество других приятных вещей с ее фигурой.
Электрорелаксант
Бедные женщины, которые безрезультатно пробовали на себе вибрацию, при появлении нового чуда - электроретаксатора мышц - убедили себя, что если бить себя электричеством, то непременно похудеешь! Электрорелаксант был продан более чем 400 000 ничего не подозревающих жертв, прежде чем он был окончательно изъят из обращения из-за некоторых очень неприятных побочных эффектов, включая выкидыши, нерегулярный сердечный ритм и ухудшение ряда основных заболеваний.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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