Безумные спортивные тренажеры прошлого

Жизнь меняется стремительно, и сегодня она совсем не похожа на то, что было 10, 20 и уж тем более 100 лет назад. Особенно это касается спорта и физических упражнений. Если сегодняшнему клиенту фитнес-клуба предложат позаниматься на этих странных тренажерах, он, наверное, подумает, что автор этой идеи сошел с ума - как и тот, кто изобрел эти пугающие механизмы.

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Машина - симулятор скачек Зандера 0 Эта машина имела огромный успех благодаря идее, что, дабы почувствовать себя умелым наездником и держать себя в физической форме, вам не нужно ничего делать, кроме как сидеть на стуле.

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Вращающийся гамак Molby 0 Источник: В бурные 1920-е годы, корсеты активно выходили из моды, но изобретатели и ученые нашли новый захватывающий способ объединения болезненного утягивания с пассивными методами фитнеса.

Электромагнитный корсет 0 Источник: Это очень странное приспособление рекламировалось как лекарство от ряда болезней, включая паралич, несварение желудка и ревматизм. При этом все это излечивалось в процессе создания у женщин тонкой талии.

Вибрирующий электрический стул Келлога 0 Поистине вечным наследием изобретателя доктора Джона Харви Келлога стала идея о том, что можно с помощью вибрации проложить себе путь к хорошему здоровью и физической форме.

Массажер для живота 0 Ложишься животом поверх тренажера и крутишь под собой колесики - ничего сложного!

Твистер 0 Источник: Этот вращающийся круг был популярен по всему миру, включая СССР. Изобретатели утверждалм, что он «обеспечивает те же упражнения с той же эффективностью, что и дорогое оборудование, используемое в клубах здоровья».

Пояс для похудения 0 Источник: Этот пояс рекламировался как устройство, которое надо носить только час в день, при этом теряя по сантиметру с талии. Как ни странно, это причудливое устройство было одобрено медиками.

Вибротренажер 0 Эта массажная машина с переменной скоростью, по утверждениям изобретателей, уносит прочь лишние килограммы с помощью массажа.

Воздушные шорты 0 Источник: Эти надувные шорты отлично подходят для поддержки спины и снижения веса.

Костюм с эффектом сауны 0 Источник: Вот что рассказывала об этом костюме реклама: «Просто наденьте и носите, пока вы работаете или развлекаетесь… костюм сохраняет и аккумулирует тепло тела, чтобы помочь вам избавиться от лишней влаги. Носить его - все равно, что иметь при себе портативную сауну».

Тренажеры Густава Зандера 0 Инженер Густав Зандер создал в свое время немало спортивных тренажеров, которые с высоты сегодняшнего дня кажутся настоящими адскими машинами с неясным предназначением.

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Механический волшебный стул 0 Источник: Изобретательская идея заключалась в том, что сильное скручивание бедной женщины из стороны в сторону каким-то образом исправит ее осанку, избавит от отечности лодыжек, уменьшит ее подбородок и сделает множество других приятных вещей с ее фигурой.

Вибрирующий ремень 0 Еще один вариант вибротренажеров, популярных в 1980-е.